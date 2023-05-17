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A片像「給大人看的迪士尼電影」 幻想創作不該當成教科書

如何出版／ 文‧ 今井伸
作者認為，幾乎所有的成人影片都是幻想，就像是給大人看的迪士尼電影。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
作者認為，幾乎所有的成人影片都是幻想，就像是給大人看的迪士尼電影。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

到此為止，我一直強調性知識的重要性，那麼各位是如何獲取性知識的呢？我的教科書是國中時某個炎熱的夏天所發現的一本成人雜誌（A書）。

這本A書的內容由裸體寫真、A漫、讀者的經驗分享等組成，我讀到滾瓜爛熟，書都快被我翻爛了。我原本是一張白紙，所以真的從書上學到很多。具體學到的內容如下：

．男性在性行為時要戴套。

．如果不避孕可能會懷孕。

．第一次從事性行為時，通常會因為緊張而失敗。

．女性在第一次從事性行為時會非常痛。

性愛必須兩人都樂在其中。

．男性一旦射精，性行為就結束，因此必須能夠控制射精。

．而為了能夠控制射精，自慰時必須進行忍著不射精的訓練。

第一次接觸的情色世界，充滿了許多不懂的詞彙，甚至還翻出權威辭典《廣辭苑》來查，這時學到的性愛基礎就是我的原點。當然，裡面或許也寫了一些不應該參考的內容。但因為書中的資訊透過文字與圖片傳達，有很多選擇取捨的餘地，所以我相信讀A書絕對不是壞事。

另一方面，在電腦與手機普及的現代，自慰時的主流小菜不再是A書，而是A片。想必也有不少男性把A片當成獲取性知識的唯一資訊來源吧？

在此想要事先聲明的是，就如同前面也提過「幾乎所有的成人影片都是幻想」，就像是「給大人看的迪士尼電影」或「電視影集」。

沒有大人會因為看了異想天開的電影作品就模仿，A片也一樣，其故事、設定、登場人物全部都是超現實的創作，不能看了就有樣學樣。理所當然的，A片主要是讓男性觀眾看了會開心的作品，內容迎合男性的願望製作，而登場人物當然也會配合這樣的內容演出。

我想要告訴那些不覺得A片是幻想的男性的主要內容如下：

．口交並非必要（不能強行要求）。

．前戲比插入更重要，而親吻又比前戲更重要。

．覺得女性也希望被猥褻或性侵，是男性自己的妄想。

．潮吹是特殊表演，平常幾乎不會看到，也不是高潮的證明。

圖為《射精道》書封。如何出版社提供
圖為《射精道》書封。如何出版社提供
最近也推出虛擬實境（VR）的影片，觀看時必須注意。如同前述，VR的刺激性遠比現實世界更高，如果看太多VR作品，說不定就再也無法回到現實世界。如果想要參考A片，建議觀賞「How to Sex」類型，或是兩人相親相愛一起從事性愛的作品。

（本文出自如何出版【射精道】，未經同意禁止轉載。）

性愛 生理期 避孕

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