「我受到騷擾，同事卻笑了出來」…台灣Metoo為何有人選擇加害者那邊？

台灣#MeToo延燒各界，支持加害者的言論開始發酵，許多人質疑倖存者「為何現在才說」？但我們更想知道，是什麼原因讓這群人，選擇站在加害者那邊？

在進入文章之前，想先告訴正在面對傷痛的倖存者們，近期的風波可能會喚起許多過去不好的回憶，若你因此感到不舒服、感到害怕，你可以不往下閱讀這篇文章。

隻字片語都有可能觸動創傷，在你還沒準備好前，先暫時遠離風暴，照顧好自己。我們都知道，面對這些傷痛你已經很努力了。

近期台灣性騷擾案件延燒，不論是政界、學界，包括藝術界、娛樂圈也有倖存者跳出來訴說受騷擾的經歷。

面對台灣MeToo浪潮，許多人會質疑「為何現在才想到不舒服？」、「為何當時不說？」，也有人開始對層出不窮的性騷擾指控感到厭倦，直要倖存者「為什麼不提告就好？」、「拿證據出來」。

倖存者為什麼「無法說」、為什麼不提告，女人迷站上已有多篇文章討論，今天我想討論的是：為什麼有人選擇跟加害者站在一起？要倖存者「保護好自己」有什麼問題？

為什麼他們選擇站在加害者那邊？

觀察性騷擾案件下的留言討論，我統整出兩種支持加害者的言論：

一、不相信世界有這麼壞，認為事出必有因

在反對MeToo的聲浪中，有一部份人會試圖為加害者尋找「正當理由」，開始檢討倖存者的言行、當事人的精神狀態，甚至會將整起事件導向陰謀論，懷疑事件爆發的動機及時機。

會有這樣的行為，也許是因為他們不願意正視現實、不相信有這麼多的性騷擾事件在發生。為解決心中的不平衡，他們會不斷「合理化」性騷擾行為，告訴自己：性騷擾不是社會問題，是個人問題。

二、與加害者身份重疊，覺得自己受到攻擊

第二種支持加害者的聲音，通常與加害者具備相同的性別或身份地位，面對倖存者的指控會認為「自己也成為攻擊對象」，因此產生防備心態。

女性主義的崛起，讓部分的人感受到相對被剝奪感。這群人不關心事件本身，只是想對所有的女性言論進行攻擊。

他們會率先攻擊倖存者「動不動就說性騷擾」、「我都不知道怎麼交朋友了」，藉此安慰自己：不是我不懂掌握身體界線，是他不懂什麼叫幽默。即使今天倖存者是男性，他們依舊會喊著「女性主義者站出來啊！」、「女權不說話了」，對於女性主義者長期支持男性倖存者的呼籲，視而不見。

而面對加害者的道歉，這些人也會選擇給予鼓勵，認為「有道歉就要肯定」。彷彿一句道歉，就能弭平倖存者多年來的傷痛。

不論是哪種反對的聲音，都忽視了性騷擾事件中最重要的一點：倖存者的樣貌是多元的，充斥性騷擾的日常，也會是你我的日常。

當我們只要倖存者「保護好自己」

「保護好自己」是我從小聽到大，也最厭倦聽到的一句話。身為女性，我的父母總告誡我不要太晚回家，很危險；不要隨便對男生笑，很危險；要裝出不好親近的樣子，保護好自己。

即使設下層層防備，我還是在放學回家的火車上被成年男子搭訕、糾纏；在上學的途中被路人吹口哨；在下班後的捷運站遇到陌生男子要用幾萬元換我一晚的陪伴。

這是我身為女性的「日常」，也可能是任何性別認同、任何外貌，任何人的日常。

當我們持續要倖存者「保護自己」，卻忘了強調身體界線的重要性，只會讓更多加害者打著「無知」的理由，用「我不是有意」、「我沒有要傷害他」等藉口為自己開脫。

反而是受到傷害的倖存者，會因為這句「保護好自己」陷入自我質疑，懷疑這些傷害都是自己造成的，也讓他們更沒有勇氣說出來，更無法捍衛自己的權利。

與其空泛地要人「保護好自己」，不如讓加害者知道「請尊重每個人的自主權，任何的言語、玩笑，都是有界限的」。

我受到騷擾，同事卻笑了出來

我曾經在餐廳打工，也遇過不少言語、肢體的騷擾，而最讓我感到冒犯的一次，是有一群大學生在用餐離開後，在桌上留下一張畫有兩個男性生殖器的紙條。

我清楚知道這張紙條是留給負責該桌的我，但卻不知道為什麼一整天辛苦的工作，要換來一張歧視性的羞辱字條。第一時間，我做了所有倖存者都會做的事——檢視自己的所有行為，確保這個騷擾不是因為我「做錯了什麼」。

因為嚥不下心中怒火，我將事件分享給一位要好的同事，他卻在第一時間笑了出來。那時我體會到，原來這樣的遭遇、原來被性羞辱，在別人眼裡是「好笑的」。

我沒有多做反應，但當天沒有再跟那位同事說話，直到下班前，他主動向我道歉。

對不起，倖存者的遭遇不是玩笑

有學者指出，性騷擾逐漸走向「常態化」跟長期的「社會漠視」有關，而社會的漠視則起因於「玩笑」的包裝，當社會持續相信「這只是個玩笑」，便會逐漸對性騷擾事件無感，促使加害者變本加厲。

我們可能無法改變已經犯罪的加害者，但可以從日常提醒身邊的人，強化社會集體的性別意識。

後來，那位同事告訴我，經過反覆思考，他意識到這件事不能用玩笑帶過，這樣的行為是非常嚴重的羞辱及攻擊，他不應該隨意地把他人的遭遇當作玩笑對待。

從這個故事我們看見什麼？

性別意識是可以從日常生活學習、建立的，只要你願意同理周遭的所有人，學習換位思考，分辨「什麼事不能做」一點都不難。

面對性騷事件，我們可以這樣做

1. 從日常生活強化性別意識 2. 尊重身體自主權，檢視自己的日常言行 3. 別再要倖存者保護好自己

掌握身體界線是所有人的課題，我們應該更積極地檢視日常中，那些以「玩笑」、「示好」包裝的侵犯行為，而不是將責任推給受到騷擾、傷害的那方。

不論是對周遭的友人或是自己，都該時時刻刻提醒：任何的「好意」都不該讓人感到不舒服，不論雙方關係有多親近，我們有義務守好彼此的身體界線。