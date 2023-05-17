在生日當天拿下世界冠軍 陳耀訓：評審覺得我們這一隊怎麼這麼忙

拿下世界冠軍

一路走來的挫折與艱辛，現在都化成甜美的果實。似乎每一個階段的辛苦，都有它的道理；有挫折，也才會更謹慎更努力地去完成自己設定的目標。

法國里昂是我們的首站。行前，主辦單位幫我們借到當地的烘焙學校，作為我們賽前最後練習的場地。除了再次移地訓練之外，也藉此熟悉當地的水質、氣候。萬萬沒想到這才是災難的開始。這所學校的設備老舊，加上設備過於分散，像烤箱是遠在一百公尺外的另一間教室。

遠在天邊的烤箱旁的計時器響了，聽不到，沒人叫我們，麵包因此烤焦了。攪拌缸動不了，後來才知道得靠手工不斷地推，如此不僅多耗費一個人力，也消耗不少時間，根本無法在期限內完成流程。

屋漏偏逢連夜雨，此時又發現主辦單位寄送來的法國麵粉與比賽簡章上指定的完全不一樣。這款麵粉台灣沒有，我們從未使用過。只能硬著頭皮，移地訓練時邊走邊看。

只是要分神重新確認麵粉的狀態，就無法專注做事，同時間得看顧攪拌係數與吸水量，所以每個環節都延遲了。一旦逾時，又著急地想在後頭追趕回來，因此釀成了不可原諒的失誤——忘了加酵母到麵團。

論質就量，這場移地訓練徹底失敗。第一天一行人還有說有笑，到了第二天低氣壓籠罩，沒有半個人笑得出來。這對我來說是巨大的打擊，畢竟就要登場比賽了，卻無法順利完成流程演練。

太太新惠看得出我的焦慮，比賽前一晚，她在飯店對我說：「如果你一直在糾結練習的失誤，最直接影響到的就是跟你一起上場的助手。」

「要慶幸這些失誤是發生在比賽前，而不是比賽當下。我們在台灣的準備這麼充足，應該可以克服這些難題。你就是把自己最好的一面表現出來就好了。」

幸好這些失誤是發生在練習的當下，我內心不斷重複著，算是提醒，也算是信心喊話。出發往比賽會場法國南特的早上，我試著穩住陣腳，讓團隊的氣氛不那麼凝重，也再針對因麵粉不同而無法駕馭的法國長棍麵包做了一次調整，讓風味接近我設定的理想值。

接下來，就是和時間賽跑了。

比賽前兩天，我們在飯店養魯邦麵種，有的麵團發酵需要十六度，和當地的氣溫差不多，就直接開窗擺在窗邊；有的麵團需要二十五度來做發酵，就將熱水和麵團放在衣櫥裡，模擬發酵箱的環境。

至於比賽前一天的前置作業，僅僅只有九十分鐘。我們帶了快二十只雪平鍋，又帶了一台卡式爐，等於是兩只雪平鍋同時煮不同餡料。因為沒有時間洗東西，煮完便全部丟到另一個箱子，結束再整個箱子拉出來清洗。

麵團的發酵更是分秒必爭。每個麵團必須讓它在室溫發酵三十分鐘，也就是我六十分鐘之內一定要把所有麵團打完。待發酵三十分鐘後，再移至五度Ｃ的冷藏區做隔夜發酵。在時限九十分鐘的前置作業時，許多評審看我們都覺得「這一隊怎麼這麼忙」，大多數參賽隊伍並不會在這麼有限的時間中做這麼多事情，畢竟比賽當天整整有八個半小時可以分配。

這麼做不外乎是替比賽當天爭取時間，把基礎的麵團攪拌、發酵放在前置作業，當天我們才會有餘裕去應付複雜的麵包外型與加工。

這是Mondial du Pain有史以來最多國參賽的一次，總共有十八個國家前來角逐。

十月二十四，清晨六點，比賽正式開始。或許因為法國移地訓練失誤，我更加步步為營，每個步驟都很謹慎地確認無誤後，才放心地往下一步走。

一張流程表就放在桌子上方，我們另外更做了一塊厚紙板，上頭黏滿至少快二十顆計時器。每個計時器上寫著麵包專屬的名字，法國、魯邦、可頌……哪個響了，就知道時間到了。

不只計時器嗶嗶聲此起彼落，觀賽的各國啦啦隊也讓現場氣氛熱絡。有的國家的加油團在現場唱起歌來，有的則是替選手加油打氣。在現場觀賽的台灣人人數沒有那麼多，但聽到熟悉的「台灣加油」，即便人數只有十來位，那股溫暖的支持令我感到心安。我的父親、母親、哥哥與太太新惠，也都在觀賽區。

說實話，比賽當天謹慎地執行，少了以往的緊張，在比賽中段後反而享受在當下的氛圍裡，尤其在競賽時，得到很多法國最佳工藝師（MOF）評審的關注或好奇，或多或少有點小小的成就感。比如當我做前所未見的巧克力可頌時，幾乎所有評審都上前圍觀，甚至還錄影，這意味著他們對此感到高度興趣，也增加了後續試吃時的記憶點與好感度。

比賽來到尾聲，八個半小時截止前，我和助手周小槿順利完成所有項目。當下我非常激動，眼淚幾乎要奪眶而出。倒不是認為自己做得多棒，而是歷時一年多的旅程，終於抵達終點。再加上歷經前一次練習重大失誤的打擊，在正式比賽場合，能夠無逾時順利完成，多麼難能可貴。

頒獎時刻，參賽選手、領隊、教練，再加上親友團，一百多人將現場擠得水洩不通。我和周小槿、教練王鵬傑、領隊張明旭四人站在一起，翻譯和新惠則在觀眾席。沒想到才開始唱名，就叫到台灣。由於身邊並沒有懂法文的人，我們當下愣了許久，「現在是什麼情形？頒獎不都從第六名開始頒起？」帶著錯愕前往頒獎台，直到站上台，才知道原來這個獎項是「有機天然酵母麵包特別獎」。能以一個東方人之姿，在眾多歐美參賽隊伍之下獲得肯定，多麼難得與榮耀。

後來，我們又拿到最佳助手獎。Mondial du Pain特別著重選手跟助手之間的互動與傳承，周小槿能代表台灣拿下這個獎項，也很振奮人心。

特別獎頒完後，開始宣布Mondial du Pain這一屆的前六名。每頒一個名次，我內心就啟動計算模式，誰還在榜上？機率還剩多少？宣布完第四名後，只剩三個名額了，然而有望拿獎的國家還有四個。義大利是歐洲強國、日本向來成績頗佳、美國前面拿了甜麵包特別獎，應該也在前茅之列，而我們似乎也有點機會。

第三名是美國。我們似乎有機會奪冠，但義大利從未在第六名之外，依然不免擔心。接著日本奪下亞軍。直到宣布冠軍的那一刻，台灣的名稱從官方人員口中而出，眾人的歡呼聲四起，我站出領下獎盃。現場播起了國旗歌：「山川壯麗，物產豐榮，炎黃世胄，東亞稱雄……」我將獎盃交給周小槿，拿起國旗大力揮舞。此刻，身體疲累到達臨界點，興奮情緒跟著高漲，溢於言表。

就在播完國旗歌之後，大會評審長走過來跟我說：「恭喜！不是每一年生日都可以拿冠軍。」現場隨之播起了生日快樂歌。這才意識到，十月二十四日這一天，正是我的生日。

圖為《99分的完美》書封。平安出版社提供 長達一年多的Mondial du Pain競賽，從台灣代表的選拔賽，再到代表台灣站上國際舞台，是條漫漫長路。在過程中為食材四處奔走，在見識和食材應用上獲得滿滿收穫，最重要的是對於我自己烘焙生涯二十年的成績單及里程碑。

至少，一路走來的挫折與艱辛現在都化成甜美的果實。似乎每一個階段的辛苦，都有它的道理；有挫折，也才會更謹慎更努力地去完成自己設定的目標。另一方面，這也算是對我的父母親有所證明：那個不愛念書、從高中就輟學的小孩，能靠著一技之長贏得國際肯定。

（本文出自《99分的完美》，平安出版，未經同意禁止轉載。）