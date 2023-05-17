性愛細火慢燉先別急著脫！前戲要穿著衣服來

如果前戲只能撫摸陰蒂或陰道，豈不是一件很無趣的事。就算是男人，如果一上床陰莖就突然被撫摸，也會覺得很突兀。要是興致來了，又覺得自己身體已經準備好，就逕自出手撫摸對方的性器官，那真的很沒情趣。如果伴侶因此懷疑你心中沒有真愛，那也是無可奈何的事。

特別是女人，與其直接撫摸她的性器官，愛撫全身才比較能夠使她性興奮。說穿了，她就是希望全身都讓你摸個透。所以，首先就從好好愛撫彼此的身體開始吧。

如果還是很想趕快愛撫乳房或性器官，也先不要急著脫衣服，就從隔著衣服輕撫彼此開始。雖然是隔著衣服，也不要馬上去摸性器官。一開始還穿著衣服的時候，從看得見皮膚的地方開始愛撫。耳垂或頸後等，敏感的地方有很多。

接著，兩人都脫到剩下內衣，這樣一來，可以直接觸摸到肌膚的範圍就增加了。衣服全都褪去後，她的大腿內側、肚臍附近，就毫無防備地等著你的愛撫。背部、手臂、腋下等，只要你帶著深情撫摸，這些都是性感帶。

如此進行下去，觸及乳房或性器官的時間自然就會延後。重點是，越能得到快感的地方越慢愛撫。巧妙地讓伴侶感到焦急，等你撫摸到性器官、然後插入時，快感也會倍增。不妨將她的身體想像成燉煮一道佳餚一般，越是細火慢燉風味越佳。

在這個階段不需要太拘泥於「性感帶」。「因為不是性感帶」「因為這裡沒什麼感覺」，為著這些理由而不去撫摸就太可惜了。頭髮和指甲等，這些地方雖然完全沒有神經，但只要是你的愛撫，都會使她感到愉悅。以男人的角度，只要是真心喜愛對方，自然會想要撫摸她身上的每個地方，帶著這樣的心情好好地愛撫她就對了。

指尖輕畫、溼潤的唇舌舔弄、牙齒輕咬，或者偶爾用一下情趣用品—愛撫的方式有很多種。選擇哪種方法進攻都隨個人喜好，但是充實的前戲一定要把握一個原則，就是要留意女伴的反應。

乳房也好、性器官也好，你是否曾經在愛撫的時候粗魯地對待她的身體？只看個別部位來判斷她有沒有快感是很困難的。

那到底該看哪裡才好呢？答案是她的臉。

在這個充滿了愛的時刻，一心一意只想著她的身體固然是很美好的事，但是卻不夠聰明。你應該要讓大腦預留一點可以從容冷靜思考的空間。接著要觀察她臉部的表情，你可以從她的表情得到很多訊息。比如說，臉頰潮紅、眉間微蹙⋯⋯每個女人一定都有她獨特的徵兆來表示她的快感。

圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供 首要工作就是辨識這些徵兆，如果你覺得她看起來好像沒什麼感覺，就改變一下愛撫的方式，或者直接問她希望怎麼愛撫，想好因應對策。如此仔細地愛撫全身的結果，當她開始陶醉在快感當中時，就是脫下內衣的時機了。接著就開始愛撫她最敏感的部位，乳房和性器官。

（本文出自究竟出版【女醫師教你真正愉悅的性愛】，未經同意禁止轉載。）