一張小六生英文筆記曝光！曬資優的父母 有看到他壞掉了嗎？

網路如野火燎原般的神童焦慮症

「人造神童也會有壞掉的時候」與「學生自殺通報五年飆八倍」。「好怕孩子趕不上別人」不知道多少家長跟我這樣講。

討論神童焦慮前先等等。請先思考一下，我們到底要趕上誰？趕上什麼進度？趕上什麼價值標準？在數量化指標都趕上後，我們有沒有失去什麼？到底無止盡的第一名要到什麼時候？

「如果沒有明確答案，我們到底在試圖讓小孩子趕得上什麼？」、「為什麼我們沒有想清楚價值標準在哪裡，就急著往前衝呢？是誰讓我們這麼焦慮？」超前學習不是不好，但是一定要注意孩子的心態還有的內心世界的變化。

失去學習興趣，資優超前的外顯特徵，可能一夕就瓦解了。

照片是我十年前的學生，當時他小六來上我的特殊國一英文班。這是他小六上課抄的筆記。當年我在國一會操作大量醫療、科學的文章來快速拉升學生單字量。這個我真的熟練到不行。而且上課非常輕鬆。(調整部分內容保護當事人)

每次他都考全班最高，國中哥哥姊姊根本不是他對手。

那天整理粉專要用的資料，瀏覽對話截圖的時候，還翻到這位同學在補習班拍的照片，笑容燦爛到不行，好像可以照亮整個教室。這位同學上我課好一陣子後，這個同學小六突然面帶哀愁痛苦地跟我說: 爸爸都不讓我玩。

當時我三十幾歲，人生閱歷沒有真的非常豐富。我也不知道我自己該介入到什麼程度。我只能聽他說一些他的想法，他也有一搭沒一搭的斷斷續續表達。

盡量安撫他，但是我知道something is outrageously wrong!!!!後來得知另外兩家補習班為了爭取資優生，給予免費優惠。所以這個小六的同學，就上了三間升學補習班的英文課。

之後他就從我班級消失了。當時我還鬆了口氣覺得他可以少上一堂課也好。(我真的是佛系補習班老師)

過一年多吧，我聽同學說這位同學在學校翻過四樓女兒牆，坐在女兒牆外花台上。雙腳懸空，望著天空傻笑，差點往下跳，造成了不小的騷動跟風波。

之後我再看到他，已經是他國三的時候了，雙眼上吊，也不像以前很愛跟我聊天。他跟我說: 有一天我要殺了我OO。

他完全把自己封閉在一個我不知道是甚麼的結界裡面，任憑我怎麼樣關心他都被他彈了回來。眼神空洞地像是紅衣小女孩電影裡面的魔神仔，肢體動作也變得不協調。上課，連筆也不願意拿了。坐在教室的最後一排，好像沒有靈魂一樣。

我中堂下課把這個訊息快點跟班主任說，請他一定要跟家長溝通帶小孩去找專業諮商師或找專業協助。然後不要再逼他來上課了。十年過去了，我再也沒有這學生的音訊。

不過每次想到壞掉的小孩，我都會想到他。

他才十多歲，硬生生地被推上去，懵懂地攀爬教育系統的高塔想要當爸爸媽媽心中那個優秀的孩子。爬著爬著還沒搞清楚人生是怎麼一回事，硬生生摔下。我伸手去接他的時候，我猶豫了一下。他摔到我看不到的地方，摔到沒有人看得到的地方。

台灣網路有曬資優的文化，其實造成許多家長很嚴重的神童焦慮症，很擔心自己孩子落後。於是為了緩解自己的焦慮，塞了大量的東西給小孩子操作，自己都忽略了小孩的想法。

「看到小孩成績有進步，分數贏了別人。這感覺真的太好了，可能一個不留神，接受不到小孩已經受不了的訊號。拼了全力地超前再超前。」

「108課綱後學習歷程的設計，似乎造成家長更嚴重的「神童焦慮症」」。

家長為了子女的前途，真的是使勁九牛二虎的力氣拼了。同時我在高中端，學生對於學習歷程的設計幾乎是一面倒的嚴詞批判。連高中生都常常跟我說喘不過氣來。」

為了美化孩子的學習歷程，做出很多努力，這個真的是人之常情，大家都會拼了命做。但也不能忽略孩子的學習時的內心狀態，學習應該是親子之間的團隊合作，孩子一旦心態瓦解對父母失去信任，會非常難補救。而且家長通常絕對是「手足無措，方寸大亂，沒有資源與支援。」

壞掉孩子的情緒核爆的能量都是長時間疊加上去的，他累積過一個臨界點，就是會爆掉。而且是那種義無反顧的炸開。完全放棄學習往往已經是最好的結果。

家長最後只能說：我怎麼知道會這樣。

其實爆炸前他微弱的求救訊號，可能都被大人的神童焦慮掩蓋過去了。到底是什麼導致家長的焦慮像病毒一樣傳開？

「各大line群、粉專、網路貼文、補習班廣告、各種營隊、超前訓練、各種OO班、徵選、競賽還有我聽都沒聽過的講座，看到別人小孩子參加，曬出各種成果。就覺得自己沒有去參加會不會害了孩子？」

然後恐慌跟焦慮就擴散開來了。家長因為被外界刺激到，很焦慮的塞大量東西給國小學生，一旦他學習興趣瓦解，雙手一攤是真的很難拉回來。

大家會曬資優成績單，但是會礙於面子不願意曬出自己的困境，反而讓問題沒有辦法被討論，被看見。孩子的問題找不到後援去處理，這不是很哀傷的事情嗎?

照片中筆記的主人，在小六生時可以讀這種強度的文章，他資優不資優? 他曾經非常資優。國小可以每週跟我看外國新聞。單字記得滾瓜爛熟。考試國中生都不是他對手。

但是他只要學習心態一瓦解，我們大人是沒轍的。他從高空摔下來，每個他信任的大人，都沒有接住他。學習應該是他自己的事情，我們應該要給他時間讓他自由摸索。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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