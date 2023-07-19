北科大學生聚餐掀白飯之亂…網路世代的我們 都握有「讓人紅」的王牌

這個時代，每個人都有爆紅的機會，每個人也都握有「讓人紅」的武器。可是擁有這些「話語權」的我們，是否知道這些權力對自己跟他人的影響力？

在以前會說換了位置換了腦袋，就是因為權力讓人自我中心又中央集權，會懲罰其他不同的聲音而變得迂腐，但現代人因為公審現象越來越多，但公審中的「讓人紅」，說穿了是一種公開羞辱跟批判，也許一開始是因為自己心中的公平正義，但當群眾加總起來的聲浪，就會導向一種「讓人死」的毀滅狀態。

我們的心智都準備好擁有這麼大的權力了嗎？換了位置換了腦袋在說當人擁有權力，思考的轉變以及容易中央集權，容易一意孤行，但一出生就擁有網路的年輕世代，擁有了各種發聲的平台時，是否因為更多資訊的洗禮而變得思想豐富？還是因為擁有各種發聲機會，而變得狂暴易怒？無法忍受不同於自己的聲音？

也許這群學生一開始評論的出發點是出於好意，是一種消費者認定的公平正義，但當它成為一種「群眾」、「集體」的憤怒時，就成為森林大火，將其他人的心血與付出燃燒殆盡，所以可怕的地方不是一個人的公審，而是「眾怒」的反應，當一個人的難受時他可能只希望獲得好好的道歉與安撫，當一群人的眾怒時，他們要的是對方萬劫不復的毀滅，但我們是否知道自己是不是那一顆火苗、那一下煽風，我們是否也身在「眾怒」之中？

當人進入「眾怒」狀態，會出現許多投射。「我以前就是被這麼不尊重過，就是有這麼可惡的店家！」、「怎麼可以這麼小氣，我最討厭小氣的人，我爸也這麼小氣！」、「他們就是慣老闆，就是沒被電過！」。當「眾怒」擴散，當你加入「眾怒」，情緒被煽動之下，會引出你內心最深層的恐懼、憤怒、委屈、怨懟，在日常沒有被釋放與看見時，會藉此機會、透過匿名暢快地表達你的怒氣，也讓一個原本平常又善良的人，引出內心最深層的「惡」。

這個世代，已經不是極壞的惡人讓人覺得可怕，真正的可怕已經是藏身在你我身邊，被引動又深藏的「眾怒」之中的人，而他們平時也是默默生活、好好付出的人。

親愛的，憤怒之下有時候很難總是選擇善良，即便是善良的人我也會鼓勵他擁有自己的鋒芒，但我們在盛怒之下總是可以先給上自己一朵花，你也許不會失控地射出手中所有的箭。

本文出自愛心理「【心理時事】白飯事件：網路世代的我們，都握有讓人紅的王牌」，未經同意禁止轉載。