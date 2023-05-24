《重啟人生》日本神劇 活了 200 年的人生！重刷五次你會怎麼過？

日本神劇《重啟人生》啟發我們思考如何讓人生活得沒有遺憾，透過文中3個步驟客製自己的理想生活！

如果人生可以重來一次，你會做出什麼樣不一樣的選擇？我想在人生不同的階段，我們或多或少都思考過這個問題。

但是如果重啟人生不是從你想要的時間點開始，而是從出生、國小、國中 、高中，甚至要經歷兩次的聯考，努力地認真唸書，你願意嗎？

今天我們要來聊的就是一齣日本2023年神劇──重啟人生。重啟人生是由笨蛋節奏編劇、日本奧斯卡影后安藤櫻主演在週日連播的十集日劇。故事講述 33 歲的單身女性──麻美，她在老家的市公所上班，最喜歡在下班後跟她的兒時玩伴夏唧還有美寶相約。

這一天她跟兒時同伴聚會之後，走出了便利商店，迎面而來就是一輛廂型車把她撞飛，她也當場死亡。如果你以為這又是一個車禍的芭樂劇，那你就錯了！故事其實是從麻美的轉世投胎之後開始。

我們每一個人不包含平行時空的話，其實也都只有一次的人生。今天我們就來透過主角活過 5 次的一個實驗，來歸納總結出我們怎麼樣在這次的人生就設計出自己最喜歡的版本。

在日劇 10 集裡面麻美投胎成了各式各樣不一樣的角色，第一輪人生裡面她是老家市公所的一個公務員，到了第二集，她帶著前世的記憶，功課進步了。這一次她成為了一個藥劑師，意外地拯救了她阿公的生命。

到了第三輪她跟隨著自己喜歡看影劇的本心，到了東京的電視臺擔任電視的製作人，第四集她更是卯足全力拼命地唸書，沒想到她居然成為了東京頂尖大學的醫學研究員。

麻美其實並不是一個資優生，可是透過了這五輪裡不一樣的努力，我們發現到一件事情：一個人或許只要設定了足夠的意願、願意去行動，就能夠活出想要的人生版本，不過每一種人生也都有相應的代價。

麻美因為太認真用功讀書，因此錯失了跟她的兒時玩伴成為好朋友的機會，對於最重視友情親密陪伴關係的麻美來說，如果這一次的人生就是她僅此一次的人生，我想她也會留下很大的遺憾。

所有的選擇也都伴隨著不一樣的失去，你最在乎的是什麼呢？可能是個人的成功；可能是意義的關係；可能是充滿愛的生活，理想生活其實是全然客製化的。透過麻美的 5 輪人生的實驗，我們歸納出了可以在這一世就來實踐的 3 個步驟。

第一個步驟：探索與實驗

基於對自己的覺察，懷抱著科學實驗的精神。你可以試試看用這樣的方式生活，你會有什麼樣的感受？

而且人其實也會隨著不同的階段，有不一樣新的願景、新的想法，喜歡的生活其實是一個持續不斷創造的動態過程，把這些選擇和嘗試都當作是更瞭解自己的路徑。

第二個步驟：把自己還有外界的聲音區分開來，明確的找到自我認同

很多時候你會受到外界聲音的影響，這時我們可以做的一個練習是當你與人交流的時候，試圖問自己這是他的想法還是我的想法？

當你身邊的朋友也許都走到一個比你更高薪的職位，並對你現在的生活職業選擇有一些質疑時，你可以問問看自己這是他的期待、他的想要？還是這是你的期待、你的想要？

終究還是要回歸到自己的價值觀，你才有辦法為自己做出適合的選擇。

第三個步驟：保持開放的勇氣

要能夠活出自己喜歡的人生版本，很大的程度需要對於未知保持一定的開放性。因為你走在路上你會發現，有一些自己的想像可能會破滅，而有一些想像也有可能會成真。

儘管有恐懼還有懷疑，我們還是要開始展開自己的行動，你才有機會真的去驗證你的願景是不是真的有可能實現。

麻美在第四輪作為醫學研究員的人生裡面，她積攢的陰德已經足夠讓她在下一輩子投胎成為人類，而且是投胎在一個好人家。沒想到她卻因為要拯救她的好友，而放棄了下輩子投胎成為人類的機會。

在最後一輪人生裡面，我們才能看見麻美真正地活著，她能夠真正地享受每一個當下、享受珍惜眼前的每一個人。這也是為什麼日劇《重啟人生》這麼令人著迷的一個原因。

最後也想問問大家，如果你能夠重啟人生一次，你會做出什麼樣的選擇呢？

A：你會選擇不大幅更動你的故事主線，只做一些小小的微調，因為你還想要跟這輩子你心愛的人們再度相遇。

B：你會展開很大的實驗精神，完全探索不一樣的人生，因為你想要體驗截然不同的人生經驗。

本文由女人迷授權，原文連結請點《重啟人生》日本神劇，活了200年的人生！重刷五次你會怎麼過？