悔恨過去 目標、夢想不斷拖延？「心理的餓」會成潛意識

人生各個階段，是不是有許多想做的事，一直拖延，因為「來不及、太晚了、追不上」而放棄？

十幾、二十幾歲，貪玩後，唸書時間只剩一半：「反正現在準備也唸不完、考不上，算了吧」

三十幾歲，想出國：「我這個年紀才做已經落後別人太多了，時機過了，放棄吧」

四十幾歲，想創業：「我家有老小要照顧，這些太有風險的事我不用想，太自私了。」

五十幾歲，想學新事物：「這是年輕人的玩意兒，我沒有體力跟記憶力，多丟臉啊！」

當我們無法投入自己想做的事情。各種困難跟阻力，可能是：

要經歷「自己」的後悔自責

要承受「別人」的質疑

要面對「未來」潛在的風險與代價

要克服「過去」束縛(創傷、挫折經驗、體力與現實條件的流逝)

人生拖延的影響

由於這些層層困難，許多重要的事情就擺著，一天過一天。人生願望不斷被拖延，產生的影響與代價可能是：

1.只完成最低限度的工作要求。功課、工作有交就好，得過且過。或者不斷做各種簡單但不重要的瑣事。

2.怨恨責怪當初阻礙自己的人，或太羨慕其他可以實現願望的人。以致於衍生各種人際關係困擾。

3.甚至有些人因著這樣的痛苦，沉迷於眼前的感官玩樂，或產生暴飲暴食的臨床困擾。

關於人生拖延、遲遲無法去實踐理想的困難。在心理治療/心理諮商中，有著前述的許多層次可以一一切入與檢視。每一個層次也都有原生家庭、自信及自我認同、外在現實等種種因素的糾結與影響力。解套之路，人人不盡相同。

心理的餓

然而有個飲食心理學的小觀點，或許可以啟發我們，開始想「人生拖延」：「我們會因為昨天那餐來不及吃、補不回來了，今天這一餐就索性不吃嗎？」

首先，上一餐餓到沒吃，現在還是會餓，未來依然會餓。此外，這一餐是沒有辦法把上次的份給補回來的，人一次所能吃的量有限度。

人類心中的願望跟理想也經常如此，首先，「需求跟渴望不會被消滅」，就如同餓的感覺，還是會存在。此外，錯過沒去追求的理想，也未必能夠彌補趕上。

差別在於，食物一定要吃，但願望跟理想沒有一定非要完成。甚至拖久了，我們對於夢想，越來越不會去「肖想」。然而不可忽視的是，「沒有滿足的渴望其實沒有完全消滅」，「只是被壓抑或形成悔恨」。各種人生拖延產生的代價與影響。「心理的餓」，不會像肚子餓一樣越來越強烈，反而可能轉化為無法意識到的層次。

持續影響到我們的處事態度(變得消極)、人際關係(責怪或忌妒他人)、教養子女(也不許他們追求自己的渴望)。或許當初因著現實考量的阻礙，我們將這些願望、理想目標給埋藏。

但如果我們願意相信「需求跟渴望不會輕易被消滅」，理解「心理也會餓」。我們就可以試著去「思考與善待」這些「心理的餓」，並且尋找其他出路，與替代滿足。

【讓當初未滿足的願望得以昇華】

下面這段為綜合臨床情境的描寫，非單一個案對話：

「的確我四十幾歲了，不年輕了，還有小孩家庭要顧…沒有辦法拋家棄子的出國幾年唸書。」

「但是我還是想…想辦法排除萬難，請假一兩個月出國去唸語言學校。拜託身邊的人允許我這個任性的請求。」

「因為我已經拖得太久了，也不想怪家人拖累我…這只是我人生許多悔恨中的一個縮影。我不想一直重複後悔！要等我老了退休了小孩子大了，再做這些事情嗎？到時我還走得動嗎？還會想看這個世界嗎？我想要改變！」

我們許多的臨床諮商工作經驗是，也許目標跟願望已經無法用當初最理想的形式實現了，但是仍可以昇華為另一種可能的形式滿足。

這種昇華，並非靠著心理勵志與精神喊話就能完成。這需要消化心中的許多自我質疑、情緒困擾，與面對現實挑戰，才能有勇氣長出來。

且讓我們透過兩個問題開始，正視自己「心理的餓」：

1.聆聽自己的內在願望是什麼？

2.看清楚人生願望不斷被拖延，產生的影響與代價是什麼？

無論作為自省或心理諮商，都會是個很好的起點。

儘管「心理的餓」，餓久了可能會感覺不到，甚至以潛意識的方式影響自己與人際。但是當我們願意重新用生命的養分餵食自己，內在的幸福感將會有所不同！

本文出自看見心理「心理諮商為何要談「過去與悔恨」？目標、夢想不斷拖延，有解嗎？」，未經同意禁止轉載。