「深喉嚨」只是在追求視覺效果！非男人快感來源 卻逼女人想吐

陰莖的快感對女人來說有一大堆不解之惑，因此哪裡才敏感、怎樣做才能使你開心，這些話最好都由你自己來告訴她。你越開放你的身心，她的愛撫也才會更濃密。

愛撫陰莖主要是以口或手兩種方式。坦白說，男人是兩種都喜歡，而女人當中，有人特別不喜歡用嘴愛撫，也就是口交。理由不外乎心理上排斥，還有就是總有一種想吐的感覺。

如果是前者，對那些打從心底厭惡的女性，就不要去強迫她了，而後者的問題是有解決的辦法。有東西頂到喉嚨深處或是舌根部位會想吐，那是人的反射動作。有沒有見過喝得爛醉的人將手指伸進嘴裡作嘔吐狀？發生在這些女人身上的就是類似這種現象。

也就是說，兩人只要採取陰莖不會深入到喉嚨的姿勢就可以了。請參考後面圖解介紹的口交技巧，建議你的女伴一些不會造成負擔的方法。如此一來，過去不願意幫你口交的她，一定也願意配合你的要求。

「深喉嚨」其實沒有想像中的舒服

我想一定有不少男性一聽到口交技巧，就馬上想到「深喉嚨」。這種口交手法是女人含住男人的陰莖直到根部，如此陰莖一定會頂到女方的喉嚨深處，讓她覺得很不舒服、想吐等。

然而這種技巧在成人電影卻是一定會上演的戲碼。就像我經常說的，成人電影是實現男人對性的願望，換句話說，就像是幻想的東西，每次都要安排這種劇情的理由是，即使深喉嚨很有可能會使女人感到痛苦，但這對男人來說卻能得到至高無上的快感⋯⋯之類的迷思。但是，這種想法其實是大錯特錯！就算伸進女人的喉嚨深處，陰莖也不見得有多舒服。

圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供 陰莖最敏感的地方是龜頭和內側上方的包皮繫帶。男人要從陰莖得到快感，在這兩個位於前端的部分集中給予刺激是最有效的。要求女人努力含到根部，坦白說，只是浪費時間而已。

深喉嚨只是在追求視覺效果，男人明明無法由此得到快感，卻要女人做這種辛苦的事，實在很不應該。

（本文出自究竟出版【女醫師教你真正愉悅的性愛】，未經同意禁止轉載。）