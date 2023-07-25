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你夠愛自己嗎？不愛自己的你請跟自己說：無論你做什麼決定 我都陪在你旁邊

愛心理／ 吳姵瑩（ 諮商心理師）
愛自己就是喜歡你自己，你做任何事情都不會覺得後悔，你也不會討厭你自己做的任何一個決定。 示意圖／ingimage
愛自己就是喜歡你自己，你做任何事情都不會覺得後悔，你也不會討厭你自己做的任何一個決定。 示意圖／ingimage

簡單來說，愛自己就是喜歡你自己，你做任何事情都不會覺得後悔，你也不會討厭你自己做的任何一個決定。

不愛自己的原因在於，你很容易批判你自己，因為你做的任何一個決定，到最後總是會出現不如你意的結果。可是親愛的，人生哪一件事情不是如此？

你可以想，你做了一個決定，後面帶出來的是你做決定之後你人生的新挑戰，但有些人往往只會覺得自己做了一個很糟糕的決定、是很錯誤的選擇，於是開始批判並否定自己，這是不愛自己的人辛苦的地方。

愛自己你也可以想成，無論我做了什麼，我都陪在自己身邊，而不是站在一旁指責著自己：「你看你！我就說不要這樣隨便做決定！為什麼不想清楚？」但其實你早就想清楚了，然而，你每次做決定時總是有很多的優柔寡斷，接著又有一大堆的自我批判。

所以當你看懂了之後，你可以跟自己說：「無論你做了什麼決定，沒關係，我會陪著你經歷後續的所有挑戰跟安排，我們在這個挑戰裡擴展自己的能力」，如此一來，你就可以跳出舒適圈，你也會發現那都是學習的過程，而非自己的機運差，你也就不會再用命運或歹命這些東西來定義自己了。

本文出自愛心理「不愛自己的你請跟自己說：「無論你做什麼決定，我都陪在你旁邊」」，未經同意禁止轉載。

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