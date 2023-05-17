不是為了性愛快感！女人「自己來」原因曝光 主要是健康因素

「你曾經自慰嗎？」這項問卷調查的結果，男性回答「是」的占大多數，而女性受訪者當中有此經驗者以三十世代占最多，卻也只是全體的半數而已。

總和各年齡層的受訪者，接近一半的女性回答從未有過自慰的經驗。特別是十世代的受訪者，有自慰經驗者最少。從這項調查的統計數字可以得知，大多數男性在初次性經驗之前都曾經自慰，而女性則是藉由性行為體驗過性的快感後才會想要自慰。

此外，再針對二十∼四十世代男女進行自慰頻繁度的調查，回答「每週一次」∼「幾乎每天」者男性占總數的三分之二，而女性只有三分之一左右。女性受訪者回答最多的是「一年數次」，由此可知，平常有自慰習慣的女性真的是少之又少。

這個調查結果的背後隱藏著女性普遍認為有性欲，以及為解消性欲而自慰這件事是「不應該的」。時代已經進入二十一世紀，也過了許多年，這種想法在女性當中仍然根深柢固，實在是令人感到遺憾。

身為婦產科醫師的我，很想大聲疾呼「女性也應該多多自慰才對！」讓自己享受舒服的感覺，是有百利而無一害。

最大的好處就是，可以自己把握有快感的部位，不用覺得羞恥，也無需費心要求男伴，女人可以自主地沉醉於快感的機會，就只有自慰一途了。

還有，女性必須反覆學習才能夠掌握性高潮的感覺，用自己喜歡的方法讓身體記住絕頂快感後，與情人做愛的時候也比較容易達到高潮。

一項針對自慰的理由所做的調查，其結果：回答「為了性的快樂、為了解消性欲」而自慰的女性和男性一樣都占大多數，女性受訪者的回答中，還有一項值得注意的，就是「為了放鬆、助眠」。

性高潮有助眠作用，使人睡得深沉安穩。此外，從高潮期的興奮平靜下來之後的消退期，身心充滿幸福的感覺也能使人放鬆。換句話說，這些女性回答「為了放鬆或安眠而自慰」，就表示她們都會以自慰來達到高潮。

圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供 自慰既然可以充實與情人之間的性生活，對身心健康也能帶來好的影響，就沒有什麼好猶豫的了。自慰的頻繁度或方法沒有什麼特別的規則，只要自己覺得舒服就可以。如果興致來了，就放鬆心情，自慰一下吧。

有些人只要刺激陰蒂就可以達到高潮，也有人在陰道內找到快感。只用手指刺激、用跳蛋或電動按摩棒之類的情趣用品、還是拿電動牙刷等隨手可得的道具等，都是個人自由，只是不要忘記保持清潔。

（本文出自究竟出版【女醫師教你真正愉悅的性愛】，未經同意禁止轉載。）