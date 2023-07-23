他的作品讓黃子佼「轉移自卑、隔絕內疚」…心理師：別當他人生命故事裡的法官

當一個人一無所有時，他才能真正進入自己內心深處，遇見真實的自己，並與自己的靈魂相逢。

先說好，對黃子佼這個人，我只知道「他是藝人」，我不認識他，對他這個人，我沒有任何好感或厭惡。

19日晚間10點左右，就在我準備就寢時，我的臉書、賴群突然湧現一群臉友、學生給我黃子佼的訊息（就如同上次郭源元的metoo發聲裡提到我一樣），當下我一頭霧水，不知發生了什麼事？

學生好心截圖給我看，我才知道原來消失匿跡一個月的黃子佼終於在臉書發了長文，而且文裡有提到我及我的書《擁抱不完美》對他這個月陷入低潮的幫助…。

有人問我，我對黃子佼的長文有沒有什麼評論或建議？對不起「沒有」。如他文裡所說，此刻他不需要大家給他評論或建議，他唯一需要的，是大家的「傾聽」與「理解」。

再說，他只是我的讀者，又不是我的個案或朋友，我更是沒資格去評論他的「懺悔文」。

親愛的朋友，真的，請不要輕易對他人下斷言，尤其在你還沒理解他之前，請不要未審先判。

黃子佼值得原諒嗎？不好意思，除了被他傷害的人及他的妻子外，其他所有的人都沒有資格說：「我要原諒或不原諒黃子佼。」因為那不干你的事。

不要去當別人生命故事裡的法官，今天你去論斷他人，改天就會輪到你被批評論斷，「所有你給出去的東西，都會回到你身上」，能量不滅，有去就有回。你創造什麼，就得到什麼，牢牢記住這個宇宙法則。屢試不爽。

如果你無法原諒黃子佼，或許是你無法原諒過去那個傷害你的人，甚至是你自己。曾有被metoo經驗的朋友請小心自我情緒投射與情感轉移。

如果無法原諒，那就原諒自己不能原諒吧！現在你要做的，是去好好療癒自己的創傷，不是持續在別人的metoo故事裡翻騰、憤恨、義憤填膺，沒有用的，那樣只會奪去你平靜的生活與安穩的內心。憤怒很有力量，但用錯方向只會讓你耗能、更加挫折。

請不要對別人的事這麼上心，請把注意力放回到自己身上。

是的，我對黃子佼沒有評論，只有祝福。我想對他說：「辛苦了」。我想祝福他：「早日破碎重生」。

我知道最近許多人如同黃子佼一樣，生命正在經驗一段巨大風暴及生命蛻變的鳳凰之旅，此刻你的內心很煎熬、很痛苦，思緒紛飛、情緒混亂不已。我知道。但沒辦法呀！這就是生命，生命不會永遠平靜無波的。有時候，「我們需要更猛烈的恩典，才能夠讓我們破碎重生」。迎向巨浪，你才不會被巨浪給吞噬。有時失去也是一種恩典，或許它是另類的生命禮物也不一定。

以下摘錄「破碎重生」書裡我喜歡的句子與大家分享（請注意！這不是給黃子佼，是給大家的）：

有時，困境才能夠打破我們，幫助我們重生，幫助我們重回生命該有的本然面貌。 正是在人生的風浪顛簸中，我們才能重新看見自己、定義自己。 所有人生的困境，都是我們靈魂召喚來的。就像魯米的詩所說的：「破曉的微風有秘密告訴你，別回去睡。你必須尋求你真正渴望的，別回去睡。人們在兩個世界交接處的門口舉步不定，圓形的門敞開著，別回去睡。」你要選擇破碎重生，還是回去睡？你要繼續無意識地過機械式的人生，還是願意冒險縱身跳下懸崖？勇敢跳下去，你會發現，原來你是有翅膀、你是可以飛的。 靈性成長不是光靠拜師、磕頭、誦經、修持等行為就可以有所成的，最重要的是：看你如何在困境中，深切地看見自己的限制與慾望。 我很快就發現：我最不想說的那些部分（出於我的自私、我傷害他人的行為，以及我失足跌倒的部分）才是最值得說的。只有轉身面對自己的陰影，我才得以破碎開來，進入一個更真實、更豐富的人生。 愛因斯坦說，一個問題無法被創造該問題的意識所解決。別用當初讓你陷入麻煩的混亂思考模式來解決問題，這樣你只會繼續在猶疑與恐懼的漩渦中打轉。那要如何突破我那牢固的恐懼循環，進入新的意識？安靜下來，聽見宇宙穩定的低語。跟隨著光，去找到內在更明晰的答案…。 我們若排斥痛苦，只會招來更多的痛苦。但如果擁抱內在的一切，無懼的凝視陰影，我們就會遇見光明。 要想療癒自己、重啟「第二人生」，你就必須進入自己的黑暗。 勇敢讓「假我」死去，那個美麗、真實卻不完美的真我，才會在漫長的夜裡、黑暗的盡頭，華麗登場。 每次遭遇內在與外在世界的改變時，我們的生命就會要求我們死去，然後重生。當你再也沒有什麼可以失去時，我們會找到真實的自我（無缺、豐足的自我），此時，你就不再需要他人來定義你是誰了。

（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《不要去當別人生命故事裡的法官 請把注意力放回到自己身上》，未經同意禁止轉載）