郭源元提到「幫助很大的文章」在這！令人心疼的「4F生存模式」

在最近metoo受害人的陳述中，很多人說當時事發的反應是「＃僵住」了，千真萬確、尤其是面對熟人、權威者的突然侵犯，我們會一時反應不過來、當場就「#僵住了、＃動彈不得」。

這其實是一種「自動化」的防衛機制反應，所以拜託、行行好，請不要再去質疑他人（或責備自己）說：「當時你為什麼不叫？為什麼不推開？為什麼不逃？」說這種白癡話的人、你要不是沒有「同理心」，不然就是天生「無感」，或從沒有被傷害過。

網紅郭小姐metoo中提到：「在這次metoo運動裡，我有幸看見一篇網友分享的周志建治療師，書寫了關於面對危機反應的文章。內容提到人在遇到性騷擾、性侵害，或是任何危機的狀況時，除了「戰」與「逃」的反應，更存在著「僵」與「討好」。那篇文章幫助了我很多.....」她或許也參考了我的書「＃情緒治療」裡面的內容。

如下，敬請參考。

在彼得‧沃克（Pete Walker）CPTSD書裡提到，童年家庭暴力、虐待或遺棄會導致孩子身心受創，進而發展出4F的求生策略，如果創傷沒有被療癒的話，這4F「#生存模式」會一直持續到倖存者長大成人，甚至到終老一輩子。

這4F求生策略大家一定不陌生，請見以下說明：

1. 「戰」（fight）：

這是一種攻擊、自我防衛的反應方式。「你罵我、我就罵回去」、「批評他人、挑別人毛病」，「不斷抱怨、指責」，這些都是「戰」。

戰的模式是你小時候被父母或他人攻擊時，為了保護自己，所發展出來的因應模式。但也有可能你「模仿、複製」了父母之間的互動模式，尤其是當你置身在父母的暴力婚姻中，每天目睹父母爭吵、衝突的戲碼，耳濡目染，你自然學到了「戰」這個人際互動模式。

2. 「逃」（flight）：

這是一種逃避攻擊、保護自我的防衛反應。像是逃跑、漠視、打岔、離開等等，都是「逃」。

小時候當我們遭受父母批判攻擊時，以我們「弱小」的身軀與權力，根本無法去跟父母對抗（戰），所以兒童最多的反應模式會是：逃避、僵住、不然就是討好這三種。

逃避是我們最常採用的策略。如果你不想一直被母親碎碎念，當然就會盡量減少出現在母親面前，放學晚一點回家，不然就是躲進房間裡看書、打電動，不要出門、避免接觸。這些都是「逃」。

3. 「僵」（freeze）：

這是一種像是「解離」的防衛機轉。當我們遇到暴力或攻擊時，嚇到了，當下會愣住、僵在那裡、無法動彈。像這樣麻木、放棄、解離、崩潰、無法反應的情況，就是「僵」。

很多兒童都有這種「僵住」的經驗，尤其在面對父母突發其來的怒吼、責備、肢體暴力時。

我的個案小伍說，小時候有一天爸爸下班回家發現他竟然在看電視、功課沒寫，氣得走過去就賞了他一巴掌。當下他整個人僵住了，完全失去感覺，驚嚇地呆在那裡、動彈不得。這就是「僵」。

4. 「討好」（fawn）：

這是一種類似關係依賴的防衛機轉。面對衝突暴力時，人經常會採取取悅、妥協、或提供幫助的方式，企圖緩和暴力、阻止自己被傷害。這就是「討好」。

兒童在父母暴力衝突的關係裡，經常表現的反應模式就是討好。

小玉說每當爸爸跟媽媽吵架時，她都很害怕，怕他們會離婚。所以為了維持家庭「和諧」，她會去討好爸爸，主動幫爸爸買香菸、啤酒；討好媽媽，幫母親做家事、照顧弟妹等。

這個模式會延續到長大，後來小玉對別人的需求總是特別敏感，別人都還沒開口，她就會主動幫忙，她的討好模式雖然帶給她不錯的人際關係，但也讓她經常感到疲憊、痛苦、壓力大。有時當她不想幫忙、或幫不上忙時，就會感到自責、有罪惡感。

這四種生存模式當然不是全然的好或不好、對或不對，有時適當的「逃避」其實是不錯的策略，尤其是當你的父母關係一直處在暴力狀態、兩人一直爭吵不休時，你是可以「逃」的。

有時適當的「攻擊」也不錯，尤其當你遇到一些自我中心、老是踩你界線、不尊重你的人，該生氣就要生氣，不然對方吃定你。

有時適當「討好」也沒有不好，尤其當你「有意識」的知道你為什麼要討好時，討好有時也是一種人際的潤滑劑。

無論他值不值得我原諒，我都值得還給自己平靜的人生

親愛的朋友，如果您也曾經遭受暴力、性侵、性騷擾等傷害，請牢牢記住：「＃這不是你的錯。」如同「寬宥之南」一書作者莎蒂絲‧艾娃所說的，「無論他值不值得我原諒，＃我都值得還給自己平靜的人生。」

當你看到這個訊息，（或許是靈魂的召喚、來自宇宙高靈的訊息），或許是，#時候到了，該是你幫自己一把，做療癒創傷的時候了。

（本文出自山隱中的療癒師 / 周志建《令人心疼的「4F生存模式」》，未經同意禁止轉載）