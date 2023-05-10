土生土長台灣女孩！舒華：定義自己的美 每個人都有適合自己的size

舒華是韓國偶像團體(G)I-DLE的成員，自從出道以來，她就面對了許多質疑的聲音，但她非但沒有氣餒，反而勇敢回擊這些謠言，傳遞正能量給所有愛她的人！

舒華是韓國偶像團體(G)I-DLE的成員，也是土生土長的台灣小孩。她從小立志成為一位明星，國中開始接觸 KPOP、高中時和朋友一起跳舞與交流韓國的流行文化。高一時，她陪朋友參加韓國經紀公司CUBE在台灣的試鏡場次，並且得到前往韓國成為練習生的邀請。這一年，她才16 歲。

在練習生時期，舒華面對語言不通、基礎實力不足的狀況，她比其他人付出更多時間與努力，常常練習到深夜，把握每一個能讓自己進步的機會。2018 年，她終於成功以 (G)I-DLE 成員出道。

但出道後，觀眾對於她的實力與外型給予了諸多評價，一舉一動皆被放大檢視。面對這些評語，舒華非但沒有氣餒，反而將之化作努力的力量。每當團體帶著新歌回歸，粉絲都能看見她飛躍式的進步，精益求精的敬業態度令人佩服。

舒華常常透過直播與粉絲交流，分享積極正向的人生觀，也因此有「人生導師」的美稱。獨自一人在異鄉打拼，她始終秉持心中信念，無懼做真實的自己。現在就來看看舒華說過的5大金句吧！

舒華談焦慮：誠實面對自己的情緒

面對生活感到焦慮是正常的，這代表對未來有期望，享受你的焦慮、面對你的焦慮，你不是一個人，大家都一樣。

在某次直播中，粉絲留言提問自己面對人生有許多困惑，並因此感到焦慮。舒華便分享好友前陣子也向她諮詢類似的問題，她認為現代人面對生活感到焦慮時很正常的，「焦慮」並不是完全負面的情緒，別被心靈雞湯影響。她認為人會感到焦慮，是因為希望未來會更好，所以應該誠實面對這樣的情緒。

舒華談同性情感：愛能跨越一切

你永遠不知道，愛的力量有多大，愛上了，就給我勇敢去愛。

儘管台灣成為亞洲第一個開放同性婚姻的國家，但韓國對於LBGTQ+族群的議題仍相對保守。因此面對粉絲提問：「如果愛上同性，家人反對怎麼辦？」舒華思考後回應：「戀愛是你在談，不是父母，所以就勇敢愛吧！」同時她也提醒大家別低估愛的力量。

舒華談愛自己：接納並擁抱自己的瑕疵

我愛我的自然、我的本身，就算在你們眼裡覺得這可能是瑕疵的，我都覺得珍貴，這就是我要的美。

舒華先前透過團體新歌〈NXDE〉染了一頭金髮，可說是出道以來最大的造型突破。過去她曾因為維持一貫的黑髮、素顏或淡妝自拍與直播，而受到部分網友的批評。針對這些聲音，舒華霸氣地回應：「就算在你們眼裡覺得這可能是有瑕疵的，但這就是我要的美。」

舒華談身材：定義自己的美 每個人都有適合自己的 size

今年四月，舒華趁著休假返台登上小S的節目《小姐不熙娣》，被問及「公司對於身材管理是否很嚴格？」，她透露公司不會硬性控管，而且她認為「每個人都有自己適合的 size（身材比例）」，不會因為團員比較瘦而被影響。高 EQ 的一席話，獲得許多粉絲的轉發與讚賞。

舒華談外界目光：最重要的是勿忘初衷

別輕信讚揚，也別把輕蔑放心上，活在別人嘴下，是一種愚蠢。

舒華至今已出道5年，這一路走來收穫了不少榮譽，舒華在舞台上的表現力也越來越有自信。身處演藝圈這個大環境，除了享受鎂光燈，也得常常進行自我調適，讓自己保持在一個平衡的心理狀態。因此她告訴粉絲，不需太在意別人有意為之的批評，同時更不該因讚揚而自滿，勿忘初衷。

舒華作為一名偶像，她不只努力在個人專業領域發光發熱，同時也在私下的時間裡和粉絲傳遞有溫暖能量、正向積極的訊息，讓粉絲在追星的過程中，也能找到面對生活煩惱的參考答案。

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