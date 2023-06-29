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心理師臉書聲援郭源元：妳把過去受到驚嚇的自己給認回來了

聯合新聞網／ 文．周志建(諮商心理師)
被郭源元在臉書點名的周志健心理師表示，因為發聲、於是把過去那個受到驚嚇的自己給認回來了。擷自郭源元臉書
被郭源元在臉書點名的周志健心理師表示，因為發聲、於是把過去那個受到驚嚇的自己給認回來了。擷自郭源元臉書

郭小姐、您好，我是周志建心理師，很高興我的文字可以幫到你。「我說、故我在」，十分佩服您「說」的勇氣。如此鉅細靡遺的描述過程、若非親身經歷，我想一般人是無法掰出來的。

但也正如你所說的：「當那塊鐵板太不容易了，＃當那塊鐵板太痛苦了。」確實如此，要說出這樣的經驗一定很痛、很不容易，你內心必定經歷了無數的交戰、掙扎與煎熬，這是要花很大、很大力氣才辦得到的，是嗎？你是怎麼辦到的？辛苦你了。為你喝采。

「＃故事是有力量」。其實我想說的是：你的發聲不只是在幫大牙發聲、你更在為更多 ＃metoo 中受害的姊妹們發聲，當然，你也在 ＃為你自己發聲。

因為發聲、於是你把過去那個 ＃受到驚嚇的自己給認回來」了，因為發聲、同時你也拯救了過去那個因受到驚嚇而無法發聲的自己。（感謝你沒有繼續責怪自己「當時為什麼不說」。對、我就是「僵住」了嘛，如此而已）

如同「寬宥之南」一書作者莎蒂絲‧艾娃所說的，「無論他值不值得我原諒，＃我都值得還給自己平靜的人生。」

說出這個經驗（故事），不光是要為自己討回一個公道，更是要討回我們的「＃自尊」及「＃內心真正的平靜」，否則，那兩次的驚嚇必定會藏在你的身體裡、隱隱作祟，叫你一輩子不、得、安、寧。

.

最後其實我想說的是：是的，當一塊鐵板很痛苦，但你這一塊「鐵板」很有力量，也很美麗，它就像一塊金子般、閃閃發亮、如此耀眼。你辦到了。恭喜你。

最後你說：「現在決定說出來的原因只有一個，就是 ＃我不想讓大牙只有一個人。」這句話讓我紅了眼眶。

（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《郭源元的一封信》，未經同意禁止轉載）

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