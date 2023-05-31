聽過創傷知情嗎？給期許自己成為他人貴人的你

我常常覺得，這個社會對於身心狀況不太好，身上帶著憂鬱、焦慮的人，總是不太友善，習慣於檢討到底有多少事物可以努力，而忘了我們彼此都有脆弱的時候，當脆弱浮現的時候，我們需要的是支持、包容、以及照顧，而不是更多的批判和檢討。

以下，我會帶著創傷知情的觀點，帶大家一起認識，當身邊有人狀況不好時，我們可以怎麼理解、以及可以怎麼辦。

憂鬱/焦慮症的確是生病 而不是討拍或玻璃心、更未必是中邪！

憂鬱、焦慮，是醫學學理上有明確診斷準則的疾病，涉及了大腦神經系統、內分泌系統的運作，然後也才包含了我們最常用來檢討彼此的，情緒、認知、行為。沒有生病的朋友，有時會很難理解生病的朋友發生了什麼事。

那我們試著帶換一些情境增加想像一下，例如，當我們過敏嚴重時，我們可能會頭昏腦脹、對什麼都不太有耐心；又例如，感冒發燒身體不適時，我們可能會暴躁易怒、卻又瞬間沒電什麼都不想做。

這些是很簡單、大家都很熟悉的，外在因素導致身心情緒反應，憂鬱焦慮就像是大腦過敏、感冒了一樣，當一些內分泌激素失常，當大腦神經傳導物質運作不良時，我們的情緒是很困難被我們自己掌控的，我們很可能無法自控地陷入憂傷、悶悶不樂的狀態。

（還是不太能理解？聽過極地國家，有永夜的現象嗎？據說那邊的國民可能有過半數都有憂鬱傾向唷，這不是他們玻璃心唷，至少有個原因是他們日照太少啦～）

我很喜歡以壓力素質理論來跟個案解釋，在他們身上正在發生的是怎麼一回事。這是個跟中醫蠻契合的觀點唷～

壓力素質理論認為，生病的現象，源自於我們人有某種身心素質狀態（姑且當作中醫常講的體質吧），如果素質強韌，即便身處在壓力情境中，也未必會生病，反之，若素質不佳，即使一點壓力也會讓人身心產生異常反應，也就是生病了。

各位知道自己的心理素質如何嗎？我們都知道吃保健食品、養生來調理身體體質了，那我們知道怎麼調理心理的素質嗎？

創傷就是心理受傷了 主觀感受很重要，不能也不需被比較！

創傷顧名思義就是受傷，這件事情非常主觀，有的人皮粗肉厚，跌倒也不疼，有的人細皮嫩肉，輕微摩擦可能就破皮流血，這是一種特質而不需要強分好壞。

我自己、乃至於個案，都很常聽到一句讓人傷心的話，如，這樣就受傷喔，我之前如何如何那我是不是就毀了、完蛋了？！

首先，當一個人遇到壓力事件，的確未必會立即有受傷反應，但你怎麼確定自己沒有受傷？你知道自己通常怎麼應對壓力事件、有多少能力可以面對嗎？又或者是，當遭遇壓力後，身邊有沒有人順手扶持了自己一把？

另外，當我們在比較的時候，我們知道眼前的人，生命中累積了多少讓他感受到不舒服、有壓力的事嗎？

話說回來，這件事就跟有人先天體質優良、有人先天體質不佳，這需要的是尊重、而非比較。誰知道十年、二十年後，彼此的身心體質又有什麼樣的變化呢？

任何人的感受都是獨一無二的，也因此，主觀感受非常重要，每個人的傷痛都需要被尊重對待，不需、也不應該被比較。

運用創傷知情的理念當作對心理的CPR吧！理解、尊重、支持很重要！

當我們想要成他人的貴人時，首先我們需要開始理解他人，了解對方發生了什麼事情，我們才不至於反而增加他人的傷害。

創傷的人，可能會有許多的反應：

記憶畫面的浮現

在腦中出現一些畫面讓他回想起受傷的情景。

情緒狀態

浮現許多感受，可能是生氣憤怒、也可能是羞愧哀傷、甚至也有人會沒有感覺般的麻木。

身體反應（身體轉化）

有些不擅長表達感受情緒的朋友則可能會在身體上發生各種變化，例如，腸躁症（一直跑廁所）、失眠、躁動、體重劇烈變化、免疫系統失調等等

災難化的想像

將眼前的事跟曾經聽過看過、經驗過的糟糕事串連再一起。

當發現身邊的朋友有以上這些現象，莫急莫慌莫害怕，這時就算什麼也不會，至少我們可以給出我們的尊重和接納，讓對方知道我們理解並且願意友善支持他。

進一步的，我們可以這麼操作：

·嘗試理解而不批判

情緒感受可以被肯定以及接納、壓力情境可以給出介入或協助。辨識出這樣的狀態不對勁，積極的支持陪伴、也鼓勵尋求專業協助。

學習自我照顧、善待身邊的人！

當感覺到自己的狀態不對勁的時候，不管有沒有人能馬上給予我們協助或支持，我們都可以先學習自我照顧，就從尊重自己的感受，肯定也承認自己現在所有的感覺，不舒服、受傷、難受、不對勁，都是直得被善待的感受。

在可以的範圍內，我們可以做許多讓自己放鬆舒緩的事，例如：運動、聽音樂、在不傷害自己與他人的前提下宣洩攻擊情緒等。

若是身邊的朋友狀態不好，友善的陪伴對方聊聊、讓對方將內在的鬱悶不適說出來，而我們只需要試著表達理解、而不需要給予評價判斷，那就是很好的基本支持照顧了。

積極鼓勵求助，及早發現、及早介入，會穩定下來、是能夠恢復安好的！

讓心理師協助你調理心理的體質～

而不管是憂鬱焦慮的當事人，又或者是身邊的親友家屬，大家一定都很關心，這個狀態到底會不會好？很坦誠地說，大腦、人心是纖細又複雜的系統，的確很難確切保證會好到什麼程度，醫學研究的確有一個大略的療程區間可以告訴我們妥善治療的趨勢、跟痊癒的容易程度，但那比較不是諮商心理師的強項。

諮商心理師的強項，更在於協助我們梳理從小到大，我們的生命經驗如何影響我們的心理體質、辨識我們的心理體質有哪些可以加強調整的地方。

我相信當我們可以將心理體質調養好，那遇到各式各樣的壓力情境，我們都可以快速地調整好自己的狀態，找回平穩安定應對這一切的內在力量。

本文出自看見心理「《諮商室雜記》等等，你聽過創傷知情嗎？給期許自己成為他人貴人的你。」，未經同意禁止轉載。