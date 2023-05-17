催孩子趕上學成日常？雙職家庭子女：約定「前一天」做好準備

不要用催促的方式，趕孩子上學

「快點換衣服！」

「快點起床！」（催促）

「快點洗臉刷牙！」（催促）

「快點吃飯！」（催促）

「快點換衣服！」（催促）

「拜託你，動作快一點！」（求情）

「你再拖下去會遲到！」（威脅）

每天早上，我都要催促兒子快點準備上學。不知不覺間，從「快點」的催促演變成「我拜託你動作快一點」，到最後終於出現「你再拖下去就會遲到！」這樣語帶威脅的話。

但是另一方面我也很清楚，不管身為媽媽的我如何催促，孩子的動作也不會快到哪裡去。不管我說什麼，兒子都會按照自己的節奏慢慢吃飯、慢慢換衣服，根本就不知道媽媽心急如焚，好不容易終於準備好了出門，幸好沒有遲到。（大部分的同學大概八點四十分左右到校，還好我兒子在九點前到了學校。）

把孩子們送到學校後，我仔細想了想，從一早開始我到底說了多少次「快點」？再想想，好整以暇送孩子上學的日子屈指可數。換句話說，我們幾乎每天早上都為了上學而戰鬥。

但是我為什麼要那樣催促？非得那樣不可嗎？

當我心裡游刃有餘時，才可能好好說話，但是擔心孩子遲到，心情一急躁，說話就不會好聽。著急的不是孩子，永遠都是我，因為我認為把孩子按時送進學校是媽媽的責任，應該讓他們穿得整整齊齊、吃頓營養的早餐，然後到學校上課，所以總是催促孩子快點。與其說是為了孩子，其實是為了安撫媽媽自己的心情。

父母的不安全感導致不自覺的想控制孩子，但是真正急的人是爸爸媽媽，而不是孩子。父母的不安應該由父母自己處理，真正對準備上學的孩子有幫助的不是催促和壓迫，而是正面的話語。

什麼是正面的話語？在早上時間確實有限的情況下，家長可以怎麼對孩子說呢？下面就分成幼兒園或小學低年級生、小學高年級生，以及雙職家庭的孩子，三個例子來看看。

幼兒園～小學低年級：以定「界限」取代催促

不停的說「快點」會讓孩子也跟著急躁起來，盡量少用，當然如果能完全不用是最好的，因為「快點」這個詞帶來的語感和氛圍通常是負面的。如果一再重複的說，就會變成習慣，變成口頭禪。只要說個幾次，不知不覺你會發現自己已經無時無刻把「快點」掛在嘴邊。

與其拚命說「快點」，不如告訴孩子一個限定的時間，用數字明確的讓孩子知道緊迫狀況，讓孩子可以思考安排做事的速度。從小讓孩子在限定時間內完成該做的事，也可以培養他日後規畫時間的習慣。

「快點洗臉！」（催促）

「快點吃飯！」（催促）

↓

「現在是八點十分，你還有二十分鐘準備。」（設定界限）

「二十分鐘內要準備好喔，我定了鬧鐘，你自己再注意一下。」（告知界限）

「十分鐘內吃完就可以了，還有時間。」（確認界限）

對於還不知道該怎麼看時間的孩子，可以告訴他「當長針走到○○前要準備好」這樣的方式，讓他自己確認。設計鬧鐘或倒數計時器也很好，倒數計時器對界限的認知和培養時間的敏感度上很有效果。

「我拜託你動作快一點！」（求情）

↓

「長針走到四之前要準備好。」（提示界限）

「長針到五我們就出發。」（確認界限）

但是，如果是高度焦慮的孩子，我不建議用這種方法，因為這會像定時炸彈一樣給他莫大的壓力。對於容易焦慮和強迫的孩子來說，心理上的安全感比什麼都重要。

誘導競爭意識也是激勵孩子的方法之一。

「你再拖下去就會遲到！」（威脅）

↓

「媽媽也要準備上班，你準備上學，我們看看誰先準備好？」（提議）

「爸爸只要一分鐘就可以換好衣服，很快吧？

不過我覺得你好像可以更快。」（鼓勵）

幼兒時期的孩子競爭意識強，只是無法忍受失敗。鼓勵競爭，但不要求取勝。父母可以適當的配合或讓孩子贏得比賽。

小學高年級～青少年：約定「次數」，而非不斷重複

很多父母每天早上都在重複嘮叨孩子「起床」，但孩子好像還是一副老神在在的樣子，那是因為你一直重複同樣的話，反而會被忽略。當孩子覺得你在嘮叨，話就不會輸入腦海。所以如果是已經有一定自制力的小學高年級以上的孩子，最好先透過對話來確認次數。

「都叫你幾次了？每天早上都要人家叫才起床！」

（負面的判斷）

↓

「要媽媽叫你幾次才能起床？」（詢問意見）

如果孩子回答三次，就按照約定的次數叫孩子。認同孩子的想法，最多就三次。

「起床，要準備上學了。」

「起床，這是第二次了，再一次媽媽就不叫你囉！」

「起床，約好叫三次的，這已經是第三次了，我不會再叫你了，你要自己起來。」

按照約定叫了三次之後，接下來不管孩子有沒有起床都不要再去叫他了。不要忍不住急著說：「還不快起來在摸什麼？」「怎麼到現在還在睡？你不去學校嗎？」重點是不要指責孩子。

如果真的遲到，那也是孩子必須自己承擔的事，因為媽媽已經按照約定叫了三次。或許對孩子來說，或遲到一次被老師罵，還好過每天早上在媽媽的無限嘮叨中，皺著眉頭準時上學呢！

雙職家庭子女：約定「前一天」做好準備

對於雙職家庭或職業婦女來說，早晨就像戰場一樣，因為要同時準備自己上班和孩子上學。否則家長先上班，家裡就沒有人照顧孩子，所以分秒必爭。這樣每天早上在家先打了一仗，到公司還有一整天的戰要打，說實話真的很辛苦。

這種狀況，最好把自己和孩子稍微分開，設置嚴格的界限，並在前一天做好準備。建議可以把換衣服、吃飯、洗漱等上學準備任務分開，在前一天晚上準備好明天要穿的衣服和決定早餐內容，這樣可以減少第二天早上爭論的時間。

「怎麼到現在還沒換衣服？你要穿睡衣去嗎？快點換衣服。」（催促）

↓

「你昨天不是已經準備好衣服了嗎？這樣三分鐘就可以換好了吧。」（設定準備時間限制）

「怎麼還在發呆？快吃飯！」（催促）

↓

「媽媽要上班了，五分鐘之內不吃完我就收起來囉。」（設定準備時間限制）

每天為上學做準備，孩子從媽媽那裡接收到什麼樣的信息？

「我一定是動作很慢的人。」

「我做事就是快不起來。」

「我每天都挨罵。」

「又要被媽媽罵了。」

每天習慣性的叫孩子「快點」，在孩子耳裡聽起來就像訓斥或指責。會刻在孩子的潛意識裡，塑造負面的自我形象。其實父母只是希望孩子能準時上學，不要挨老師罵，但表現出來卻是反效果，讓孩子接收到負面信息，這是很令人難過的事。

和準時上學一樣重要的，是幫助孩子以好心情開始新的一天。如果可以，我會盡量讓自己不要把注意力放在準備上學的孩子身上，不然只要看到一定又想嘮叨叫他快點。所以我有時會故意洗碗、吸地板，做其他事轉移注意力。

圖為《媽媽的說話練習》書封。圓神出版社提供 現在在我家，沒有大聲催促，平平順順的上學已成家常便飯。不是孩子的動作變快，我兒子依然慢條斯理的，並不著急，這只是因為媽媽自己不再催促而產生的變化。我依然會擔心孩子遲到，老實說也很難不表現出來，但只要開始嘗試，就會一點一點改變，父母只要改變話語，就能開啟和諧的早晨。

想傳達給準備上學的孩子的應該是「愛」，而不是焦慮、不安。為了擺脫不斷重複「快點」的無限輪迴，讓孩子帶著愉悅輕鬆的心情上學，就從今天開始練習吧。

（本文出自圓神出版社【媽媽的說話練習】，未經同意禁止轉載。）