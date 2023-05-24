陳耀訓曝與妻差九歲談遠距戀 連提3次婚期遭老丈人退回

我的太太李新惠

趣味，只是我們討論的其中一個小面向，多半我和新惠是在各種刀光劍影之間，碰撞出產品的火花。我的太太李新惠，是麵包師傅，是甜點師傅，也跨足門市管理。三種身分，是和我相處一路走來的軌跡。

和新惠初次見面時，我們兩人都同為麵包師傅，在同一場麵包講習會中擔綱助手。那時我們並未正式認識，僅此一面之緣，彼此知道對方。再次碰面，還是麵包牽的線。在高雄開了巴黎波波的我，仍不斷找機會進修。二○一二年遠赴日本九州南阿蘇麵包店めるころ（Merukoro）實習一週，同行者中除了我的師傅張家豪，時任La Terre大地烘焙主廚的新惠也在其中。

工時長需要體力的烘焙業向來少有女性，更別說還擔任主廚，而且還是位年僅二十出頭的人。朝夕相處下，也漸漸認識這位難得的新銳麵包主廚。原來就讀台北市私立開平餐飲學校的新惠，在學生時期就代表學校四處參賽征戰，贏得不少獎盃。畢業後還未滿二十歲便投入食材商及烘焙產業，累積不少專業技能。

從日本回台後，以高雄為據點的我與住台北的新惠，本應沒有太大交集。卻因為一只手機，我和她有了連結。因為把手機忘在日本，我順理成章地拿到被公司交代處理這項事務的新惠的手機號碼。幾通電話聯繫後，交友圈挺封閉的我，開始和她討論麵包製作的疑難雜症。隨後適逢我想投入路易樂斯福盃世界麵包大賽，曾經四處征戰烘焙比賽的新惠，自然而然也就成為我諮詢的對象，再次順理成章。

一通通電話的討論，我和新惠沉浸在麵包製作的世界，對彼此的好感也就與日俱增。過去我交往過的對象往往都不太能理解麵包師傅細瑣繁重的工作，「為什麼工時這麼長？為什麼工作期間，連講一通電話的時間都沒有？為什麼下班有時還得回去麵包店關注酵母？」相較之下，同為麵包師的新惠不但完全能理解，我和她還有更多關於麵包製作技術、食材的討論與探索。擁有共同的話題和興趣，讓我們成為男女朋友，開始交往。

分隔南北兩地的我們偶爾約會，大多時候則透過電話分享彼此在麵包工作上的點點滴滴。約會時，多半是新惠從台北到高雄。那時她所屬的公司並不希望年紀尚輕、需要專注一家麵包店的她投入感情關係，所以我們默默交往、沒有公開。為了避免被她公司發現，我們約會的地點也就多在高雄。

陳耀訓從16歲起就存錢準備開店，終於在高雄市開麵包店。報系資料照

和我自年輕離家、與家人互動不親密有別，新惠和家人關係密切，她幾乎大小事都會和她父親分享。來高雄的次數多了，她也多次向家人提到我這號人物，自然引起關注。紙終究包不住火，我們交往的事，她的家人還是知道了。「我一開始不敢說我們差九歲，只說差三歲，再慢慢往上加到九歲。」當時二十一歲的新惠很擔心，交往對象年紀三十歲會嚇到家人。

果然新惠的父親和奶奶超級反對。「妳不要在外面亂認識朋友，這樣妳會被騙。」她奶奶既生氣又擔心。她父親甚至約她吃飯，說之以理：「妳知道男生壽命長，還是女生壽命長？」當下，新惠潸然淚下。

未曾謀面、遠在高雄、年紀又差九歲的交往對象，家人擔心在所難免。於是我提議：「不如我到妳家讓妳家人看看？」沒多久，我就坐在新惠家裡開設的火鍋店。她的父親替我點菜、送餐，打過招呼的我坐得直挺挺的，把火鍋裡的食材一掃而空。新惠的媽媽就在隔壁的自營超市，奶奶則在樓下。直到後來我才知道，原來他們都緊盯著監視器，看著我的一舉一動。見面三分情，也讓他們腦中所有的「懷疑」拉回現實，向來頗有長輩緣的我終於讓她的家人稍稍放心。

「我以後要跟你換成錢，有夠多的。」新惠拿一疊厚厚的高鐵票給我看。週五下班她就直奔高鐵車站，直到週日才又北返。對她而言，在上班下班之餘，還多了轉換環境的新鮮感。頻繁的次數讓她父親甚至想跟著她來高雄。有一次，正值路易樂斯福盃世界麵包大賽最後練習流程階段，得徹夜練習八小時，需要有人幫忙記錄每項麵包的製作時間，新惠當然是不二人選。不過，這次她的父親終於不放心地跟來了。就這樣，我進行比賽練習，而她與她父親就在一旁看著。

雖然二○一四年路易樂斯福世界盃麵包大賽參賽失利，然而一路陪伴著我練習、給予建議的新惠，更像是和我一同完成這件事的夥伴。有了這個基礎，讓我思考起兩人的未來。新惠父親不捨她南北奔波，親自詢問我，是否認真看待這段關係？也建議兩人或可考慮走入婚姻，讓一加一大於二。對我而言，能找到一個彼此作息相近、又有共同興趣的對象實屬難得。雖然我和新惠的個性截然不同，我安靜不善言詞，而她活潑外向，兩人偶有意見不合，但在生活和工作上，我們有著共同的話題與目標。

只是我並不知道對只有二十出頭的她來說，結婚會不會是優先選項，她會不會有其他更想做的事情？於是我不敢貿然求婚，先是詢問她兩人結婚的可能性。沒想到新惠並沒有反對，「我原本就想認識一個讓我麵包生涯學習不間斷的另一半。」加上從認識我以來，我的種種體貼與勇於承擔，獲得了她的認可。

新惠說，還沒正式交往前，我們一起在日本實習時，我就已經引起她的注意。當時我們每天都忙於廚房的工作，體力幾乎耗盡。期間，新惠正好碰到生理期，經常身體不適。新惠一邊工作，時不時拿起工作區域的熱水，直到工作結束才發覺，「這個杯子很猛耶，一直都有熱的水。」也才知道，是我一邊工作，一邊注意著杯裡的熱水是否足夠，少了就往裡頭添。

其他像是對於交往初期家人的反對，我提出建設性的做法；參加比賽投入的精力與決心等，都是讓新惠認定我這個人的點點滴滴。

二○一四年我們雙方父母見面，算是對我們兩人要結婚有了默契。接著，我父親接連提了三次結婚的日期給新惠的家人。沒想到都被新惠的父親退了回來，原來她父親對於要把年紀這麼小的女兒嫁出去，忽然有點後悔不捨。最終還是她父親自己想開，「不想因為這件事跟女兒的關係變得不好。」二○一四年底，我和新惠訂下婚約。二○一五年一月，我們正式結婚。

婚後，新惠不用再南北奔波，和我定居在高雄。然而直接得面對的，便是工作上的調配與安排。俗話說，一個廚房容不下兩個女人。實際上，一個廚房也同樣容不下兩個麵包主廚。我和新惠的興趣雖然同為麵包，但麵包風味和領導風格完全不同，根本不可能在同一個廚房一起工作。我們討論起這件事及未來的規劃，新惠提議，她轉往甜點領域發展。等到未來時機成熟，雙方也都累積足夠的經驗，再將麵包和甜點結合在一家店。曾經，我們在日本看到一家這樣的烘焙店，夫妻共同經營，賣麵包也賣甜點，那似乎是我們心中理想的模樣。

新惠剛開始還有點掙扎：「我麵包學這麼久，半路再去學甜點有一點不甘心。但我們已經結婚，彼此應該互相幫忙。總不能要年紀這麼大的你去做甜點吧，當然是年紀小的我轉換跑道比較容易。」於是，新惠在高雄一家甜點店擔任主廚。我們一同討論烘焙的大小事、經營店面各自遇到的挑戰。新惠更協助我參加二○一六年Mondial du Pain世界麵包大賽台灣代表選拔及二○一七年Mondial du Pain世界麵包大賽。

二○一八年又是一個轉折。巴黎波波和新惠任職的甜點店都劃下句點，我們也決定回到新惠成長的城市台北，作為創業的下一步。陳耀訓・麵包埠的成立，我和新惠也從高雄的各自工作崗位，共同經營起一家社區型的麵包店。我仍做好本就擅長的麵包師傅的工作，而靈活的新惠又再次蛻變，什麼都不排斥的她，為了我們共同經營的品牌，再次學起門市的營運管理。同時也身兼陳耀訓・麵包埠甜點的開發，及我幕後的軍師顧問。

說實話，因為觀看視角不同，在研發過程我們兩人對於麵包的看法也不盡相同。她往往從客人端及商品的價值性考量，而我會就製作的難易程度、價格等有所考量。經常我們會有激烈的爭辯和討論，這幾年最常聽到的便是：「這吃起來很無聊，可不可以再有趣一點？」起初我會覺得商品好吃就好，為什麼還要有趣？

找到彼此平衡之處是重要的，漸漸地我開始思考「讓麵包變有趣」這件事。像是草莓三明治，我一改只拿白吐司夾上鮮奶油與草莓的做法，特意在吐司麵團製作中加入紅色的火龍果汁，烤出的吐司有著討喜的淡粉紅色，再拿這粉紅吐司來製作草莓三明治，呼應著草莓帶有可愛、浪漫的氛圍。效果意外地好，也明白所謂的「有趣」可以讓商品更討人喜愛，何樂而不為？

圖為《99分的完美》書封。平安出版社提供 趣味，只是我們討論的其中一個小面向，多半我和新惠是在各種刀光劍影之間，碰撞出產品的火花。我很慶幸即便有時我們意見不同，但都很清楚彼此的出發點都是為了共同的理想。我更珍惜，這份因麵包而有的緣分。很難想像，小我九歲的新惠不但是我太太，也是我麵包生涯裡不可或缺的導師。

※金句：經常我們會有激烈的爭辯和討論，這幾年最常聽到的便是，「這吃起來很無聊，可不可以再有趣一點？」起初我會覺得商品好吃就好，為什麼還要有趣？

（本文出自《99分的完美》，平安出版，未經同意禁止轉載。）