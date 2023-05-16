靜宜大學教授憶老戰友：再給林淑雅30年 未來會是什麼？

追悼我的好同事、老戰友：淑雅

我知道你很低調，能閃鎂光燈躲在記者背後最好。實在做事的你從來沒有走偏，沒有浮誇，總是溫暖的、耐心的穿針引線協調各方，總是可以態度堅決的，不卑不亢的站在弱者的一方，向壓迫者說不。

現在真的突然驚覺，你的組織力好強。你無私的付出跟溫暖的鼓勵，支持著大家屢敗屢戰。

下午4點多看到FB轉傳的訊息，大家急著確認這是真的嗎？我馬上衝出去法律系辦，問，這是真嗎？這是真的嗎？我跟馬耀牧師，正在你的大一憲法課幫你代班，談著原住民族社會運動與入憲的過程回顧。

3:10課程開頭做今天的學習主題介紹，才跟學生說，我們和妳跟原住民牧師們，從大學開始，一起打拼了快30年。年輕世代今天看到的原住民族權力，從來都不是漢人政府一覺醒來大發慈悲施捨給予的，而是很多前輩們一路抗爭努力來的。裡面有原住民，也有漢人的身影。

馬耀牧師到了學校剛下車，我抓住時間說，想要趕快記錄他們這一代的原運老友，因為，有的人癌症，有的中風，已逐漸凋零。卻沒想到，真的，萬萬沒想到，你開了這麼難的玩笑，身為同事，我還沒想過要做你的口述歷史，我沒懷疑我們這一輩還有時間。然後，我錯了。生命就一閃而已，一閃而已。

生前留了禮物給遠道而來上課的牧師

昨天你還提醒我，留了禮物在系辦要給牧師，謝謝牧師遠道而來，希望他對要上課的小大一有耐心，一如當年他耐心的提攜我們這群生漢。前天，你打電話來，跟我討論了賽德克族碩士班的課程，跟我討論要邀哪位講師去埔里的賽德克族議會做分享。我今天問了宜澤、阿良，然後，還沒時間回覆你，一切的意外，就發生了。

我沒想到，一切會是如此荒謬，興富發，殺死的不是一個靜宜大學林姓助理教授而已。殺死的，是一個原住民族運動的堅實夥伴，殺死的，是圖博（西藏）人權的堅實夥伴，殺死的是台灣環境人權的堅實夥伴，殺死的是司法改革倡議的夥伴，是賽德克族、碩士學位學程的發起人跟最重要夥伴，殺死的，是陪伴司馬庫打櫸木事件的好夥伴，是尖石鄉、是知本光電案，是阿里山，是一堆原住民部落無償求助的好夥伴。妳總是默默承擔責任，總是可以在大家面對法律的驚恐中，提出不同的解讀，鼓勵大家繼續向前，而妳也確實堅定不移的站在背後，不出風頭的，提供協助。

我知道你不敢開山路，但再高的原住民族部落你都沒少去過，在台灣、在不丹、在澳洲、在加拿大，在國際好多地方的高山農夫，都有你的朋友。而你是學法律的，不是人類學家。妳總是將資源補助讓人，心甘情願的自費跟隨義務擔任翻譯，妳的存在，串聯了多少原住民族的交流及美好。

記得88風災後，妳一個法律學者，在靜宜開設了災難與原住民社會發展主題的課程，帶領學生思考災難，原住民族，政府政策的問題，不論修課人數多或寡，總是努力擠出經費，拉著學生上去來吉住宿、移地上課。去現場傾聽族人的心聲，以身作則教導學生，什麼叫做土地主人，誰最瞭解山林，教導學生們任何善意的重建規劃，都應該坐下來細心的溝通討論，清楚需要，而不是外來者或技術本位。

妳總是知道一起工作的朋友，不管是漢人或原住民的缺點，但是我幾乎沒有看到，妳認為那是個問題，妳總是可以從正面的地方，去欣賞夥伴，包容很多的擺爛。

這個社會，不知道興富發，殺死的是一個最早在學校呼應國際特赦組織，寫信給各國要求釋放良心犯的好老師。我們失去的，是長期推動人權思考，司法改革運動的教育工作者。是溫柔有耐心，面對各種狀況學生的好老師。小小一張卡片，可以有什麼力量，淑雅總是鼓勵大家，眾人團結最後一定會有好的答案。

興富發殺死的，是挺身擔任學校異議社團指導、原住民學生社團指導的好老師。是正向鼓勵學生，指點學生迷津的好老師。是支持學生反服冒，反迫遷，一起在現場陪伴學生的好老師，是法律系學生高評價的好老師。有學生被她當了3次，還是真誠的喜歡她。

把公義放在自己私人利益的前面

而她放的最開的，就是自己的升等。所以，她在靜宜任教已超過10年，卻還是助理教授。這不是學術能力的問題，是目標清楚，知道該如何取捨的決定。她所參與的每一個事件，寫成I級論文發表，都可以升特聘了。

她幾乎把自己奉獻給了台灣社會。我沒有開玩笑，她多年來所付出的，遠遠超過媒體記者，社會大眾的想像。而她自己還一度罹癌，不得不留職停薪休養。她也曾經到中研院訪問一年，最後還是沒有完成升等的論文。只因為，各界朋友不容她休息，一個一個的事件不請自來，她幾乎沒有停下人權跟各種倡議的腳步過。她把公義放在自己私人利益的前面。

台灣社會，損失的不是一位普通的私立大學助理教授，是一位我們很難再有的，思慮清晰，不愛錢財，為人溫暖的俠女、正義之士。

我們從1990年代，大學畢業沒多久，就一起在耕莘文教院組過讀書會，開始關心原住民族的議題，開始分擔很多的工作。一路上，實在混過太多議題，後來聚在靜宜，又為原住民族的議題一起努力。這幾天看大家的追悼，才知道，你介入的實在太寬，以至於我們好多人加起來，才能抵你一個。而，我們也不知道，有沒有辦法扛起妳未竟的志業。

近年來，淑雅也擔任過二屆的原轉會委員，利用法律專業，期望能有些貢獻。她總是樂觀看待世界，想辦一個真正的，以原住民族為主體的原住民族大學，所以跟賽德克議會籌備了5年，溝通討論、克服人事聘任的關關阻礙，終於在靜宜促成賽德克族碩士學位學程的誕生，每年還要寫原民會、教育部計畫，支撐龐大開銷，還協助學程取得國際原住民族高等教育的認證、跟瑞典博物館合作。

這些工作沒有毅力，沒有熱情，沒有浪漫的理想，是絕無可能在當前的大學惡劣環境下，自我剝削，不求個人好處的去完成的。我們失去的，不是一個助理教授而已。我們失去的，是一個值得學習、效法的公共型知識分子。失去的，是這所學校當中，難得的、正直的好老師。

再給林淑雅30年 未來會是什麼？

台灣社會，不該遺忘淑雅。民主、國際人權、圖博人權、原權、環境權、司法改革....，一個人能做的，竟然這麼多。而她才52歲而已，你再給她30年，未來會是什麼？

興富發，我們無法原諒這荒謬的工安意外。未來每經過這棟大樓，將是我一次次的咒罵。你賺錢、發財，有促進過社會公平嗎？你能填補這說不清的哀悼、感恩及懷念嗎？有很多事，是錢不能彌補的。

（本文出自黃國超臉書《追悼我的好同事、老戰友：淑雅》，未經同意禁止轉載）