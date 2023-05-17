高達六成女性的性愛快感是裝的！男人悲傷：手法不正確

為了讓所有女人都享受到美好的高潮

在神經緊繃的日常生活中，生理與精神都獲得滿足的性愛可以舒緩壓力，這已是醫療界的通論。換言之，高潮不只是充實性生活，也能使日常生活更加多采多姿。

此外，很多人都不知道，性高潮與身體健康也是息息相關。

不少女人有偏頭痛的煩惱，每個月總有幾天頭部某一側或是太陽穴會劇烈抽痛，使人無法專心於家事或工作，是相當麻煩的一種毛病。而近幾年的研究發現，性高潮竟然可以減輕這種痛苦。更驚人的是，性愛所帶來的絕頂快感，舒緩疼痛的效果遠比止痛藥來得快。

此外，也有報告指出，經常得到性高潮的女人罹患子宮內膜異位症的機率較低。目前醫學界雖然還無法解釋這種現象，不過我們似乎可以確定女人的身體和性高潮有著密切的關係。

對了，你是否曾經在享受滿足的性愛之後睡得特別香甜？這是因為性高潮也有助眠作用。沉浸在幸福的感覺中，睡一個既深沉又安詳的好覺，隔天早上醒來神清氣爽，這便是健康的生活。

當然，性高潮也同樣對男人的身體帶來良好的影響。研究資料顯示，一週有兩次性高潮（也就是射精）的男人，與一個月不到一次的男人相比，後者罹患攝護腺癌的比例偏高。此外，人體在達到性高潮時，會分泌一種叫作DHEA的荷爾蒙，可以降低罹患心臟病的風險，這也是最近在醫學界引起熱烈討論的話題。

性高潮不僅能夠加深兩人之間的愛情，也使我們的身體和心理都健康。如此應該可以使讀者們了解到，追求性高潮不是可恥的事，應該說是很健康的觀念。以我身為婦產科醫師的角度來看，我希望能有越來越多人體驗這種美好的感覺。

話說回來，一項研究結果顯示，相較於九○％的男人都有性高潮的經驗，從未達到性高潮的女人卻有六○％。女人的身體真的是那麼「難以達陣」嗎？甚至真的有所謂「性冷感」體質的女人嗎？

在最新的性醫學領域裡，無法達到高潮被視為一種障礙。換言之，幾乎所有的女人其實都是「可以達到高潮」的。

如果女方說無論如何都沒辦法體驗高潮，就要思考一下，是不是太沒經驗？還是她有什麼不安的情緒？或者根本是身為性伴侶的你，愛撫的方式有問題？

我想請問讀者們一個問題：你能不能自信地說自己的愛撫手法是正確的？

坊間有很多指導性愛技巧以獲得更強烈快感的書籍，但那些有很多都是從男人的角度來寫的，對於女人身體的構造以及獲得快感的部位等，與事實相違背的內容不勝枚舉，這是很悲哀的。

男人們如果拿這種書中的性愛技巧實踐在與情人的性生活上，恐怕只會讓女方感到痛苦，或者使她很不愉快吧。況且，女人很可能看到男方這麼努力認真，就不敢說自己其實並不舒服，只好裝出有得到快感的樣子。有一就有二，這種事一再重演的結果，就是女人變得厭惡性生活，這是很有可能發生的事。

圖為《女醫師教你真正愉悅的性愛》書封。究竟出版社提供 我相信沒有一個男人會願意讓他的情人擁有如此悲慘的經驗，這也可能會使兩人的關係產生裂痕。

要擺脫這種惡性循環，我們需要的就是正確的技巧。馬上停止傷害女方身心的愛撫方式，以正確的手法充滿感情地撫摸她，兩個人的關係一定會越來越親密。

（本文出自究竟出版【女醫師教你真正愉悅的性愛】，未經同意禁止轉載。）