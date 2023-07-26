快訊

44歲陳喬恩2個月瘦23公斤！減肥食譜大公開 營養師：7類人恐影響健康別嘗試

台南行人站分隔島 轎車直行竟挨罰6千元！警撤罰單說原因

杜蘇芮恐打轉北上！暴風圈將接觸台灣本島 「最強核心」掃過3地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對另一半非常沒有安全感？小心你可能在用母親的眼光經營關係 讓自己在婚姻中像個小孩

愛心理／ 吳姵瑩（ 諮商心理師）
父親的外遇對Ruby造成很大的影響，以致她在父親外遇後所交的男友也都有劈腿、跟別人搞曖昧的情況發生。 示意圖／ingimage
父親的外遇對Ruby造成很大的影響，以致她在父親外遇後所交的男友也都有劈腿、跟別人搞曖昧的情況發生。 示意圖／ingimage

學生Ruby來找我談的時候，一直告訴我自己對另一半非常沒有安全感，即使另一半在職場上做到不跟女同事、女主管、女客戶有公事以外的聯絡，在與異性相處上非常小心，她依然非常沒有安全感。

直到有一次，她老公難得可以外出喝酒，喝了爛醉被男同事扛回家，男同事說她老公喝酒時一直在哭，甚至她老公稍微清醒後還是在哭，她老公邊哭，嘴上邊重複的說：「我究竟要做到什麼程度，你才肯相信我？」這時Ruby才驚覺自己對老公的傷害這麼大，也因此來找我談。

隨著幾次的自我探索，她發現不外乎與自己的父親外遇有關，而且這個外遇對來說Ruby而言，創傷非常大。

她的父親有兩個家庭，自己是結婚但沒離婚的那一邊，父親在外面也有與其他女人生小孩。

父親的外遇對Ruby造成很大的影響，以致她在父親外遇後所交的男友也都有劈腿、跟別人搞曖昧的情況發生。

經過反覆探索她父母的關係才發現，她的父親不僅要賺錢養家，回到家還有一堆家務事要做，我問Ruby：「那你的媽媽在做什麼呢？」她告訴我她什麼都沒做。

不做家務事、不用賺錢，只忙自己的事，我得到的結論是她媽媽其實是家中的另一個小孩，像這樣在婚姻中始終是一個小孩，就很容易導致另一半外遇，找一個跟他心智差不多，也能承擔一些責任的伴侶。

而當Ruby看懂了這些之後，她知道自己不能再攪進去父母的關係裡，才重新去思考自己這麼長的時間都是用她母親的眼光去看待父親，卻沒有想過母親在婚姻裡是否有盡到妻子的角色。

後來Ruby發現，自己在關係當中有時候也跟她母親一樣像個小孩子，於是她開始慢慢調整自己的狀態。

並不是說這樣的情況下外遇就是合理的，而是我們在探討外遇時必須徹頭徹尾去理解，關係發生了什麼事情，是不是其中可能有需求不被滿足，而導致外遇發生。

親愛的，如果我們想要理解這段關係發生的問題，就必須真的進到裡面去看，關係中的彼此究竟都貢獻了什麼，以及沒做什麼。

本文出自愛心理「非常沒有安全感？小心，你其實是用母親的眼光經營關係」，未經同意禁止轉載。

職場 外遇 離婚

延伸閱讀

從小得不到父母認同、長大常覺得都是別人的錯！6點檢視是否讓自己落入「受害者」位置

北科大學生聚餐掀白飯之亂…網路世代的我們 都握有「讓人紅」的王牌

你夠愛自己嗎？不愛自己的你請跟自己說：無論你做什麼決定 我都陪在你旁邊

相關新聞

對另一半非常沒有安全感？小心你可能在用母親的眼光經營關係 讓自己在婚姻中像個小孩

學生Ruby來找我談的時候，一直告訴我自己對另一半非常沒有安全感，即使另一半在職場上做到不跟女同事、女主管、女客戶有公事以外的聯絡，在與異性相處上非常小心，她依然非常沒有安全感。

台灣遲早天降骨灰？高齡日本「屍體酒店」不足改推「氣球葬禮」

隨著時代演變，死亡不再是禁忌的話題，加上人們對於環保愈加重視，因此傳統的石碑墓園方式也逐漸被取代，尤其在高齡化的日本社會，據統計，2022年就有逾150萬人過世，面臨嚴重喪葬設施不足等問題，甚至出現所謂「屍體酒店」，臨時安置未火葬的遺體，每日費用7500至10000日圓不等，因此當地名為「Balloon Kobo」的公司，遂首創新型態「氣球葬禮」（Balloon Burial），又名「宇宙葬」或「太空葬」，要價24萬日圓（約新台幣5.2萬元）。究竟這種告別親友的儀式存在哪些意義和優缺點呢？

從小得不到父母認同、長大常覺得都是別人的錯！6點檢視是否讓自己落入「受害者」位置

招弟因童年的經歷而把自己定位為「可憐、不幸的」，她深信身邊的人都是不友善的，習慣帶著預設的眼光來看待這個世界：當有不如意時，便認為他人看不起自己，彷彿自己遭受到嚴重的迫害，迅速地落入受害者的角色，埋怨自己總是得到不當的對待。

你夠愛自己嗎？不愛自己的你請跟自己說：無論你做什麼決定 我都陪在你旁邊

簡單來說，愛自己就是喜歡你自己，你做任何事情都不會覺得後悔，你也不會討厭你自己做的任何一個決定。不愛自己的原因在於，你很容易批判你自己，因為你做的任何一個決定，到最後總是會出現不如你意的結果。可是親愛的，人生哪一件事情不是如此？

你的企業有職場心裡安全感嗎？團隊如何良好互動？教你用「職場關係互動光譜」自我檢測

近期台灣多起MeToo事件接連發生，提醒我們應該更關注職場心理安全感的議題，不但防範企業內騷擾的情形，更進一步製造安心互動、對話的環境。

他的作品讓黃子佼「轉移自卑、隔絕內疚」…心理師：別當他人生命故事裡的法官

先說好，對黃子佼這個人，我只知道「他是藝人」，我不認識他，對他這個人，我沒有任何好感或厭惡。學生好心截圖給我看，我才知道原來消失匿跡一個月的黃子佼終於在臉書發了長文，而且文裡有提到我及我的書《擁抱不完美》對他這個月陷入低潮的幫助…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦