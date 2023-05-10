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不追求完美就會感覺自己毫無價值？練習給自己四個允許

愛心理／ 文‧ 歐庭（ 諮商心理師）
追求完美會不會像個緊箍咒一樣地套在我們身上，不這麼做的話，就開始對我們念咒、施壓，唯有遵循這個聲音，才能感到安心？此為示意圖，圖片來源：Ingimage
追求完美會不會像個緊箍咒一樣地套在我們身上，不這麼做的話，就開始對我們念咒、施壓，唯有遵循這個聲音，才能感到安心？此為示意圖，圖片來源：Ingimage

「我得把事情做到最好，並讓所有人都滿意」、「我得檢查所有細節，一絲一毫都不能出錯」、「我得掌握好一切，絕不能讓事情失去控制」，你曾經對自己滿意過嗎？

有些人總愛幫自己打分數、要求自己要達到最高標準，即便在旁人眼中已經是「頂標」，但仍然無法對自己滿意，總是能雞蛋裡挑骨頭，然後繼續催趕自己要把事情做到更完美。當事情超乎預期時，就會感到焦慮。

即便達成一個目標，也無法看見自己的成功，緊接著又會再設立一個新的目標，繼續追求更高的標準，有著無法停下來的焦慮，當停止追逐時會感到不安。

「要是不這麼做的話就會覺得不安、感到焦慮…」、「總是不知不覺就會變成這樣」。

若你也對這樣的心情感到熟悉，那很有可能是驅力在作祟。驅力會影響人們如何過生活，且對人具有強迫的鞭策力，若不遵守驅力的訊息，便會覺得自己是不好的。以「要完美」為例，當你不追求完美時，你就會感覺自己毫無價值。

因此，你總是無法放鬆、也無法休息，總是得努力把事情做到最好、要求自己面面俱到、得到所有人的滿意與讚賞，等待他人給你肯定與認可──雖然就算他人給你肯定，你也難以相信、還是能夠挑出不滿意的地方。

心裡似乎有個信念──只有我把所有事情都到完美，我才是好的、有價值的。

這樣的想法不斷的督促你必須要追求完美、做好所有事情，只有這樣你才能夠感受到自己是好的、有價值的，才能夠安心。

認真做好事情值得肯定，也會為我們的人生帶來許多好處、成就。因為有所益處，所以「要完美」也會一直存在。

但麻煩的是有時候這個驅力的聲音是索求無度的，似乎沒有停下來的一天。它就像是一個緊箍咒一樣的套在我們身上，若不這麼做的話，就開始對我們念咒、施壓，唯有遵循這個聲音，才能感到安心。如果「要完美」的驅力讓你感到痛苦、過分支配你的人生，讓你感到生活失衡，就需要練習鬆動。

學習如何做到「張弛有度、恰如其分」，是人生重要的課題，追求完美並無不可，但當用力過猛時，要懂得放鬆一些，才能取得生活的平衡。

親愛的，在追求完美的同時，請練習給自己一些允許：

1.允許自己可以出錯

．你可以偶爾犯錯也沒有關係，你不必全部都做對

．你可以不用總是爭當第一或最好的，偶爾放低標準也沒關係

．你可以允許自己是個人(人非聖賢，孰能無過？)

．_____的時候你可以不用完美

2.允許自己可以休息與享樂

．你可以像個小孩一樣玩耍、享受樂趣

．你可以留空白時間給自己、讓自己放鬆

．你可以一邊工作一邊享受樂趣，不用等到做完、累死了才來享樂

．你可以在工作告一段落時，就休息或放鬆

3.允許自己可以自我肯定

．你可以學習欣賞自己的成就

．你可以欣賞自己，不用等別人來肯定你

．你可以對自己滿意，不用總是幫自己畫叉叉

．你可以相信自己已經足夠好了

4.由你自己去填寫你想要給自己的允許

※溫馨小提醒：在給自己允許的時候，因會與驅力違背，可能會感到焦慮不安，這時候可告訴自己：

「很感謝追求完美過去對自己的幫忙，我並沒有要捨棄追求完美、徹底擺爛，只是希望可以更有彈性，可以自由的選擇何時要追求完美、要用多少力氣追求完美，然後在需要休息的時候就讓自己安心的放鬆，不至於讓自己會過勞死，同時也只是希望追求完美的同時，也能夠肯定自己」。

（本文出自愛心理「你對自己滿意嗎？在追求完美之餘練習給自己四個允許」，未經同意禁止轉載。）

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