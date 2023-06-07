從《人選之人 — 造浪者》陳家競的婚姻危急 看雙薪家庭的挑戰

《人選之人—造浪者》開播即創下亮眼成績，劇中陳家競直面內心道歉的情節，引發不少討論，一起來看陳家競道歉的背後，隱藏著什麼渴望！

《人選之人—造浪者》開播後，社群一片好評聲浪，無愧片名，將自己推上了風口浪尖。

有人說，我們都在等一部戲，一部有台灣獨特脈絡的、人人有共鳴的好劇。《人選之人—造浪者》就是這樣的存在，以選舉幕僚日常為核心，延伸當代常見議題，於是那些日常有感但未曾搬上檯面的，在快節奏的運鏡台詞裡，細膩深刻地徐徐開展。

作為女性，本劇有太多層面吸引我的關注，有女性現身參與政治，有不分黨派的性別羞辱，有職場性騷擾的難以上呈，也有數位暴力下的完美受害者，當議題不再只是陪襯轉場，是端上桌來誠懇的談，你會驚訝，台劇也能有如此深厚水平。

今天這篇文章，我想談談關於家的建立與實現，以及陳家競一角的失婚危機。

誰的工作比較重要？當關係雙方工作價值失衡

在職場上，陳家競是文宣部主任，是共患難的戰友，是溫暖耿直的上司，也是被上頭刁難時，會一時憋屈不知所措的下屬。儘管如此，他還是好喜歡這份工作，回想當年入行記憶，仍是眼裡有光模樣。

而在家裡，他是丈夫，也是爸爸，只是這個角色有點黯淡。說好要接小孩、沒接到，買牛奶、忘記了。老婆吳芳婷想跟他溝通，視線卻被政論節目拉走，心思全放在十個月後的選戰。

「歹勢」、「下次下次」是他在家裡最常說的台詞。於是吳芳婷離家，陳家競當時不懂自己哪裡有錯，但憨直如他，只是一逕道歉，潑了一身紅龍果汁也想低頭求和，但這些遠遠不夠。

回到沒人的家，只見滿屋垃圾，衣櫃中唯一乾淨衣服，還是20年前公正黨的競選T恤⋯⋯他意識到，哎自己沒有另一半真的不行。於是有了那句讓人問號的「這個家就拜託你了」，再次氣走老婆。

陳家競也有滿腹委屈的時候，在KTV包廂帶著醉意坦承，他覺得自己工作比較重要，另一半也不用那麼辛苦，自己也可以養她呀。「但是我說不出口，我進步中年捏。」他邊吃牛肉麵，泣不成聲。

不過陳家競的直，讓人討厭不起來。因為想照顧家庭，是陳家競的真心，但有毒的男子氣概，還是偷偷跑出來了。他當時不明白的是，一肩扛起家計固然霸氣，但另一半也有自我實現的需求。

「我想要工作，我想要你可以明白我們兩個人的工作一樣重要。」——吳芳婷

於是我們看到，家庭雙方工作價值的失衡。如果掂量一份工作價值，只看誰賺得多、誰更重要，那似乎是否定了，對方在專業領域的成就，以及成為自己的夢想。

陳家競也忘了，家庭的平衡和穩定，不是單方面承擔的責任，是雙方共同努力的結果。那可以是記得接小孩、記得買牛奶，一個星期騰出一個晚上，與家人一起吃頓晚餐。

「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」——吳芳婷

什麼是小事，什麼是大局？這些日常細節，看似微不足道，卻正是每個有意識的抉擇，堆疊出我們想前往的未來。

家庭與工作，為什麼順位最後的總是家庭

有趣的是，許多伴侶從一開始的交往期間，到決定進入婚姻的霎那，彼此都是信心滿滿。我們愛上對方的原因，是他性格開朗善良，是對工作懷抱理想，是對生活充滿幹勁，是看見對方眼裡倒映的自己，笑得如此幸福。

那到底是從什麼時候，夫妻關係開始失衡呢？是誰改變了，還是誰不曾改變？伴侶長時間共同生活久了，微妙的摩擦堆疊累積，那可能是生活習慣的差異，是家庭時間的分配不均，是雙親工作價值的衡量不一。

也或許是「家庭」在彼此生命的順位並不一樣，像陳家競，認為自己的工作比較重要，因為可以改變台灣，讓台灣更好，所以家人可以等，等著等著，家裡都沒人了。

過往社會常常灌輸我們一個觀念——只有工作才是正經事。其實我們不也都是這樣嗎？工作第一，家人最後，因為我做的是正事。直至現在，社會仍瀰漫著「你要照顧家庭，會不會無法全心投入工作」的無意識偏見。甚至大多數情況，我們也常因為追求社經地位、經濟來源、自我實現，將工作看得比家庭重要。

是不是在我們的認知裡，家與另一半，因為是避風港的存在，是不會變動的答案，所以不自覺將家庭順位往後挪——反正家人都會在的嘛，等一下應該不會怎樣。

陳家競追求的是自我實現，是社會公益，他深信自己所投身的一切，都是為台灣好的事，眼中只有選戰大局，忽略生活其他細微小事。直到失去了，才驚覺自以為的永恆靜好，是有人在為你負重前行，而他卻把這一切犧牲奉獻，視為理所當然。

家庭不是終點，是需要持續維護的過程，如果人生像一場選戰，或許我們都該珍惜，當初攜手建立一個家的決心，乘著這股勢頭，把關係帶往理想的未來。

一個家的實現，需要兩個人一起

過去曾流行一句很落伍的話，「一個成功的男人，背後都有一個偉大的女人」。在當代聽來已格外諷刺，有沒有一種可能，我們不再把女性，或是任何一方的犧牲奉獻當作理所應當，而是看見，扛起一個家，需要雙方一起承擔。

就像劇中吳芳婷所說，「我沒有不願意付出，我只是不喜歡我的付出變得這麼理所當然。」

而我喜歡的，是這次戲劇鏡頭下的兩難，不再聚焦女性的家庭職場兩頭燒——工作光鮮亮麗，回家還得捲起袖子應付碗盤的疲憊。

《人選之人—造浪者》深知，台灣觀眾其實更需要看到的，是常見性別論述之外，一些更細膩的東西——關於男性，作為一個立體的人，在理想與家庭間的掙扎，在肯認錯誤之後，願意反思與承擔的勇氣。

第六集裡，陳家競說，他真的知道自己錯了。

「我很愛你，我也很愛揚揚，可是我更愛工作，我覺得我爛透了。」——陳家競

「妳為我們犧牲自己的時間自己的事業，我還自以為是自己在做大事，真的很糟糕。」——陳家競

終於這次，他的道歉不再是敷衍，是直面細數錯在哪裡，是讓另一半知道，我真的會改變——於是在接下來的工作場合裡，自告奮勇扮恐龍上場，邀請家人一起，參與彼此都在乎的時光。

「我希望我們兩個人之間是溝通，不是敷衍；我想要你可以明白，我們兩個人的工作一樣重要；我想要你每天把手機關機 30 分鐘，30 分鐘選情不會逆轉；我想要一個禮拜可以有一天，我們全家人一起吃飯、一起陪揚揚玩；我想要你一起參與他的成長，而不是每一個重要的日子我都要提醒你；我想要你聽我說話，不要每一次都是我生氣了你才開始聽。」——吳芳婷

而吳芳婷也終於有機會，讓對方理解自己真正的需求——其實我們想要的，都是很小的事，但這些小事，都是很重要的事。

為什麼這整段轉折，會被譽為教科書級別？會不會其實我們許多人，都好嚮往能展開這樣的對話？不只是對另一半，會不會每個陳家競，也都渴望能把心裡的話說出來？

然後明白，原來坦承自己的狀態，也是一段關係可以互相支持的形狀。最後，陳家競與吳芳婷相視而笑，這一次，我想他們在對方眼裡，再次看見了自己。陳家競也終於懂得，一個家的實現，需要兩個人一起。