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從小得不到父母認同、長大常覺得都是別人的錯！6點檢視是否讓自己落入「受害者」位置

愛心理／ 歐庭（ 諮商心理師）
當招弟落入「受害者」的位置時，她無法客觀看待跟思考這個世界，也不會嘗試去學習解決問題的方法、靠自己來面對難題，而是會尋找他人來幫自己承擔責任的拯救自己。 示意圖／ingimage
當招弟落入「受害者」的位置時，她無法客觀看待跟思考這個世界，也不會嘗試去學習解決問題的方法、靠自己來面對難題，而是會尋找他人來幫自己承擔責任的拯救自己。 示意圖／ingimage

招弟的父母非常重男輕女，招弟再怎麼努力想要得到父母的認同，卻始終比不上弟弟在父母心中的地位，每當招弟與弟弟起衝突時，不管對錯，父母總是先斥責招弟、幫弟弟說話，讓招弟感到委屈，認定自己是不重要、不被愛的，甚至懷疑自己不是父母親生的小孩，期盼有一天自己的「親生父母」會來把自己接走，幫自己脫離苦海。

招弟因童年的經歷而把自己定位為「可憐、不幸的」，她深信身邊的人都是不友善的，習慣帶著預設的眼光來看待這個世界：當有不如意時，便認為他人看不起自己，彷彿自己遭受到嚴重的迫害，迅速地落入受害者的角色，埋怨自己總是得到不當的對待。

像是在公司裡有其他同事加薪，招弟便認為主管偏心、無視於自己的付出，招弟認定自己再怎麼努力也得不到主管的認同，是可憐、受迫害的社畜。招弟忽視了公司有規定的加薪制度、忽視了同事比她認真努力、業績比她好，當事情不如預期時，她就陷入自己是「可憐、不幸的」設定裡，埋怨世界對她不公平、造成她的不幸。

當招弟落入「受害者」的位置時，她無法客觀看待跟思考這個世界，也不會嘗試去學習解決問題的方法、靠自己來面對難題，而是會尋找他人來幫自己承擔責任的拯救自己。但是當招弟對結果不滿意時，招弟會反過來指責對方的介入、讓自己陷入糟糕處境，時間一久，招弟身邊的人無法忍受招弟的抱怨，而不想再搭理招弟，讓招弟覺得自己更加不幸，覺得自己再次遭遇到「迫害」，並尋找其他新的「拯救者」，陷入惡性循環…

親愛的，你是否也跟招弟一樣，時常覺得自己委屈、受苦呢？

不妨透過以下幾點來檢核自己是否也給了自己「受害者」的自我設定：

1. 你總是覺得自己遭遇到不當、不公平的對待，感覺自己被迫害、別人造成你的不幸嗎？

2. 你總是把問題看得非常嚴重，認為自己無能為力、沒有辦法解決問題嗎？

3. 你時常覺得別人需要為你做一些改變跟調整（來減少你的苦痛）嗎？

4. 你總是期待別人來給予你安慰、解救你，認為只有別人才能保護你、幫你解決問題嗎？

5. 如果別人未能夠滿足你的需要或期待，你就會覺得很委屈、對方不重視、不關心你嗎？

6. 面對他人不當的對待，你總是選擇和他人抱怨，無法當面為自己發聲嗎？

如果你的答案大多都是「是」，那麼你很有可能落入「受害者」的角色了，要提醒自己注意了喔！

有時候我們確實會在關係中感到受傷，面對他人不當的對待，感覺受傷、憤怒都是很自然的心情，但若容易頻繁觸發被迫害的心情，又遲遲未做出解決問題的行動，就需要注意自己是否坐在「受害者」的位置上。

當我們陷入「受害者」的角色時，通常內心是回到過去，彷彿自己是無助的小男孩或小女孩，想要控訴那些曾經讓自己感到痛苦的人、解救當初受傷的自己，這此時的所作所為都是回應過去的受苦經驗，做出的行動與解決當前問題無關。當成為「受害者」時，容易把注意力放在自己的不幸遭遇上，而忘記自己已經長大成人、有能力去思考可能的解決方案、面對與解決目前的困境，讓自己停留在受害、挫敗的狀態中，此時要提醒自己離開「受害者」的位置，以成人的方式來思考問題！

本文出自愛心理「都是別人的錯！六點檢視是否讓自己落入受害者位置」，未經同意禁止轉載。

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