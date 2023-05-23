一張身障貼紙成離婚最後一根稻草 讓車貞淑瞬間完全懂了

車貞淑醫生決心離婚不是因為閨密勸說，不是為了又帥又有太平洋肩的Roy Kim，而是因為當她看到徐教授車上那張身障貼紙，瞬間她完全懂了。

對徐教授而言，就連太太跟生命搏鬥，因病痛留下的殘疾，對他都像圖停車方便般無足輕重、毫不重要的小事；甚至在乘載貞淑生命標章的車上，負心跟另一個女人作樂也不感到內疚，真的要不是金炳哲演得網友應該暴動，實在是爛透的男人。

於是她懂了，也決定帶自己離開這攤爛泥，現實生活也是這樣，任何人生中的泥沼深淵，若非自我覺醒，任何外來力量的幫助都很有限。

所以這幕我真心感嘆編劇神來一筆，當初徐教授要車醫生辦殘疾人貼紙時，只是覺得他貪小便宜，沒想到竟成了車醫生人生的轉折關鍵，雖然Roy Kim溫柔體貼又多金，但這戲劇走向更貼近真實、感觸更深。

（本文出自我不是黃臉婆，我是韓國黃太太《車貞淑醫生》觀後，未經同意禁止轉載）