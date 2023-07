白飯之亂省思：「吃到飽」文化與「吃過飽」的城市

在前工業化時代,城市佈局深受食品影響,這可從市中心設有市場和屠宰場等場所獲得證明。隨著衛生政策及城市化,食品安全的必要性,逐漸使食品和農業活動遷出城市,城市與食物的關係漸行漸遠,逐漸單純化為消耗食品的「巨獸」。

每一天,全國各地的餐廳都會浪費或丟棄大量食物。根據最近一份針對美國三個城市的報告,每人每週平均浪費的總食物量為3.5磅(約1.59公斤);三個城市每人每週平均浪費的食物量為2.5磅(約1.13公斤)。其中,「吃到飽」自助餐尤其推波助瀾。

2023年七月,台北市一家熱炒店因免費白飯供應不足,引起學生顧客抗議,引起了廣泛關注。我不想評論雙方對錯,而是希望提出不同的觀點:我對於「吃到飽」的營業方針並不贊同,因為這往往會鼓勵客人過量用餐,有礙健康。

「吃到飽」自助餐(Buffet)起源於8至12世紀間,北歐斯堪地那維亞半島的餐前冷食。當年北歐海盜掠奪返巢,開慶功宴,會將酒肉攤在桌上,讓海盜們任意取用。

到了18世紀,北歐海盜不限量取食的方式在法國再度流行,並廣泛流傳於整個歐洲。當時有些法國男子會突然跑到心儀的女孩家,很意外地向她求婚(woo unexpectedly)。女孩驚喜之下,手忙腳亂,來不及準備正式餐點,只好胡亂找點現成吃的,大夥站著隨便取用。於是,buffet的形式之一,是在桌上擺著食物供人們站著食用的自助餐。

「buffet」是個法文字,不過這個字在17世紀時有很不一樣的意義。當時法國波旁王朝的太陽王(le Roi Soleil)路易十四(Louis XIV)當政,好大喜功;為炫耀其國力,將大量黃金白銀製成碗盤等容器,飾以花邊,是為「buffet」。

到了18世紀,君主們有更巧妙的方式炫富,便不再「buffet」。

當時,英法貴族們漸漸厭煩吃飯時有僕人站在身旁服侍的繁文縟節,希望有多一點隱私,就放鬆早餐禮節,自助吃飯,不要侍者,也稱之為「buffet」。更早於16世紀,「buffet」是指有華麗雕飾的櫃子或椅子等家具。我旅居美國時看到家具行廣告「buffet」,搞不懂為何賣桌椅的也做自助餐生意,還鬧過笑話。

「buffet」這詞兒到19世紀中葉才在美國流行。1939年在紐約世界博覽會,瑞典人為展現其「北歐式的正餐前小菜」,將食物擺在桌上任人取用,稱為「Smörgåsbord」,亦即「Buffet Table」。

1939年後,「Buffet Table」一詞漸漸用於美國家庭式的Smörgåsbord。著名漫畫《白朗黛》(Blondie)中的男主角大梧(Dagwood)就常以「Buffet Table」做出他的招牌「大梧三明治」。《白朗黛》的作者狄恩楊(Dean Young)因為喜好食物,就塑造出大梧的大胃王形象,他說說:「我們都擁有大胃王『黑帶』等級。」(Dagwood and I both have “black belts” in buffet.)

今日的自助餐飲係固定收費,不限量取食。自助餐廳若擠入太多客人,食物不足,則應補充。在自助餐飲店,有些客人會想盡特殊技巧,吃下最多的食物。然而超量進食,即使是大胃王,亦有一定限度,不可能吃光店內所有食物。「白飯之亂」事件中的熱炒店或許未預期有群正值發育的學生湧入,才鬧出飯桶被清空的風波。

美國吃到飽自助餐最早出現在1930年大蕭條時代。當時,人們餓肚子的程度往往超過預算,吃到飽自助餐應運而生,讓客人自己服務,以降低管理成本。無限量食物的品質當然不會很好,反正價格也低,沒啥好抱怨。

早期的廣告用語是「All-you-can-eat for $1」(一元吃到飽)。最早提到吃到飽自助餐的漫畫,是發表於1933年四月《Oakland Tribune》的兔子彼得(Peter Rabbit),作者為卡帝(Harrison Cady)。內容是兔子爸爸牽著彼得逛街,背景為一家餐廳,窗戶貼著「ALL YOU CAN EAT FOR ’50 CTs」。

兔子爸爸說:「哇,看起來好有趣。五分錢吃到飽,我們值得試試。」(Whoop! This looks interesting- all you can eat for fifty cents. And I say we gives it a try.)彼得則回答:「好的,爸爸。」(OK. Pappy.)

此漫畫顯示吃到飽自助餐當年相當風行,而價錢低到五毛錢是件稀奇事,因而成為漫畫題材。

皮爾森(William Pearson)的小說《毀滅的繆思》(The Muses of Ruin)這樣描述自助餐:

「每天午夜,每個有自尊心的賭場都會推出自助餐,這是世界第八大奇蹟⋯⋯我們對於大金字塔感到驚嘆,但它們是歷經數十年才建成的;午夜自助餐則是每天建立的奇觀:冰碎堡壘和洞穴保持蝦和龍蝦的冷藏,雕刻的果凍上帶有柏斯利式的花紋,將食物佈置成神聖的藝術: 開胃菜、醃菜、沙拉和醬料;螃蟹、鯡魚、牡蠣、鱘魚、章魚和鮭魚;火雞、火腿、烤牛肉、砂鍋菜、融化奶酪和咖喱;乳酪、水果和糕點。你在自助餐台前排隊的次數,是你和你的胃容量之間的私人角力,然後再與廚師的邪惡目光對峙。」

自助餐廳通常在食品上只能勉強平衡成本,並通過降低勞動力成本來謀利。自助服務使得自助餐廳無需侍應人員,而且「吃到飽」通常較為簡單,可以大量準備的菜餚只需由少數廚師來製作。

在一家典型的餐廳,最佳狀況每位廚師每小時可服務25位客人;而一位自助餐廳的廚師,則能為200人準備足夠的食物。由於利潤空間非常有限,自助餐廳依賴高客流量。例如Golden Corral,一家在42個州擁有498家分店的自助餐連鎖店,用餐區面積為5,000平方英尺,可容納475人。在一個典型的星期六,同時有900名用餐者進門並不罕見;提供足夠食物滿足900名「吃到飽」用餐者,需求量驚人。

我以前在台灣未曾見識過「吃到飽」。1985年初到美國,到一家自助餐廳King’s Table開眼界,見到多位來光顧的客人身材壯碩,壓得堅固的椅子格格作響,真正嘆為觀止。我第一次「吃到飽」,胃納不大,量小易盈,一下子就吃飽了;之後多次光顧「吃到飽」,體重遽增30公斤,也變得不健康。

據研究,約有30到40%老年癡呆病患,青壯年時期有「長期飽食」的習慣。我們是否應該改變台灣飲食消費文化,回歸到適量飲食,不要讓吃到飽變成吃過飽?市民不暴飲暴食,就會擁有一個全民健康的城市。

