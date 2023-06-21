日式酒店小姐神坐姿曝光！ 「三角形地帶」可擋男客性騷擾

在全球性的#MeToo運動中，性騷擾議題得到前所未有的關注。然而，對於特定行業的女性，例如日式酒店的小姐，這個議題可能會被輕易忽視。條通女王席耶娜揭露了這一行業內的現實：儘管媽媽桑反覆強調身體是自己的最後一道防線，且不應與客人隨意發生親密行為，但小姐們在與客人的互動中仍可能遭遇到性騷擾。因此，她們的聲音也應該在#MeToo運動中被聽見。

日式酒店禮儀十足，客人的舒適是首要任務

日式酒店的配置大致是這樣的，每一區都配有沙發和一張小茶几，小茶几前則會放置一些小椅子，客人當然是舒舒服服坐沙發，小椅子是給小姐坐的。客人坐定，小姐們把毛巾、酒水等桌面服務都做好以後，才可以詢問客人能不能坐在他身邊。取得客人的首肯後，才可以坐到他身旁。

以坐姿抵禦性騷擾，微妙傾斜掩飾真實情感

至於怎麼坐，也很有學問噢。小姐坐在客人身邊，臀部只能坐在沙發前三分之一，膝蓋要併攏，往客人的方向傾斜過去，這樣做不只是看起來很有女人味而已；更重要的是，這個姿勢看起來就是一副很認真傾聽客人講話的模樣。

應付鹹豬手的「撇步」，小姐們的秘密防禦戰術

而且，這個坐姿還有一個好處：可以在自己的身體跟客人之間，留出一個三角形的緩衝空間。萬一客人毛手毛腳，小姐就可以用手臂有技巧地「擋」一下，通常客人都很識趣，知道不可以太過分；如果客人裝傻，一直想伸鹹豬手，這時小姐就會離開向媽媽桑反映，由媽媽桑出來打圓場。

防止失序，報警是最後防線

實在鬧得太厲害，店家才會搬出「報警」來嚇阻客人。絕大多數日本客人都不會想把事情鬧到警察局。他們被日本母公司派到台灣，語言不通，又不懂這邊的法律，為了要吃一個酒店小姐豆腐，萬一賠上自己的前程，那多划不來啊。

花錢如大爺，警察也難威脅

如果是台灣客人，反而比較難處理。有些客人的心態就是「花錢的是大爺」，所以會大罵：「幹！恁爸開錢，是安怎不行摸？」就算搬出警察局，也未必管用，客人搞不好還會「嗆聲」說：「叫警察？有種叫啊！我（跟）中山分局比妳卡熟啦！」

素質篩選、文化隔閡，日本商務客在台的行為收斂

《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》／時報出版提供 我這麼說，可不是說日本人比台灣人有教養。能被派出國門出差的日本商務客，基本上都已經經過一輪素質篩選，鬧事的機率本來就比較低，加上對當地法律不熟，一定會比較謹慎。這就好像如果台灣人出差去日本，到日本當地的風俗業光顧，一樣也會比較收斂、守規矩，而當地的日本客人也有一堆不講理的怪人，這能說是台灣客人比日本客人有教養嗎？不是的！純粹就只是人性使然而已。

本文節錄：《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》一書