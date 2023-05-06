學霸女精通中英法三種語言 憂鬱症襲擊下唱出：You are not alone
這是我最近聽過最真切揪心的曲子了。她叫Abby Rose，是我朋友的女兒，今年才14歲。是個聰慧優秀的孩子，精通三國語言（中、英、法），也是班上的學霸。
兩年前，她罹患了憂鬱症，默默地開始傷害自己，大熱天也開始穿起長袖，身邊的人都渾然不知。
發現真相後，她父母親停下了一切，陪伴著她，面對那啃噬著靈魂的陰影。像是殘缺的花瓣，如此脆弱又堅持著自己的生命，而這，竟然某一天意外中重生，成為了一位歌手。
真的可以說是意外，因為在這之前，她的父母親都不知道她能夠寫出這樣的作品。
這首詞曲全是AbbyRose的原創，她的歌聲如此清澈、坦承，她寫下的正是現在青少年，尤其少女們，所廣泛感受的壓力和無助。她道出了這個世代的無奈，而她的初衷不是要成名，只是要共鳴。她要與所有有類似經驗的女孩們說：You are not alone.
看著這歌詞，我第一次聽到竟然濕了眼眶。呼籲如果你身邊有青少年的子女，多陪陪他們，即便他們似乎不想要你的陪伴，但或許，給他們放這首今晚剛推出的單曲【聚光燈】，他們會開始與你分享另一個世界的故事....以下是歌詞。
聚光燈
Obsessed with the aesthetic
沉迷於黑夜裡的美
When did the pain become poetic?
痛苦何時變得如此詩情畫意？
And all these girls online
所有這些在線的女孩
I’m not saying that they lie
我不是說他們在說謊
But they just don’t get it
但他們就是不明白
Everyone acts so damn synthetic
每個人都表現得那麼該死的假
They’ll have me killed for being empathetic
他們會因為我的善解人意而殺了我
(You can be tough and still kind, people go through stuff at the same time)
（你可以很堅強，也可以很善良，人們會同時會經歷一些事情）
It’s really not as fun as they say
這一切真的沒有他們說的那麼好玩
There’s got to be a better way
必須有更好的方法
The things you’ll do for your desires
很多你為你的慾望所做的事情
God, I hope it backfires
上帝，我希望你能為此付出代價
(The truth is)
（事實是）
Somethings cameras can’t capture
很多東西相機是無法捕捉的
Somethings can’t be healed like a bone fracture
不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒
And some days you wake up shattered
有些日子你醒來時就心碎了
Sometimes cameras can’t capture
很多時刻相機是無法捕捉的
Somethings can’t be healed like a bone fracture
不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒
And some days nothing seems to matter
有些日子似乎什麼都不重要
I hide it well
我隱藏得很好
You show and tell
你也過得很好
I’m going through hell
我在地獄裡掙扎
You play your cards
你是遊戲的贏家
I hide my arms
我隱藏我的手臂
And you draw on scars
你在傷疤上畫畫
When does it stop?
Shine the spotlight on yourself
什麼時候停止把聚光燈照在自己身上？
Leave the rest without help
讓剩下的我們在黑夜裡感到絕望？
Trying not to curse but I hope you get what you deserve
我試著盡量不去詛咒但我希望你得到你應得的
(The truth is)
（事實是）
Somethings cameras can’t capture
很多東西相機是無法捕捉的
Somethings can’t be healed like a bone fracture
不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒
And some days you wake up shattered
有些日子你醒來時就心碎了
Somethings cameras can’t capture
很多東西相機是無法捕捉的
Somethings can’t be healed like a bone fracture
不是所有的事都能跟骨折一樣痊癒
And some days nothing seems to matter
有些日子似乎什麼都不重要
You’ll get what you deserve
All the love and the hurt
你會得到你應得的 所有的愛和傷害
You’ll get what you deserve
All the love and the hurt
你會得到你應得的 所有的愛和傷害
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
（本文出自劉軒臉書《聽過最真切揪心的曲子》，未經同意禁止轉載）
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