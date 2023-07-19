快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

北科大學生聚餐掀白飯之亂…網路世代的我們 都握有「讓人紅」的王牌

愛心理／ 吳姵瑩（ 諮商心理師）
白飯示意圖。 圖／Ingimage
白飯示意圖。 圖／Ingimage

這個時代，每個人都有爆紅的機會，每個人也都握有「讓人紅」的武器。可是擁有這些「話語權」的我們，是否知道這些權力對自己跟他人的影響力？

在以前會說換了位置換了腦袋，就是因為權力讓人自我中心又中央集權，會懲罰其他不同的聲音而變得迂腐，但現代人因為公審現象越來越多，但公審中的「讓人紅」，說穿了是一種公開羞辱跟批判，也許一開始是因為自己心中的公平正義，但當群眾加總起來的聲浪，就會導向一種「讓人死」的毀滅狀態。

我們的心智都準備好擁有這麼大的權力了嗎？換了位置換了腦袋在說當人擁有權力，思考的轉變以及容易中央集權，容易一意孤行，但一出生就擁有網路的年輕世代，擁有了各種發聲的平台時，是否因為更多資訊的洗禮而變得思想豐富？還是因為擁有各種發聲機會，而變得狂暴易怒？無法忍受不同於自己的聲音？

也許這群學生一開始評論的出發點是出於好意，是一種消費者認定的公平正義，但當它成為一種「群眾」、「集體」的憤怒時，就成為森林大火，將其他人的心血與付出燃燒殆盡，所以可怕的地方不是一個人的公審，而是「眾怒」的反應，當一個人的難受時他可能只希望獲得好好的道歉與安撫，當一群人的眾怒時，他們要的是對方萬劫不復的毀滅，但我們是否知道自己是不是那一顆火苗、那一下煽風，我們是否也身在「眾怒」之中？

當人進入「眾怒」狀態，會出現許多投射。「我以前就是被這麼不尊重過，就是有這麼可惡的店家！」、「怎麼可以這麼小氣，我最討厭小氣的人，我爸也這麼小氣！」、「他們就是慣老闆，就是沒被電過！」。當「眾怒」擴散，當你加入「眾怒」，情緒被煽動之下，會引出你內心最深層的恐懼、憤怒、委屈、怨懟，在日常沒有被釋放與看見時，會藉此機會、透過匿名暢快地表達你的怒氣，也讓一個原本平常又善良的人，引出內心最深層的「惡」。

這個世代，已經不是極壞的惡人讓人覺得可怕，真正的可怕已經是藏身在你我身邊，被引動又深藏的「眾怒」之中的人，而他們平時也是默默生活、好好付出的人。

親愛的，憤怒之下有時候很難總是選擇善良，即便是善良的人我也會鼓勵他擁有自己的鋒芒，但我們在盛怒之下總是可以先給上自己一朵花，你也許不會失控地射出手中所有的箭。

本文出自愛心理「【心理時事】白飯事件：網路世代的我們，都握有讓人紅的王牌」，未經同意禁止轉載。

北科白飯之亂

延伸閱讀

白飯之亂與新媒體識讀

聯合報黑白集／白飯之亂在爭什麼？

北科大「白飯之亂」延燒　張宇揭年輕人1致命問題：評價當公審

1大2小被收150共鍋費 人夫PO文公審店家「白飯只裝三碗」反遭酸爆

相關新聞

學生聚餐掀白飯之亂…網路世代的我們 都握有「讓人紅」的王牌

這個時代，每個人都有爆紅的機會，每個人也都握有「讓人紅」的武器。可是擁有這些「話語權」的我們，是否知道這些權力對自己跟他人的影響力？

「我受到騷擾，同事卻笑了出來」…台灣Metoo為何有人選擇加害者那邊？

台灣#MeToo延燒各界，支持加害者的言論開始發酵，許多人質疑倖存者「為何現在才說」？但我們更想知道，是什麼原因讓這群人，選擇站在加害者那邊？

【2023職場環境年度大調查】填寫問卷送好禮活動

你覺得台灣的職場夠多元共融嗎？我們將透過問卷數據，分析出「現在最需要解決的問題」以及「即刻著手的改變」，為現況提出解決方案！

戀愛約會AA 制？該不該幫女生背包包？3個小故事破除迷思「她在意的是這個」

首先，我們先來聊一下什麼是「女性主義」。女性主義簡單來說是希望把每個人從「性別刻板印象」中解放出來，我們不會用二元性別的定義去區分應該怎麼做、怎麼活，而是希望大家都可以活成真實的自己。

Coco李玟抑鬱輕生…心理師憂「負能量共振」 7件事教你遠離憂鬱：允許自己耍廢也OK

日前李玟抑鬱症輕生，有罹患憂鬱症（抑鬱症），或最近心情不好低潮的人，最好不要追這個新聞，以免情緒受到影響。小心情緒污染，負向能量會共振。

日本名導新作：校園引發風波 誰才是怪物？重新省思人與人的關係

有時看電影除了看作品本身，創作者的歷程也是值得觀察的有趣角度。在眾多亞洲導演裡，日本導演是枝裕和絕對是近年最受坎城青睞的創作者。執導生涯中共九次入選坎城影展，其中七次為主競賽單元，最終也在2018年以《小偷家族》榮膺最高榮譽金棕櫚獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦