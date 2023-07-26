台灣遲早天降骨灰？高齡日本「屍體酒店」不足改推「氣球葬禮」

隨著時代演變，死亡不再是禁忌的話題，加上人們對於環保愈加重視，因此傳統的石碑墓園方式也逐漸被取代，尤其在高齡化的日本社會，據統計，2022年就有逾150萬人過世，面臨嚴重喪葬設施不足等問題，甚至出現所謂「屍體酒店」，臨時安置未火葬的遺體，每日費用7500至10000日圓不等，因此當地名為「Balloon Kobo」的公司，遂首創新型態「氣球葬禮」（Balloon Burial），又名「宇宙葬」或「太空葬」，要價24萬日圓（約新台幣5.2萬元）。究竟這種告別親友的儀式存在哪些意義和優缺點呢？

氣球葬禮（Balloon Burial）的精神意義與執行方式

首先，氣球葬禮會先將逝者進行火化，接著把骨灰裝入一個至數個透明或半透明的氣球，讓氣球逐漸升空，直到離地面約40至50公里的高度時，氣球便會在平流層自然爆炸，讓骨灰瞬間隨風散落於天際，以靈魂和人生記憶回歸天空的象徵來悼念往生者，同時在地面仰望逝者冉冉上升的親友，還會伴隨著悼詞、音樂、祈禱等其他紀念方式，表示對親友的敬意。

台灣殯葬業未來趨勢？氣球葬禮興起因日本社會高齡化

而這種特殊的告別形式，近來也在日本崛起，也引發各國關注，如南韓《朝鮮日報》就報導，在日本確實已有超過100人預約氣球葬禮，展現現代人對於死亡觀念的轉變。

另一方面，日本厚生勞動省也預測，2024年日本的死亡人數恐直逼168萬，證明火化形式明顯不堪負荷，也產生了種種環保問題。

可儘管氣球葬禮對亡者的敬意不減，還能解決老年人口眾多的社會結構問題，但輿論爭議依舊存在，並延伸出不同面向的污染問題。

氣球葬禮從信仰文化、民間風氣到生態環保都暗藏隱憂

如塑膠或橡膠製成的氣球，材料難以在大氣中快速分解，當這些塑膠垃圾墜落或積聚到陸地和水中，無疑會對野生動物、海洋生物造成傷害，害動物因嚼食而消化不良，甚至不慎遭纏繞而窒息等，變相成了潛在污染根源。

又假若氣球升空的動力跟天燈或熱氣球一樣，以點火方式進行，自然也存在火災的隱憂。

此外，飄搖在空中的氣球亦可能干擾飛機航線交通，造成飛安風險，而且死者骨灰「無差別」從天而降，對很民眾來說，容易出現觸霉頭、不吉利，甚至影響呼吸道健康的想法。

所以考慮到一層層的爭議和保護環境的重要性，許多地區和國家其實都禁止或限制舉行氣球葬禮。

至於對氣球葬禮秉持開放態度的國家，則採用可生物降解的材料來製作氣球，如紙質氣球，並選擇合法適當的場地與時間，遠離水體與生態區域等，同時在紙氣球上加裝追蹤器，讓亡者家屬能隨時利用手機App追蹤氣球所在地，盡可能遵守當地法規，以降低對生態的衝擊，兼備尊重逝者、維護公共秩序的功能。

可就倫理面上，還是得回到人人不同的宗教信仰、文化價值觀與情感看法等差異，畢竟對部分人士來說，看到骨灰撒落地面，終究可能害怕或不舒服，就算誰都無法確定自己是否吸入了逝者骨灰，微細粉末很難察覺或識別的。

效仿彰化「送肉粽」儀式公告！氣球葬禮各種永續解方

因此唯一能減少詬病的方式，或許是效仿台灣彰化地區的「送肉粽」宗教文化儀式，事先通知周遭居民氣球葬禮的活動時間和地點，告知範圍限制並引導交通，也公告相關安全警示和指示等。

無論如何，氣球葬禮都是一種獨特並具意義的死亡儀式，滿懷親友對逝者的愛與追思，這些信仰跟情感需求都應該得到尊重。而在台灣，其實也有氣球葬禮的服務，只是不普及，加上各區因不同政策、法規和環保要求，執行上也有所不同。

如果民眾真的覺得氣球葬禮背後有說不完的爭議，其實世界各地還有其他特殊的葬禮，好比：

水葬（海葬、湖葬、河葬） 這種葬禮常見於島國，許多文化都跟水有關的地區，方法便是將遺體安葬於水中，隨大海或湖泊飄洋而去。 綠色葬禮 綠色葬禮顧名思義，強調環境友好與永續性，所以除了必須使用可生物降解的棺材，也要選擇天然墓地或樹葬，以及推廣綠色的紀念活動。 火葬後當肥料、製成鑽石 這方式是將遺體火化後，讓骨灰與肥料混合，用於種植樹木或花園，或打造成鑽石，象徵生命用不同方式的延續。 風葬（天葬） 這方式通常在高山或乾燥的地區，讓遺體直接暴露在大自然中，透過長期的風化腐蝕或生物啃食回歸大地，不少宗教廣泛使用。 社群網路平台公開紀念 伴隨發達的科技，平台和網站也能提供紀念逝者的服務，讓人民透過線上的頁面，隨時隨地分享回憶並留下思念的訊息。

總之，各種葬禮的精神意涵與實踐方式都有其相關規範，家屬如何安排都必須事前向當地殯葬業或宗教團體諮詢，避免心愛的人最後一趟重要旅程不慎觸法，失去原先悼念的重大意義。

（本文出自2023.07.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）