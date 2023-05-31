聽到別人吃東西的聲音會特別不舒服？你可能患了「恐音症」

小時候聽到別人吃東西的聲音會特別不舒服，甚至會直接制止對方發出這個聲音，當然常常不免的就被說「你自己不也有這個聲音」而作罷。

長大後發現我不只對於吃東西的聲音不舒服，我對於突然出現的聲音也容易驚嚇到，就比如我在走路或是做一件事情，我會因為突然的一個車子或開門聲音而嚇到。我可以說「我的耳朵對於聲音非常敏感」。

小補充-

1.普通講話為40分貝

2.人的感受對於50分貝的聲音最舒適，50-70則會感到些微不舒服。

而我猜有人可以接受的分貝比較高，而我應該只有40分貝，然後我又對於突如其來發出的聲音特別敏感，我一直都覺得這是一個不好的事情（可能生活中比較少人這樣）。

後來我自己在工作中發現其實這樣的人不少，甚至有人對於打字聲、說話聲、關門聲、更甚至時鐘滴答滴答的聲音都覺得很焦慮。然後我也發現有個名詞「恐音症」（misophonia），也就是對於重複性的人為噪音感到非常不舒服。

這個診斷目前並沒有出現在ＤＳＭ-5（精神疾病診斷手冊）以及ＩＣＤ-10（國際疾病分類），但阿姆斯特但大學醫學中心的團隊則提出「恐音症」的概念，並且列出幾個標準：

a.全神貫注在某種人類製造的聲音、視覺或感官的誘發物，並且必須是嘴巴或鼻子發出的聲音

b.誘發的強烈厭惡、憤怒或噁心的感受，自己也發現是非理性、太超過的狀況

c.因為情緒會誘發強烈不良的生理反應，個案會有極重度的失去自我控制感

d.個案會積極地避免接觸那些會引起強烈不適、憤怒或噁心的誘發物

e.這類的厭惡、憤怒、噁心和避免接觸的狀況，不是其他疾病可以解釋的，例如自閉症或著注意力缺乏症候群

而就我這個聲音非常敏感的心理師來說，我覺得處理方式有幾種：

1.改變環境讓自己好舒適

2.改變自己讓自己適應環境

3.練習在環境以及自己間找到平衡

4.必要時尋求專業協助

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