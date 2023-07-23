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MeToo冰山只露出一角 94%民眾認為有隱藏黑數…就跟家裡有蟑螂一樣

遠見／ 文．邱莉燕
據遠見本次調查，94％的民眾同意台灣職場中，性騷擾案件有隱藏的黑數。 示意圖／ingimage
據遠見本次調查，94％的民眾同意台灣職場中，性騷擾案件有隱藏的黑數。 示意圖／ingimage

94％民眾同意台灣的職場中，性騷擾案件有隱藏的黑數。或許這種事很像家裡有蟑螂，看到過一隻，就代表看不到的背後有千千萬萬隻。

觀察到近期性騷擾的舉報層出不窮，《遠見》火速展開「職場性騷擾 #MeToo」網路問卷調查，並在3天內接到1516份有效答卷，其中的重大發現之一是，絕大多數的受訪者認為在台灣的職場中，性騷擾案件的黑數存在，而且可能相當可觀。

具體來說，64％的受訪者「非常同意」這種說法，而另外29％的受訪者「有點同意」這種看法。合計起來，超過九成（94％）的受訪者認為性騷擾案件存在黑數。

相較之下，只有5％的受訪者表示不同意這種說法，其中3％的人「完全不同意」，而2％的人「不太同意」。

這些數據所反映的現實是，許多性騷擾的案件並未被公開，或得到處理。

這不禁令人聯想到著名的「小強知識」：當在家中看到一隻蟑螂，代表的是藏在角落裡其實還有一大群蟑螂，那隻被看見，是因為空間太小被擠出來。

這個調查結果對於全社會都提出了一個挑戰，那就是如何更有效地揭示和處理這些被隱藏的性騷擾案件，讓每一個人都可以在公平、尊重和安全的職場中工作。

職場性騷擾存在黑數的原因

至於為何有如此高的比例認為職場性騷擾存在著黑數？分析結果顯示，有兩大主要原因得到了過半數受訪者的認同，分別是「擔心影響未來職涯」（63％）以及「舉證困難，擔心無法成案」（61％）。

這些結果突顯出性騷擾受害者面臨的困境：一是擔心性騷擾事件「人盡皆知」後，對當事人的職業前景產生負面影響，二是擔心自己可能無法提供足夠的證據，來證明性騷擾的發生。

在其他選項中，46％的受訪者認為「擔心會面臨報復」是一個可能的原因，37％的人認為受害者「擔心無法保障隱私」。此外，31％的受訪者認為「擔心無法受到公平的對待」，23％的受訪者認為「無健全的法律規定，不清楚可以怎麼處理」，12％的受訪者則認為「缺乏意識，不知已遭受到性騷擾」是可能的原因。

一個社會不太可能因為一次MeToo運動就不再有性騷事件存在，但透過調查，探知真相的線索，進而再引發一次次的討論，或許能愈來愈落實性別平權。

調查方法說明

執行單位：遠見民意研究調查

調查對象：台灣地區20～65歲民眾

調查方式：網路調查

有效樣本：最終有效樣本共1,516份

調查期間：2023年6月29日至7月3日

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（本文出自2023.07.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

職場 性騷擾 蟑螂 MeToo

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