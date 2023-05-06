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學霸女精通中英法三種語言 憂鬱症襲擊下唱出：You are not alone

聯合新聞網／ 文‧ 劉軒(心理學作家)
Abby Rose寫下《聚光燈》的原創歌曲，並由自己唱出。她道出這個世代的無奈，要與所有有類似經驗的女孩們說：You are not alone.擷自劉軒臉書
Abby Rose寫下《聚光燈》的原創歌曲，並由自己唱出。她道出這個世代的無奈，要與所有有類似經驗的女孩們說：You are not alone.擷自劉軒臉書

這是我最近聽過最真切揪心的曲子了。她叫Abby Rose，是我朋友的女兒，今年才14歲。是個聰慧優秀的孩子，精通三國語言（中、英、法），也是班上的學霸。

兩年前，她罹患了憂鬱症，默默地開始傷害自己，大熱天也開始穿起長袖，身邊的人都渾然不知。

發現真相後，她父母親停下了一切，陪伴著她，面對那啃噬著靈魂的陰影。像是殘缺的花瓣，如此脆弱又堅持著自己的生命，而這，竟然某一天意外中重生，成為了一位歌手。

真的可以說是意外，因為在這之前，她的父母親都不知道她能夠寫出這樣的作品。

這首詞曲全是AbbyRose的原創，她的歌聲如此清澈、坦承，她寫下的正是現在青少年，尤其少女們，所廣泛感受的壓力和無助。她道出了這個世代的無奈，而她的初衷不是要成名，只是要共鳴。她要與所有有類似經驗的女孩們說：You are not alone.

看著這歌詞，我第一次聽到竟然濕了眼眶。呼籲如果你身邊有青少年的子女，多陪陪他們，即便他們似乎不想要你的陪伴，但或許，給他們放這首今晚剛推出的單曲【聚光燈】，他們會開始與你分享另一個世界的故事....以下是歌詞。

聚光燈

Obsessed with the aesthetic

沉迷於黑夜裡的美

When did the pain become poetic?

痛苦何時變得如此詩情畫意？

And all these girls online

所有這些在線的女孩

I’m not saying that they lie

我不是說他們在說謊

But they just don’t get it

但他們就是不明白

Everyone acts so damn synthetic

每個人都表現得那麼該死的假

They’ll have me killed for being empathetic

他們會因為我的善解人意而殺了我

(You can be tough and still kind, people go through stuff at the same time)

（你可以很堅強，也可以很善良，人們會同時會經歷一些事情）

It’s really not as fun as they say

這一切真的沒有他們說的那麼好玩

There’s got to be a better way

必須有更好的方法

The things you’ll do for your desires

很多你為你的慾望所做的事情

God, I hope it backfires

上帝，我希望你能為此付出代價

(The truth is)

（事實是）

Somethings cameras can’t capture

很多東西相機是無法捕捉的

Somethings can’t be healed like a bone fracture

不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒

And some days you wake up shattered

有些日子你醒來時就心碎了

Sometimes cameras can’t capture

很多時刻相機是無法捕捉的

Somethings can’t be healed like a bone fracture

不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒

And some days nothing seems to matter

有些日子似乎什麼都不重要

I hide it well

我隱藏得很好

You show and tell

你也過得很好

I’m going through hell

我在地獄裡掙扎

You play your cards

你是遊戲的贏家

I hide my arms

我隱藏我的手臂

And you draw on scars

你在傷疤上畫畫

When does it stop?

Shine the spotlight on yourself

什麼時候停止把聚光燈照在自己身上？

Leave the rest without help

讓剩下的我們在黑夜裡感到絕望？

Trying not to curse but I hope you get what you deserve

我試著盡量不去詛咒但我希望你得到你應得的

(The truth is)

（事實是）

Somethings cameras can’t capture

很多東西相機是無法捕捉的

Somethings can’t be healed like a bone fracture

不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒

And some days you wake up shattered

有些日子你醒來時就心碎了

Somethings cameras can’t capture

很多東西相機是無法捕捉的

Somethings can’t be healed like a bone fracture

不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒

And some days nothing seems to matter

有些日子似乎什麼都不重要

You’ll get what you deserve

All the love and the hurt

你會得到你應得的 所有的愛和傷害

You’ll get what you deserve

All the love and the hurt

你會得到你應得的 所有的愛和傷害

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文出自劉軒臉書《聽過最真切揪心的曲子》，未經同意禁止轉載）

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