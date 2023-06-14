被騷擾不是妳的錯！該離開超商座位的是色色阿北 不是妳

雖然這樣說起來很遺憾，但大部分的人或多或少都有幾次被性騷擾的經驗，有時候感覺很明確，有時候感覺很模糊，有的甚至是矇矇懂懂的時候發生的。

大部分的人或多或少都有幾次被性騷擾的經驗

雖然這樣說起來很遺憾，但大部分的人或多或少都有幾次被性騷擾的經驗，有時候感覺很明確，有時候感覺很模糊，有的甚至是矇矇懂懂的時候發生的。

還記得大學的時候，有一次我坐在便利商店等朋友，突然有一個陌生阿北坐到了我旁邊，說想跟我聊天，起初我覺得就是一個熱情友善的路人，聊聊天當然是沒問題的，反正我也還在等朋友，沒有急事。

阿北先說他有一個年紀跟我相仿的女兒，女兒有男朋友，接著就問我有沒有男朋友（甘你屁事啊），後來就繼續說，有男朋友很正常啊，自己是一個很開放的家長，非常支持女兒談戀愛。聽到這裡，我都還覺得只是一個囉唆想要證明自己思想開放的長輩而已，並不以為意。但接下來的對話，我就開始疑惑了。

阿北繼續說，自己很開放，還會幫女兒買保險套（什麼？！），然後就開始問我有沒有性經驗、問我會不會自慰、問我陰毛什麼時候長出來的，接著盯著我的大腿，問我穿著這麼短的褲子，都不擔心內褲或陰毛露出來嗎？

我後來受不了，只好離開便利商店，站在人很多的路邊等朋友，大太陽底下。因為我會怕，怕奇怪的阿北跟上來，繼續問我很不舒服的問題。

到這裡，各位應該很快就能辨識我被性騷擾的對吧。但你們知道，我是什麼時候才意會到這個叫騷擾嗎？在我跟朋友見面，跟朋友講完這段突發事件，到朋友邊聽邊生氣的說我被性騷擾了，大約事件兩個小時之後。那你可能會問，所以這段時間我都在想什麼？

我都在想，我是不是想太多了，他只是一個熱情的阿北。我是不是太沒禮貌了，居然離開現場沒有繼續聊天。我是不是不應該穿短褲，他就不會開這種話題。我感覺到很不舒服，我這種感覺是不是太誇張了。

當後來我終於可以好好正視自己的感受，將這個事件標示為「性騷擾」之後。我的第一個想法不是對對方感到生氣，而是我開始自責。

為什麼沒有馬上意會到，還讓他這樣對我。所以是我太友善才讓他可以這樣對我，是我的錯。我為什麼沒有罵他，我為什麼沒有反抗，我為什麼沒有拒絕，我為什麼沒有說不要，我為什麼沒有馬上求救。

我相信，很多人跟我有一樣的想法跟感覺。做這些行為的人，讓你難以分辨他的意圖，而這些似是而非的行為、語言，也讓你難以確認自己的感受。而且當你終於勇敢的辨識自己的感受之後，整個社會、整個教育、你身邊值得信任的人，都在告訴你，你怎麼會「被做這些事」而不自知，所以是你「選擇讓別人這樣對你」，因為你「沒有保護好自己」。彷彿保護好自己是這些事件唯一的解方，唯一需要負責任的—是被騷擾的你。

被傷害的人反而被指責，好奇怪啊！所以你有發現嗎？__有問題的不是你，是社會的聲音出問題了，教育的方向出問題了。我們需要更多的教育，讓行為人消失、讓騷擾行為消失，讓做出這些言行的人知道，這「本來就不應該做」，而不是更多的教育去分辨壞人與保護自己，然後指責無法第一時間保護自己的人，這是不對的。

因為本來就沒有人應該要被這樣對待。

沒有人。

教大家保護自己並不會讓騷擾行為消失，只有行為人消失了，騷擾才會消失。

所以，如果你跟我有類似的經歷，而當又想起這件事，當又開始責備自己時，我想邀請你，可以對自己說：「這不是我的錯，錯的是那些沒有被教好的人，錯的是濫用別人善意的人，錯的是利用別人懞懂的人。」

該消失的是騷擾的行為，不是我需要保護自己。 被騷擾，本來就不是我的錯。被騷擾，本來就不是你的錯。 該離開便利商店的座位的，是那個阿北，不是我。

（本文出自擁抱心理諮商所《被騷擾，不是你的錯》，未經同意禁止轉載）