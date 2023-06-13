公車上被摸手臂輕聲吐噁話 我能騷但你不能擾！親愛的：你不用檢討自己

你曾經有過被「性騷擾」經驗嗎？遭遇到性騷擾時，你是否也曾感覺到害怕，而不知道該如何應對？今天臉紅小編要透過 S 的故事，告訴你我們應該如何去思考「性騷擾」，遇到性騷擾時，我們又可以主動採取哪些行動呢？

記得有一次跟好姊妹聚會時，我們聊到「性騷擾」的經驗，有人被不認識的網友私訊生殖器的照片，有人國中時被嘲笑過胸部大小，在場5、6 個女生，幾乎都有被騷擾的經驗，簡直是我們共同的成長回憶了。

大家分享過一輪之後，平常總是開朗搞笑的S臉色也不禁沉了下來，開始分享她的故事。

S說，那天是星期天的夜晚，她從宜蘭要搭客運回台北，塞車得很嚴重，客運上一片漆黑，搖搖晃晃的，讓她很想睡，但就在她快要睡著的時候，突然感覺到似乎有人從座椅間的縫隙，摸了她的手臂一下。

她當時心想，應該是不小心的吧？不以為意的，準備繼續闔上眼，卻聽到後方傳來一陣訕笑......。「欸，碰到了耶。」她聽到坐在後面的兩個男生一邊笑著，一邊說。她瞬間感受到懼怕直竄頭頂，我遇到「性騷擾」了嗎？她心想。

但她怕自己誤會了對方，所以她沒有說什麼，只是緊繃著坐著，豎起耳朵警戒的聽著。

「要不要插緊鮑？緊鮑...」、「姐姐要不要吸下面？」一句句令人噁心的話語，就這樣肆無忌憚的在她身後說著，但偏偏他們說得不大聲， S知道除了她以外，應該沒人聽到，她想要告訴司機，但卻又怕沒有證據，沒人會相信她，就這樣S只是坐在座位上，等到抵達了目的地。

S回憶起，她回家講給家人聽，媽媽只說「天底下本來就是會有這麼無聊的人，你自己小心一點。」

她說，她因為這件事好久好久都不太敢再搭大眾運輸工具，如果不得已一定要搭，也都緊張兮兮的，常常會害怕說自己短褲是不是穿的太短、這班車是不是太晚等等。

S最後笑笑地說：「覺得自己超白癡的！他們又沒真的對我怎樣，我還害怕那麼久！」

我看著她的表情笑著，卻帶著一抹想要假裝雲淡風輕的勉強，當下我真的有一股強烈的衝動，想抱住她，告訴她：「妳才沒有大驚小怪，因為覺得害怕是再正常不過的反應了！」我忍不住陷入思考，明明遭遇到性騷擾，覺得「害怕」不是非常正常的反應嗎？但為什麼我們又常會在下一秒，懷疑自己是不是太過敏感，是不是誤會了對方、太大驚小怪，我們反而開始咎責自己，自己為什麼這麼害怕呢？

「性騷擾」為什麼讓人害怕？

性騷擾，是指以帶有性意味或性別歧視的言語、肢體行為，造成被害人不舒服的一種行為，像是未經同意的觸碰身體部位、黃色笑話、性別歧視的言論等，都算是性騷擾的行為。

比起「性侵害」直接的傷害，性騷擾行為因為通常是透過言語或碰觸，所以也往往被認為「沒有什麼」，甚至覺得有些認為被性騷擾的被害者，是「小題大作」，不懂調情、太敏感等，畢竟對方也沒有做出任何進一步的舉動，那有什麼可怕的？

事實上，當那兩位陌生男子言論上說出「「要不要插緊鮑？」這種強暴性言論時， S 當下永遠不會知道這兩個人是說笑的還是真的，他們會真的強暴她嗎？她會不會遭遇進一步的危險？這些在當下，S都是不知道的。因為不知道加害人下一步會做什麼，這種持續的被威脅感，才是性騷擾所帶給被害者最大的的恐懼與不安。

因為性騷擾而來的恐懼與不安感，常常不會只在「當下」就消失，而會持續影響當事人的生活，每當再次遇到相類似的場景，也都會產生害怕的情緒反應，例如，因為曾經半夜走在路上被吹口哨，而不敢再走那條路，因為曾經在公車上被騷擾，而不敢再一個人搭公車等等，讓我們原本的生活受到影響，自由受到限制。

我能騷，但你不能擾！親愛的：你可以不用檢討自己

許多在面臨性騷擾的當事人，他們第一個反應，都是「質疑」自己是否誤會了對方，或是開始「檢討」是不是自己讓對方做出這樣的行為。甚至，家人或朋友也會為了關心你，而叫你「不要那麼晚出門」、「不要穿太暴露」等，漸漸的，我們開始學習社會上認為「不會被騷擾」的穿著或行為方式。

因為我們把錯誤放在自己身上，所以我們開始限制自己的自由，嚴格的檢視自己的行為，覺得騷擾的發生有一部分是我們自己的責任，我們甚至嚴厲的咎責自己，所有人包括自己，都時時刻刻的提醒我們「該要多注意點」。

但卻反而很少人問：「為什麼我們需要注意害怕？」、「為什麼我們不注意、不害怕就不能安心的生活？」

2014年，幾個年輕的女生在上海的熙來人往的地鐵站，高舉著「我可以騷，但你不能擾！」的牌子，抗議再再發生的性騷擾事件。

親愛的妳，別再檢討自己了。我們可以喜歡穿任何衣服，可以在任何時間點回家，這是我們的個人自由，沒有人可以因為我們的決定而騷擾我們，每個人都應該尊重他人的身體自主權，我們要驕傲的告訴這個社會：「我可以騷，但你不能擾！」

如果你也遇到性騷擾，你可以怎麼做？

每個性騷擾的情節不一樣，最好的解決方式也都不同。如果妳也曾經或正在遭遇性騷擾，臉紅紅想提供妳幾個解決方法。

1.錄音、錄影蒐證

你可以立即錄音、錄影蒐證，不論是未來可以在法律程序可以舉證，也可以讓對方知道自己的一言一行正在被記錄著，讓對方不敢肆無忌憚。

2.尋找可以信任的人求助

當發生性騷擾事件時，可以向在場的家人朋友求助，除了讓對方知道自己並非一個人之外，家人朋友也可以成為目擊證人，另外，如果在公共場合遇到性騷擾，可以馬上告訴有權管理的人，像是如果發生在公車上，就是公車司機，依據性騷擾防治法，他們也有協助你的義務。

3.正式的警告對方

嚴肅的向對方表達你不舒服的感受，告訴對方如果再繼續，將採取法律程序等，讓對方知道你並不是好惹的。

4.講出來，讓傷口癒合

很多性騷擾的當事人，會因為性騷擾事件而受傷很久，有時候，最有效的處理方法，不是漫長的法律流程，而是讓性騷擾的經過，讓他昇華成為你自己的故事。