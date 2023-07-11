Coco李玟抑鬱輕生…心理師憂「負能量共振」 7件事教你遠離憂鬱：允許自己耍廢也OK

日前李玟抑鬱症輕生，有罹患憂鬱症（抑鬱症），或最近心情不好低潮的人，最好不要追這個新聞，以免情緒受到影響。小心情緒污染，負向能量會共振。

如果你是李玟的粉絲，你可以透過簡單儀式（如點個小蠟燭或線香）為她禱告、送光，祝福她到西方極樂世界不再受苦（道謝、道愛、道別，感謝她的歌聲陪伴你的青春歲月）。哀悼完畢後，立刻關掉臉書、手機，好好去睡覺，不要繼續沉浸在悲傷的大海裡，跟著down下去。

最近心情不好的朋友，請您尋找資源幫助自己，請找人談談，找朋友、找心理師或打輔導專線：

※ 安心專線：1925（依舊愛我） ※ 張老師專線：1980 ※ 生命線專線：1995 ※ 反霸凌專線：1953 ※ 全年無休：#安心專線（1925）

以上都有提供免費心理諮詢服務。

天無絕人之路，活著就有希望，請參考下面7點：

當你被憂鬱籠罩時，如果你還有能量，你可以做什麼？

一、去運動：

運動可以釋放內啡肽，這有助於改善你的情緒。就算去外面走一走、散散步也好。

二、吃健康點：

吃有營養的食物可以説明提高你的能量和情緒。最好不要吃太多甜食、含糖食物，雖然吃這些當下會讓你心情好一點，但是你會越吃越累、越憂鬱。

三、減少攝取咖啡因和酒精：

咖啡因和酒精會使情緒波動惡化。

四、保持充足的睡眠：

睡眠不足會使情緒波動和疲勞惡化。切記「不要熬夜」、「不要日夜顛倒」，這會讓你的元氣大傷，讓你更憂鬱。

五、與人交談：

與理解你所經歷的事情的人交談，一個自己經歷過憂鬱症發作的人，或者有心理健康問題經驗的人，分享經驗互相交流也許會有幫助。

六、尋求身心科協助：

如果你真的感到不堪重負，或者覺得自己無法應對，不要猶豫，向身心科或心理諮商尋求專業醫療人員的協助。

七、做點你有興趣的事：

騰出點時間，即使每天只有10或15分鐘也好。 去做讓自己放鬆、減壓、開心的事。 無論是閱讀、種花、聽音樂、旅行、吃美食、按摩SPA，還是在大自然中散步，大自然療癒很有幫助。

如果你已經「當機」到完全沒有能量、什麼都不想做，那就請你允許自己什麼都不做，好好睡覺，允許自己耍廢沒關係的。重點是不要要求完美、不要期待自己馬上變好、恢復正常，請接受自己目前就是這樣，請放過自己吧！

（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《小心情緒污染、負向能量會共振…7件事教你遠離憂鬱》，未經同意禁止轉載）