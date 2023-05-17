心理師揭「一頓飯」看出性格 12飲食習慣讓你驚呆

餐桌上的表現能揭示性格秘密？

你是否曾經想過，觀察一個人在餐桌上的表現竟然能揭示他們性格的秘密？一頓飯局中的「12種飲食習慣」讓你大開眼界！生活觀察家會驚訝地發現，吃相是如此豐富多變。諮商心理師林萃芬從一個人吃東西的樣子，竟然可以看出他從小到大的生活習慣好不好？包括環境衛生觀念、服務他人態度、生活作息紀律、自我控制能力，以及對生活的滿意度等。雖然觀察別人吃東西極具趣味，但別忘了尊重他人，避免過度打擾他們的用餐氛圍。

小口小口慢慢嚥 過程比結果重要的人生觀

吃東西習慣細嚼慢嚥的人，喜歡小口小口地品嚐食物的滋味。不管是基於養生的考量，或是牙齒不夠健康，還是想表現紳士淑女的風範，都給人小心謹慎、動作緩慢的印象。喜歡慢慢吃東西的人大多非常注重過程。

談戀愛時，他們主張交往過程比結果重要；闖事業時，他們強調做事過程比結果重要；養小孩時，他們認為成長過程比成績重要。注重過程的人最怕遇到急驚風型的人，會讓他們的人生節奏整個亂掉，陷入焦躁不安的情緒。

急人急事急吃飯 狼吞虎嚥型的人

和細嚼慢嚥型相反的便是狼吞虎嚥的人。他們有些是從小吃東西的速度就被訓練得很快，有些則是後天環境造成的，例如不少男生在當兵的時候，若是吃得太慢，就會因搶不到食物而餓肚子，不知不覺養成狼吞虎嚥的習慣。

吃東西速度很快的人，多半做事情的速度也很快。就像看到食物他們只想趕快吃完，而不會慢慢品嚐食物的滋味一樣；碰到事情他們也只想立刻完成，而不會細細體會其中的甘苦。久而久之，他們的人生就會變得只有目標，而沒有過程。不少吃東西速度很快的人都屬於A型性格，不妨自我覺察看看。

邊吃飯邊充電追夢路 A型人奮鬥不浪費時光

習慣邊吃飯邊看書或滑手機的人，很多都擁有強烈的企圖心，也有A型性格傾向，常常會一心二用。

他們無論看的是休閒娛樂的書或是正經八百的書，都會給人「吃飯不忘充電」的印象，但當頭腦塞太多東西的時候，會連帶的「專注力」跟「記憶力」也會跟著下降。倘若進一步探索何以他們喜歡一邊吃飯一邊看資訊，就會發現，他們的內心深處都有許多等待實現的夢想，為了能用最少的時間完成最多的夢想，他們要善用每一分每一秒。

禮儀至上的人控餐桌 同桌嚇破膽 吃飯如針刺

適度的餐桌禮儀，會讓人覺得優雅而有教養，但若太過注重，則會讓人感到壓力而不自在。禮儀至上的人最看不慣同桌吃飯的人完全不懂餐桌禮儀，因為如此一來，不僅沒有人欣賞他們得體的氣質，內心更會陷入「要不要糾正對方錯誤動作」的矛盾中。

其實，不只他們吃得難過，跟他們同桌吃飯的人更是如坐針氈，甚至有些人緊張到怎麼拿筷子和刀叉都忘了。非常重視禮儀的人，多半也很重視外表、講究形式，和這種人相處，最好從吃相、裝扮到禮物都不要太過隨便，以免給對方留下「不尊重主人和場合」的印象。

杯盤狼藉現場善後救火忙 口腔期盛宴同桌苦不堪

和禮儀至上的人用餐可能會讓人感到壓迫，但和動作粗魯的人用餐則可能會變得忙碌不堪，尤其是他們經常不小心把食物掉在桌子上或者打翻飲料。這樣的用餐習慣不僅會讓用餐環境變得一片狼藉，也會讓用餐的人感到不舒服。

和這樣的人用餐，常常需要一邊整理善後，一邊和他們交流，讓人感到非常疲憊。這樣的用餐習慣反映了對方的用餐習慣仍然停留在口腔期，還沒有學習好如何自己拿餐具吃飯，需要別人在旁整理善後。

美食滿足幸福綻 食慾不振苦悶鳴

有些人能夠從食物中得到快樂，吃什麼都好吃，享受品嚐美食的過程，而這種感受也會延伸至生活中，讓他們更容易從中獲得樂趣和幸福感。相反地，對長期食慾不振、胃口不佳的人來說，則是吃什麼都不好吃。

經常性食慾不好的人，多半較容易緊張，他們無論是體質或個性均屬於敏感型，對未來的發展傾向過度擔心，任何狀況都會搞得他們緊繃焦慮、食不下嚥。

腸胃鬧鐘響準時吃飯王 生活按表操突發亂套慌

準時吃飯的人腸胃就像定時鬧鐘一樣，一到吃飯時間就會咕嚕咕嚕地叫個不停。一旦超過時間還未填飽肚子，他們就會顯得心神不寧、坐立難安，甚至有些人會因此變得暴躁易怒。

除了解決民生問題要準時外，做其他事情也都有一張時刻表：幾點上廁所、幾點洗澡、幾點上床睡覺，凡事皆按生理時鐘的指示進行，最怕碰到突發狀況，把既定的作息全部打亂，這樣他們便會手忙腳亂。

無底胃狂食者 零食撫慰心靈戰士

有些人總是忍不住想吃東西，即使已經很飽了。這種習慣往往源自於他們想要透過吃東西來舒緩情緒。對於這樣的人來說，自制力通常比較差，嘴巴上說要減重，卻又忍不住猛吃零食。

要戒掉貪吃的習慣，必須先找出引起嘴饞的真正原因。可能是缺乏目標、缺乏安全感、工作壓力或人際關係失和等等。如果僅是一味克制食慾，一旦欲望反彈，作用力可是相當強大的。

暴飲暴食達人 胃藥隨身帶

除了嘴饞想吃東西的狀況外，還有些人則是屬於大食客型，大吃大喝毫無節制，無論食物好不好吃，或喜不喜歡吃，都能一掃而空。通常暴飲暴食的人都有縱慾的傾向，對食物過於依賴，非要吃到「撐破肚子」才會停下來，甚至於有的大食客會隨身攜帶胃藥，以防消化不良。

節食達人秀食譜滿腦袋 卡路里計算無敵手

身邊不少朋友都是節食專家，不僅對每一樣食物的營養成份瞭如指掌，連卡路里多少都如數家珍，常常一邊吃飯一邊分析，讓人佩服得五體投地。既然擁有這麼豐富專業的知識，何以還需要不斷節食？深入了解之後才曉得，雖然努力充實與食物相關的學問，也積極進行節食計畫，不過達到目標後，他們就會鬆懈下來，很快就再度復胖，又得重新開始控制飲食。

飲食順序背後的性格特質

朋友和太太在約會時出現了有趣的插曲。太太總是將好吃的食物挑出來放在盤子的一角，而朋友就會幫忙吃掉，以免食物浪費。直到有一天，太太告訴他，其實她喜歡先把最喜歡的食物留到最後再享用，這才讓他們發現自己的吃東西順序完全相反。

而他們不只是吃東西的順序相反，就連做事的順序也相反，朋友喜歡先做自己感興趣的事，屬於先甘後苦型；而太太則先處理自己最討厭的事情，屬於先苦後甘型。

飲食強迫症患者的日常，一餐飯十次咀嚼秩序至上

每個人對於飲食和進食順序的要求都不同。有些人必須按照順時鐘的方向進食，有些人則是依照食物的顏色排放，還有一些人則有特定的咀嚼次數要求。

這些人對於秩序和細節有極高的要求，這種特質可能屬於強迫型人格傾向，必須嚴格控制每一個步驟，完美規劃好每一個細節，人格特質偏僵化、固執、沒有彈性，並且會對人際關係和生活功能造成困擾，因此可能需要尋求心理專業團隊的協助。

（本文出自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版社，未經同意禁止轉載。）