對另一半非常沒有安全感？小心你可能在用母親的眼光經營關係 讓自己在婚姻中像個小孩

學生Ruby來找我談的時候，一直告訴我自己對另一半非常沒有安全感，即使另一半在職場上做到不跟女同事、女主管、女客戶有公事以外的聯絡，在與異性相處上非常小心，她依然非常沒有安全感。

直到有一次，她老公難得可以外出喝酒，喝了爛醉被男同事扛回家，男同事說她老公喝酒時一直在哭，甚至她老公稍微清醒後還是在哭，她老公邊哭，嘴上邊重複的說：「我究竟要做到什麼程度，你才肯相信我？」這時Ruby才驚覺自己對老公的傷害這麼大，也因此來找我談。

隨著幾次的自我探索，她發現不外乎與自己的父親外遇有關，而且這個外遇對來說Ruby而言，創傷非常大。

她的父親有兩個家庭，自己是結婚但沒離婚的那一邊，父親在外面也有與其他女人生小孩。

父親的外遇對Ruby造成很大的影響，以致她在父親外遇後所交的男友也都有劈腿、跟別人搞曖昧的情況發生。

經過反覆探索她父母的關係才發現，她的父親不僅要賺錢養家，回到家還有一堆家務事要做，我問Ruby：「那你的媽媽在做什麼呢？」她告訴我她什麼都沒做。

不做家務事、不用賺錢，只忙自己的事，我得到的結論是她媽媽其實是家中的另一個小孩，像這樣在婚姻中始終是一個小孩，就很容易導致另一半外遇，找一個跟他心智差不多，也能承擔一些責任的伴侶。

而當Ruby看懂了這些之後，她知道自己不能再攪進去父母的關係裡，才重新去思考自己這麼長的時間都是用她母親的眼光去看待父親，卻沒有想過母親在婚姻裡是否有盡到妻子的角色。

後來Ruby發現，自己在關係當中有時候也跟她母親一樣像個小孩子，於是她開始慢慢調整自己的狀態。

並不是說這樣的情況下外遇就是合理的，而是我們在探討外遇時必須徹頭徹尾去理解，關係發生了什麼事情，是不是其中可能有需求不被滿足，而導致外遇發生。

親愛的，如果我們想要理解這段關係發生的問題，就必須真的進到裡面去看，關係中的彼此究竟都貢獻了什麼，以及沒做什麼。

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