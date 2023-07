你的企業有職場心裡安全感嗎？團隊如何良好互動？教你用「職場關係互動光譜」自我檢測

經過女人迷長年的職場與田野觀察,我們發展了「職場關係互動光譜」這套用於評估團隊互動的工具,這篇文章將告訴你如何利用這個工具,找到團隊互動的現狀,並針對痛點著手改善!

近期台灣多起MeToo事件接連發生,提醒我們應該更關注職場心理安全感的議題,不但防範企業內騷擾的情形,更進一步製造安心互動、對話的環境。

根據2022年所有上市櫃企業(588家)的永續報告書,發現國內88%上市櫃企業認同「職業健康與安全」是僅次於「經濟績效」的關鍵議題。其中至關重要的就是心理健康的維持,但大多企業都不知道從何做起。同事都有說有笑,就算是滿分了嗎?還是只要員工表示不滿,就該檢討了呢?

在規劃實作方案前,首先需要判斷團隊內部的互動處於何種狀態。我們可以使用「職場關係互動光譜」的概念幫助判斷,接下來將詳細介紹職場關係互動光譜的三個端點、企業處在不同位置的影響及永續經營的心法。

經過女人迷長年的職場與田野觀察,我們發展了「職場關係互動光譜」這套用於評估團隊互動的工具,它將互動狀態分為「共融區」、「潛在風險區」和「傷害區」。

在共融區,團隊成員努力消除偏見,對於團隊內部相對少數的族群也主動詢問並提供選擇,並且保持同理心的互動。在這個區域中,員工感到安全、被尊重且有歸屬感。

例如公司中午有供餐,儘管公司內部只有少數的伊斯蘭教的員工,還是提供清真認證的食物選項,並且尊重對方的宗教選擇。或者針對有育兒或長照需求的員工,提供彈性的工作地點與時間。

值得注意的是處於共融區的企業能夠促進團隊的人才發展,並實現高效的協作。麥肯錫的研究表明,積極推動多元共融DEI的公司,公司績效相較導入前可提高31%。此外,德勤的一項研究也發現,具有多元共融DEI體質的企業,達標甚至超越財務目標的可能性是其他企業的兩倍。

在潛在風險區,團隊成員可能因無意識偏見(Unconscious Bias)而使對方感到不舒服,並強化了刻板印象。由於偏見的存在,則可能無意中說出具有攻擊性或歧視性的言論,互動也相較缺乏同理心。

性別力百科

無意識偏見 Unconscious Bias

「觀察者及報導者沒有意識到的扭曲的經驗」(Any distortion of experience by an observer or reporter of which they are not themselves aware),而無意識偏見涉及到一個人的表現、回憶、解釋、感知,熟悉的文化框架使人將偏見透明化。

參考資料:女人迷