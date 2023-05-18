蛋黃酥為何竄紅？陳耀訓用演唱會售票系統賣蛋黃酥

用演唱會售票系統賣蛋黃酥

我喜歡紅土醃漬的鹹蛋黃醇厚的風味，也在豆沙上略微減糖，最重要的香氣，則是由來自丹麥的冠軍奶油LURPAK擔綱。期待消費者打開紅土蛋黃酥紙盒時，就被一股奶油香氣誘惑著、光聞就陶醉。

很直覺地，我想做出小時候吃到蛋黃酥的感覺，酥脆與化口性兼具的蛋黃酥。

過往的麵包製作與比賽經驗是我在測試蛋黃酥時，相當重要的一股助力。我不斷在既有的經驗值當中尋找相似手法。像是，可頌也是藉由層次的堆疊，營造出酥脆口感。兩者的差別只在可頌是麵團與奶油之間的層層疊加；轉換成蛋黃酥時，可以假想麵團就是油皮（由麵粉、水、糖、鹽與油脂構成），奶油片就是油酥（麵粉加油脂拌成）。有了這樣的連結，讓我更清楚可以如何測試，從中找到兒時記憶、具有酥度的蛋黃酥。

陳耀訓在測試蛋黃酥時，過往的麵包製作與比賽經驗是重要的助力。聯合報記者沈昱嘉／攝影

光是一個油皮與油酥的比例差異，就能做出截然不同的蛋黃酥。油酥較少，化口性佳，相對地就少了酥脆度；油酥較多，能呈現酥脆之感，卻也容易過乾，吃到蛋黃酥時會像卡在喉嚨一樣，需要喝水。如何在這之間取得一個平衡——兼具酥脆與化口性，便是我在製作蛋黃酥時一直以來的挑戰。兩者的比例，是沒辦法用想像或紙上談兵的。透過一次又一次的測試，才稍稍掌握到。

陳耀訓・麵包埠的紅土蛋黃酥就是在巴黎波波的基礎上再做修正推出的。我喜歡紅土醃漬的鹹蛋黃醇厚的風味，也在豆沙上略微減糖，最重要的香氣，則是由來自丹麥的冠軍奶油LURPAK擔綱。期待消費者打開紅土蛋黃酥紙盒時，就被一股奶油香氣誘惑著、光聞就陶醉。

陳耀訓・麵包埠首次推出紅土蛋黃酥，眾人皆陌生。風味如何？有何特殊？為什麼一顆蛋黃酥要價七十元？消費者心裡滿是疑問，更別說要他們買上一盒七百元的蛋黃酥。為此，當時還在門市賣起單顆的蛋黃酥，就是想讓大家嘗嘗經過我重新詮釋的紅土蛋黃酥，直接與大家直球對決。果然，吃了單顆蛋黃酥的顧客多半都回頭再來購買整盒的紅土蛋黃酥。

透過Google表單的預購訂單，很快地也就額滿關閉。這時候，門市的人員得一筆筆資料逐一比對，重複訂單、資料錯誤的都得確認，還得發送匯款簡訊，再核對匯款資料，耗費不少時間與人力資源。

中秋節過後，不少沒買到紅土蛋黃酥的人持續敲碗。

考量我們仍是間販售日常麵包的麵包店，團隊不可能在製作麵包之餘，長時間持續加班製作蛋黃酥。為了在兩者之間取得平衡，隔年，也就是二○一九年的春節前夕，我們也同樣推出紅土蛋黃酥禮盒。一樣透過Google表單預訂，同時每日保留一定盒數在門市銷售，也接受企業和團體大宗訂單。只是，仍有不少人反應，買不到紅土蛋黃酥。

陳耀訓喜歡紅土醃漬的鹹蛋黃醇厚的風味，也在豆沙上略微減糖，最重要的香氣，則是由來自丹麥的冠軍奶油LURPAK擔綱。期待消費者打開紅土蛋黃酥紙盒時，就被一股奶油香氣誘惑著、光聞就陶醉。記者沈昱嘉／攝影

從銷售與顧客反應，似乎可以感受到蛋黃酥受到消費者喜愛的程度，不過，真正躍升成為熱門商品是在二○二○年的中秋節前夕。這是我們第二個販售紅土鹹蛋黃酥的中秋節，同樣採取Google表單預訂及門市現場少量販售，也做出每人限購五盒的規定，為的就是讓更多人可以買到紅土蛋黃酥。

只不過，無論是晴是雨，門市開門營業前門口便出現排隊人龍。從十一點、十點，到九點、七點，排隊的人龍一天比一天還早，甚至到了後期，還有人前一天晚上九點就搬了板凳在門口徹夜排隊。

這當中不乏代購業者聘請來的阿姨，也有自個兒來排隊採購的人。我們每天開店前盤點現場可銷售的數量，開店前發放號碼牌，也在截止人數後擺放完售立牌，避免排隊久候的人空等一場。然而，排隊人潮的爭執不斷，甚至幾度讓警方來調解；也有人將完售立牌推倒在地，造成晚來的人不知情而繼續排隊。

這也是新冠疫情肆虐的一年，控管入店人數、量體溫、噴酒精等措施，也讓消化排隊人龍的時間拉長。更糟的是，平日前來購買麵包的人似乎也得加入排隊才算公平，但花上數倍時間等待日常所需，勢必引來不滿。每每開店前，門市人員都得深深吸氣，深怕現場有什麼突發狀況。

避免群聚、也減少排隊可能產生的糾紛與時間成本，我們決定改採線上預購，門市不再販售紅土鹹蛋黃酥、僅供提貨。這也是架設網站的初心，只是沒想到，自架購物網站的難度比想像的還難，實行了兩次，都以失敗收場。

沒辦法做總量管制的Google表單，絕對是不可行的；門市排隊更是不可走的勞民回頭路……種種建議與可能性我們皆仔細評估，似乎仍是網路預購最可行。

距離下次的蛋黃酥，還有約莫半年不到，我一方面設法增加紅土蛋黃酥的產量，盡可能滿足消費者的需求。由於紅土鹹蛋黃酥都是我和團隊一顆顆手工揉製而成的，時間有限之下，只能從生產流程的改善、增加銷售日期著手。另一方面，團隊也展開各式諮詢與評估，從兩次失敗的慘痛經驗獲取養分，力求購物網站能一步到位。

這段期間，很多人總是會問我：為什麼蛋黃酥會竄紅？陳耀訓・麵包埠的蛋黃酥又為什麼能獲得大家的青睞？被視為傳統漢餅的蛋黃酥跟著時代一起蛻變，是關鍵所在。食材升級，製作者從不同技法詮釋，加上同一時間，有一定水準實力的師傅都推出具自我特色的蛋黃酥，百花齊放，自然也替這個市場注入一股源源不斷的流水。

可別看蛋黃酥小小一顆、食材簡單，實際上，正是透過數不完的細節所累積，才能有這麼一顆受到大家青睞的蛋黃酥。各項原料都有錙銖必較之處，光是把關食材的穩定一致性，就煞費心力。

舉例來說，紅土醃漬的鹹鴨蛋因蛋的大小、蛋殼厚薄會有不一樣的醃漬程度，雖然蛋商盡力確保鹹蛋黃的一致性，實際到了我們店裡也都得再將過小或不合格品剔除。更別說，還得事先預估採購數量與時程，畢竟紅土醃製二十二天的鹹蛋黃不是馬上就有，也很難臨時追加數量。

不少人會說，陳耀訓・麵包埠紅土蛋黃酥之所以在市場上引起話題，是因為透過西式手法詮釋傳統蛋黃酥，讓人耳目一新。這麼說，對，也不對。這的確是我在技法、食材選擇上的一大變革。但我認為，與傳統或市面上蛋黃酥真正的不同，在於徹徹底底從消費者立場著眼的產品思考，而非過往的生產者思考。

我在設計紅土蛋黃酥時，思考的原點，是當消費者拿到這一盒蛋黃酥的呈現與風味。打開禮盒，奶油的香氣該要有多足？酥脆的表皮伴隨著奶油香氣是咬下時的第一印象，再來是豆沙的甜與鹹蛋黃的平衡。

最後，底部我刻意讓奶油與鴨油在烤焙時化出造成的脆口，又帶來口感上的驚喜。既要保持酥脆又得兼具化口性，讓我們的紅土鹹蛋黃酥僅僅只有常溫五天、冷藏十天的最佳賞味期。並不是超過這天數紅土鹹蛋黃酥就壞了，而是那已不是我想向大家呈現的樣貌。

這是很任性地從末端消費者立場思考的。事實上，我在研發時根本沒有想保存期限的問題，一心一念只在於：如何做出理想中好吃的紅土蛋黃酥？等到商品成熟時，才來做最佳賞味期的測試。這和生產者思考的邏輯有很根本的差異。傳統上商品的設定一定希望保存期限越長越好，最好超過一個月，若要上架通路，三個月的保存期是基本的。而且，也必須追求數量極大化、生產的便利性，往往得犧牲掉一些工序的細節。但是我們的紅土蛋黃酥工序繁複，也因追求酥脆導致易碎的特性，既無法宅配，五天的賞味期限也大大不利送禮，都和傳統生產導向背道而馳。

二○二一年九月二十三日，中秋節結束的隔兩天，我和團隊已經坐在會議室裡開檢討會，重點當然是網路預購網站不順暢、卡住等議題。坐在會議室裡的人都很清楚，非解決網路購物產生的困擾不可，因為沒有第三次的機會了。

還好事情似乎露出曙光。團隊透過朋友的引薦，向擁有豐富電子商務經驗的「拓元售票系統」執行長邱光宗請益，也才理解到自架購物網站要從零到有，同時面對巨大瞬間流量，往往無法一次到位。總是得一次又一次的修正，即便每次都解決上次遇到的問題，仍有可能產生新的狀況。最後，團隊拋出：有沒有可能在拓元售票系統銷售陳耀訓・麵包埠的紅土蛋黃酥？借重拓元售票系統在流量上超過二十年的經驗，讓紅土蛋黃酥的預購不再卡關。

後續雙方隨即進入執行面的各項評估，沒有多久，約莫在十月下旬，陳耀訓・麵包埠就敲定與拓元售票系統的合作，要在他們的平台銷售紅土蛋黃酥。

「史上第一次！陳耀訓用演唱會售票系統賣蛋黃酥」「比照演唱會規格！陳耀訓用售票系統賣蛋黃酥12/6開搶」消息一對外公布，媒體紛紛報導。這真的是史上第一次，對拓元售票系統或對我們來說都是。這也是我們破釜沉舟的一役，只准成功不能失敗。

時間來到2021年十二月六日，中午前夕。我和團隊所有人早早都已註冊好拓元售票系統的會員，也已登入等待紅土蛋黃酥的開賣。開賣三分鐘前，拓元售票系統回報：「上線人數超過一萬人。」

圖為《99分的完美》書封。平安出版社提供 十二點一開賣，人數更是飆升超過兩萬人。這次終於──順利了。沒有因頻寬不足而網站卡住、沒有購物流程不對，也沒有程式bug。短短的幾分鐘，紅土蛋黃酥已售罄，僅差線上刷卡失敗轉為自動提款機付帳的一些名額尚未確定。

這是拓元售票系統的強項，在事前做預估，在開賣瞬間將流量大門打開到對等的規模，才能瞬間消化掉如此巨大的人流。

幾家歡樂幾家愁，我和團隊一顆顆用手揉出來的紅土蛋黃酥，數量有限，的確無法滿足所有想買的人。但至少我們從販售紅土蛋黃酥開始至今，遇到什麼關卡，總是想辦法在下一次解決。如同我的紅土蛋黃酥一樣，銷售了這麼多年，每次都有一些些進化與調整。

（本文出自《99分的完美》，平安出版，未經同意禁止轉載。）