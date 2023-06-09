性騷、被餵毒...遇到爛人壞事 妳（你）會算了？還是會抗爭到底？
這陣子性騷擾還有幼兒園學童被餵毒事件，成為新聞主軸，有些人是「豬哥」、有些人不配為人師，都印證了穿衣服、用兩條腿走路的 未必是個「人」。
被性騷的不舒服、噁心感，不是說忘就能忘的。這陰影會留在心中很久，就算「豬哥」道歉了，被性騷的噁心感、還有事情發生當下的情境，很想抹去卻難忘記。
孩子們被幼兒園老師們餵毒，這情況持續了多久？管制藥物如何取得？這是老師集體傷害幼童嗎？如果你的孩子被權勢大的人，不管是被（老師）餵毒或被（上司、名人）性騷擾，你會希望孩子保持沈默？還是說出來？
如果一個人或一件事卡在我心頭過不去，我會直接面對、為自己討公道。我曾經試過「算了」，但情緒過不去就是過不去。發現自己真的很介意時，我會為自己征戰，即使舉證困難，我也會奮力一試。
有些爛人爛事必須翻篇，屬於我們的好人好事才有機會到來。這道理，我懂；但要徹底「翻篇」，對我而言，是往後回想起來，可以心不起波瀾。
要做到「無動於衷」前，我會把我的怨氣還有不解，先釋放出來。
我想要的「一個說法」還有「道歉、補償」我會明白告訴對方；如果對方不接受 或 敷衍了事，該告的 就提告、該絕交的 就永遠不理會。
這年頭太多不要臉的人，犯錯還擺出一副「我就爛、你能把我怎樣」的姿態；強摟強吻女市議員的名嘴，還能在節目上嘴別人性騷擾噁心……面對這種人，不追究就是完全沒天理。
朱學恒連市議員都敢碰，輕易且輕蔑的就說出：「于美人奶沒有比較小」這種言論。朱學恒的言行說明了他是什麼樣的人。平常與他工作互動的女性們，要提高警覺。
遇到爛人壞事，妳（你）會算了？還是會抗爭到底？
（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《遇到爛人壞事，妳（你）會算了？還是會抗爭到底？》，未經同意禁止轉載）
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