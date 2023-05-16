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《人選之人》：妳為什麼不離婚？「為了你們我每一步都想過了」

聯合新聞網／ 文‧ Oops!! Wu
李之勤飾演的正宮「歐陽霞」在戴立忍飾演的「趙昌澤」爆發外遇風暴後，「趙昌澤」要求太太顧全大局，兩人一起出席記者會駁斥傳聞。擷自《人選之人》官網
李之勤飾演的正宮「歐陽霞」在戴立忍飾演的「趙昌澤」爆發外遇風暴後，「趙昌澤」要求太太顧全大局，兩人一起出席記者會駁斥傳聞。擷自《人選之人》官網

李之勤飾演的正宮「歐陽霞」在戴立忍飾演的「趙昌澤」爆發外遇風暴後，「趙昌澤」要求太太顧全大局，兩人一起出席記者會駁斥傳聞。

這樣的畫面，再熟悉不過了！我們都在新聞上看過，出軌的官員偕同正宮出席記者會，把出軌變成家事，只要正宮原諒了，誰還有置喙的空間，便能化解政治危機。

關鍵就是正宮的態度，正宮不鬧，願意和氣處理，自然就沒事，就像阿龍那句外遇名言，「我犯了全天下男人都會犯的錯」，久了就被輕輕放下。

陳姸霏飾演「趙蓉之」，兩人的女兒，她觀察到媽媽不快樂，她問媽媽，「妳為什麼不離婚？」「歐陽霞」回應：「離婚要怎麼選？選民要怎麼看他，別人要怎麼看妳跟弟弟？為了你們我每一步都想過了。」。圖／Netflix提供
陳姸霏飾演「趙蓉之」，兩人的女兒，她觀察到媽媽不快樂，她問媽媽，「妳為什麼不離婚？」「歐陽霞」回應：「離婚要怎麼選？選民要怎麼看他，別人要怎麼看妳跟弟弟？為了你們我每一步都想過了。」。圖／Netflix提供

陳姸霏飾演「趙蓉之」，兩人的女兒，她觀察到媽媽不快樂，她問媽媽，「妳為什麼不離婚？」「歐陽霞」回應：「離婚要怎麼選？選民要怎麼看他，別人要怎麼看妳跟弟弟？為了你們我每一步都想過了。」

這好像就是一個傳統女性的框架，幫對方想，那到底男人外遇的時候，心裡有沒有這個家？顯然是沒有，只有在需要營造愛家形象，才需要一個家。

母親對女兒說的那句，「為了你們我每一步都想過了。」是對孩子的愛，也是包袱，聽起來就好像是，「我要承擔這個不快樂，還不是為了你們。」這樣的小孩真的快樂嗎？

「趙蓉之」每每看到母親一個人落寞，她對母親說：「可是妳明明就不快樂。」

「歐陽霞」看到女兒掀了父親的底，她對女兒說：「我看妳闖這種禍我才不快樂。」

「趙蓉之」說：「闖禍的人是他吧。」

戴立忍在「人選之人-造浪者」中飾演立法院長、總統副手候選人。闖禍的人是「他」，可負責打仗的好像都是女人，男人似乎不在咎責之列，都是別人的錯，但凡家人沒有幫忙掩飾，沒有睜眼說瞎話就是破壞家庭，但追根究柢是誰的錯呢？圖／Netflix提供
戴立忍在「人選之人-造浪者」中飾演立法院長、總統副手候選人。闖禍的人是「他」，可負責打仗的好像都是女人，男人似乎不在咎責之列，都是別人的錯，但凡家人沒有幫忙掩飾，沒有睜眼說瞎話就是破壞家庭，但追根究柢是誰的錯呢？圖／Netflix提供

對啊，闖禍的人是「他」，可是負責打仗的好像都是女人，男人似乎不在咎責之列，都是別人的錯，但凡家人沒有幫忙掩飾，沒有睜眼說瞎話就是破壞家庭，但追根究柢是誰的錯呢？

外遇男都會合理化自己的行為，甚至轉而攻擊正宮，沒有魅力，沒有愛，透過摧毀另一半的自尊、自信，藉以控制對方，讓對方覺得自己不夠好，陷入情緒風暴裡。

這種自己犯錯，還先怪別人的人，真的爛到骨子裡了，好像先說先贏，先說對方糟糕，自己顯得不那麼糟，遇到爛咖，真的趕緊認賠殺出，不要跟爛泥巴攪和，多愛自己一點。

愛正濃時，什麼都不是問題，愛不在了都是問題，真的很鼓勵女生不管結婚與否，都要擁有自己的生活圈、興趣。以及，不需要再為自己沒犯的錯道歉。

（本文出自Oops!! Wu臉書《台劇《人選之人—造浪者》：「妳為什麼不離婚？」》，未經同意禁止轉載）

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