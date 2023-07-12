戀愛約會AA 制？該不該幫女生背包包？3個小故事破除迷思「她在意的是這個」

女性主義者是不是都很嚴肅，談戀愛是不是就很無聊？來看看女人迷辦公室的3個小故事分享，一起練習創造最適合的關係！

大家好，我是女人迷的沐花Moira，今天女人迷辦公室玩什麼要跟大家分享一個很可愛的主題，就是女性主義者談戀愛的小故事。

這是充滿甜甜戀愛蜂蜜味，又好像有點火藥味的內容，我們一起看下去吧！

什麼是女性主義？

首先，我們先來聊一下什麼是「女性主義」。女性主義簡單來說是希望把每個人從「性別刻板印象」中解放出來，我們不會用二元性別的定義去區分應該怎麼做、怎麼活，而是希望大家都可以活成真實的自己。

沒有哪一方就一定是陽剛可靠、哪一方就一定是柔弱依賴。我可以同時很少女，也可以同時很man，因為每個人原本就是很多面向的。在親密關係裡，女性主義會把每一個人當作「獨立個體」，我們可以一邊建立親密關係，一邊保有獨立的自我。

就像是《人選之人－造浪者》裡面，朱儷雅對翁文方說：「謝謝妳，因為妳不會一直說，叫我去休息或是不要太忙，或是說要養我之類的廢話」。

所以，「能不能尊重我」的概念也是在關係裡非常重視的一個要素。那我們接下來跟大家分享前幾天我們辦公室裡面發生的可愛對話。

該不該幫另一半背包包？

女人迷夥伴雅淳分享道：「女生出去常會背包包，部分男生會覺得他們的體貼跟貼心就是要幫你背包包。有一次當時的另一半要幫我背包包，我真的覺得不用，但他出於好意地堅持想要協助我。」

「於是我就表示包包是我的配件，我真的可以自己背！從此以後他再也沒有幫我背包包了」。從這個小故事可以發現，我們夥伴在意的是整體的打扮，而另一半其實是想要展現他的體貼。這時候就需要展開一段對話來了解彼此需求。

其實對我們來說，對方有沒有尊重我們是一個獨立個體，以及我們的想法非常重要。就算有一點小矛盾沒關係，因為重要的是我們可以開誠布公，一起了解彼此真正的想法。

但是，大家對女性主義者也會有一個刻板的印象。大家會覺得女性主義者是不是都很嚴肅，談戀愛是不是就很無聊？其實女性主義者也有少女心，也可以有戀愛腦。

只是我們的性別意識比較敏感，偶爾遇到「缺乏性別意識」的溝通或情況，就會開啟性別小雷達，化身性別小老師，甚至有時候也會偷偷自我審查。

女性主義者常常會遇到一些關係或約會上的兩難，比如大家就很常問女性主義者吃飯是否就要AA制。那我們一起來看夥伴們曾經在AA制上發生的可愛小故事。

約會一定要AA制？

關於女性主義者常見的誤解是女性主義者一定要AA制？我們來聽一下小Y的故事。

女人迷夥伴Yuting這樣說：「如果要跟很喜歡的男生或第一次見面的男生出去約會，可能去吃個飯或喝個酒，結束之後我會讓男生先付。如果他有提出想要AA制的話，我當然可以配合。但我覺得讓男生先付是一個很好製造下次見面機會的方式，營造出我想跟你有來有往的感覺」。

談戀愛要有來有往，沒有一定要AA制，每個人的方法都不一樣。大家常把AA制掛在嘴邊，其實原本關係和吃飯模式就是多元的，不是今天讓男生付錢就代表要佔他便宜，也不是一定要由男生付錢，女生也可以付錢，任何性別都可以。

有時候女性主義者會希望可以AA制，但這個AA制很多時候會讓對方覺得是不是想劃清界線或拒絕往來。這部分就可以好好對話，一起建立約會的共識。

被壁咚的故事

很多人會覺得壁咚這個動作是非常脅迫地把人逼到牆角，女性主義者應該要抵制這樣的行為。但如果今天是喜歡的人對我做這件事，其實我會覺得很開心，突然靠很近的舉動可以感覺到彼此的呼吸，喚醒了沉睡的少女心。

關係中常常會有這些可愛的兩難小故事，如果大家情況允許也覺得有安全感的話，非常歡迎可以把自己的想法告訴對方，相信你們一定可以很成熟地去處理並達成彼此的理想狀態。

我們相信世界上沒有既定的愛情公式，但一定有最適合你的理想關係。最重要的是互相溝通，了解彼此在意的點。

最後，想問問大家在約會時或是關係中，最重視的點是什麼呢？或是有沒有可愛的小兩難故事歡迎跟我們分享喔！