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在意大小的男人很愚蠢！應該在乎的是「膨脹率」

究竟出版／ 文‧ 宋美玄
陰莖是男性最重要的象徵，對此耿耿於懷也不難理解，但仔細想想，太在意陰莖的粗細或長度，根本是毫無意義的事。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
陰莖是男性最重要的象徵，對此耿耿於懷也不難理解，但仔細想想，太在意陰莖的粗細或長度，根本是毫無意義的事。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

現在可能比較不容易看到澡堂裡小男孩裸著身，互相比較小雞雞的大小，這樣的光景實在讓人不禁莞爾。

這些小男孩實際上不是在比大小，而是互相看到對方的小雞雞就覺得很有趣而已。不過成年男性對陰莖的尺寸，可就沒有那麼天真無邪了。自己是不是太小？還是太大？很多人對此都相當苦惱。

陰莖是男性最重要的象徵，對此耿耿於懷也不是很難理解的事，但是仔細想想，你會因為情人的乳房不如理想就厭惡她嗎？她的性器官形狀或顏色不是你所想像的，你就性欲全消嗎？同樣的，太在意陰莖的粗細或長度，根本是毫無意義的事。

日本人陰莖的平均尺寸，在還沒有勃起的狀態下是八．五公分，周圍的長度是八．六公分。歐美人的平均長度是九．五公分，他們的尺寸比日本人要大得多是事實。不過，日本人的特徵是膨脹率。鬆弛時和勃起時比較起來，美國人會膨脹二．六倍，而日本人的膨脹率是三．五倍。

此外，雖然不是很確切的資料，許多人認為歐美人的陰莖勃起時還是有一點軟軟的，日本等東亞人的陰莖卻是相當堅硬。

圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供
圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供
是大的好還是小的好、硬的好還是有一點軟軟的比較好，這些都隨女人的偏好而定。還有，因為小、快感就比較少，或是因為大就很有感覺之類的也都只是無稽之談。雖然的確有些女性會因為情人的陰莖比較小而稍嫌不足，但是也有人覺得被尺寸過大的陰莖插入只有痛苦。

無論如何，在體位上花點心思，調整一下插入的角度，就可以解決這些問題，完全不需要煩惱。不要在乎尺寸，追求與女伴一起享受的結合才是性愛之道。

（本文出自究竟出版【女醫師教你真正愉悅的性愛】，未經同意禁止轉載。）

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