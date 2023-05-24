台式與日式酒店大不同！25歲成為條通女 她勇揭酒店工作壓力

酒店小姐是虛榮賣笑還是人生主角？

在她二十五歲的那一年，她步入了這個充滿誘惑，寄生於情慾之上的世界。她在這段曲折卻色彩斑斕的旅程中，看過、聽過無數或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是其中的主角。

然而，很多人卻對她們有著狹隘的認知，以為酒店小姐「很好賺」，或是以為酒店小姐都是一群「墮落」、「沒有專業」，靠賣笑來賺取「快錢」的「虛榮」女人。但我們是否有勇氣去質疑這些刻板印象？事實真的是如此嗎？

專業的雙重標準，為何成為社會的偏見？

我覺得，社會上給酒店小姐貼上的各種污名，說到底，就是「白天不懂夜的黑」吧。是的，我們的確是在販賣「曖昧」，我們撒嬌、我們傾聽、我們吹捧、我們安撫，我們察言觀色、溫言軟語、巧笑倩兮，取悅上酒店消費的客人，這難道不也是一種「專業」嗎？類似的話術或手腕用在銷售其他東西上面，賣保險、賣保健品、賣汽車、賣房子……一點問題都沒有，怎麼用在酒店就低三下四、罪大惡極了？

台式酒店與日式酒店 工作壓力與情緒勞動的差異何在？

酒店小姐工作中的職業風險與情緒勞動，經常比其他工作還來得高，這樣的錢也未必真的「好賺」。我比較幸運，一開始就在日式酒店工作，雖然薪水相對於台式酒店少很多，但因為酒店的遊戲規則清楚，客源又非常單純，就連我這種不會喝酒的人，也都可以在日式酒店工作。

而且，台式酒店一般來說都是有簽約的，也就是雇主要保證接下來一段時間，妳都會在店裡工作；而日式酒店則通常是不簽約的。因為這些制度上的差異，整體來說，在日式酒店工作的情緒勞動，真的會比在台式酒店少很多。

台式酒店不同計費結構下隱藏風險

台式酒店幾乎都是私檯制，計費結構跟公檯制的日式酒店很不一樣。台式酒店的酒水錢乍聽比日式酒店便宜很多，但是費用是疊加的，小姐的數量跟坐檯的時間都會列入計費，這種計費結構有時就會讓客人有種「恁爸都在妳身上花了錢，是安怎不能摸／舔／咬／摳？」的錯覺，強迫小姐做一些超出她工作內容的服務。因為是在包廂裡面，灌酒、性騷擾這種事很常見，甚至性侵也時有所聞。

從選妃制度到客人評判，一場自尊的殘酷遊戲

而且，台式酒店的客人組成比較複雜，商人、民代、官員、富二代、道上兄弟……三教九流都有，萬一遇到牛鬼蛇神型的客人，酒店或經紀又比較無法保護小姐，小姐就只能強顏歡笑、自求多福，除非妳夠紅，才有底氣可以硬起來拒絕客人的無理要求。

台式酒店的看檯「選妃」制度，對於小姐們的自信與自尊也是一種慢性侵蝕。試想，每天進包廂讓客人評頭論足，嘴巴壞的客人還會當眾把妳羞辱到體無完膚。「落選」後，不僅少失了賺錢機會，還傷了自尊，若是屢屢「落選」、總是被客人無情打槍，真的會自卑到懷疑人生。

而「有幸」被選中的小姐，如果遇到好客人，願意把妳的時間框下來，那自然是最好的結果；如果不幸遇到奧客，就會落得身心傷痕累累。

八大行業的生存困境與社會保障的缺口

我不否認，有些人做八大行業的確是因為物質欲望，但就算是如此，為什麼就應該被人唾罵？這些人也是付出個人的時間、心血，並承受極大的風險，賺辛苦錢來滿足自己的欲望，不是嗎？況且，有相當多來做八大的人，是因為必須要有一份足以支撐家庭的收入，很多條通姐妹或男公關是單親媽媽或單親爸爸，有些甚至家裡還有臥病的高堂老父母要照顧。

圖為《 華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生 》書封，時報出版提供 這也是為什麼我們後來要組「台北市娛樂公關經紀職業工會」的理由，這群工作者承受的職業風險高，店家也不一定會為旗下員工保勞健保，他們很有可能會成為社會安全網兜不住的人群，萬一遇上突發變故，就會措手不及。

（本文出自《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，時報出版，未經同意禁止轉載。）