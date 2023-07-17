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【2023職場環境年度大調查】填寫問卷送好禮活動

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
圖／女人迷提供
圖／女人迷提供

親愛的粉絲，女人迷誠摯邀請你們參與「職場環境年度大調查」，你們的填寫，是改變明日工作現場的重要一步。

你覺得台灣的職場夠多元共融嗎？我們將透過問卷數據，分析出「現在最需要解決的問題」以及「即刻著手的改變」，為現況提出解決方案！

今年的調查，我們加入了職場世代差異、身形外貌歧視、男性相對被剝奪感、種族議題等當代職場議題，希望廣納各族群在職場上可能面臨的多元共融困境，讓每個人都能被接住。

即日起至7月24日（一），凡填寫問券即可參與抽獎活動，包括迷人驚喜選書10本以及Womany獨家女力覺醒牌卡5份，我們將在7月28日（周五）抽出幸運得獎名單，並於隔週陸續寄送出去。

現在就點開問卷連結，立即填寫吧！問卷連結：https://womany.net/s/105jm77b

職場

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