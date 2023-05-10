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到處批評優秀轉學生 班上「老大」怒嗆 才發現是一心態作祟

愛心理／ 文‧胡展誥（ 諮商心理師）
作者回憶求學時期，班上轉來一位成績很優秀的學生後，竟開始到處跟同學講他的不是，明明根本就不了解他。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
作者回憶求學時期，班上轉來一位成績很優秀的學生後，竟開始到處跟同學講他的不是，明明根本就不了解他。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

「我希望你過得好，但不希望你過得比我更好。」前者是真的，後者也是真的。人好像就是這樣。這二種聲音經常並存在我們內心，但不代表我們是不一致的人。只是，後者可能指出我們內在的自卑狀態。

看到別人比我們好（這個好通常都是主觀的感受，或許對方並沒有覺得好，也沒有與我們較勁），就引發我們內在那一股不如人的感受。為了消滅這股困窘，人們各種荒謬的行為都做得出來。

記得高中時期，班上轉來一位成績很優秀的學生，不知道為什麼，我竟開始到處跟同學講他的不是（明明我根本就不了解他）。直到某一天，一個在班上被尊稱為老大的同學看不下去了，嗆我：「你夠了沒啊？人家惹到你什麼？他是有要跟你比排名嗎？」

剎那間我才驚醒過來：「對啊！我是怎麼了？我怎麼成了那種私下道人長短的人？」多年後再回顧這段往事，我覺得驅使自己做出這種行為的力量，就是內在那一股不如人的自卑。這股自卑跟別人無關，而是自己內在的議題。

藉由比較或許可以獲得短暫的快樂，但那也只是短暫的。因為在比較的過程中，人會不停看見自己不好的、不足的那一面。或許，是因為對自己的不接納，才想要藉由贏過別人來彰顯自己的價值。

所以，想要活得更放鬆一些，更重要的是練習與自己的自卑相處、用健康的方式來提升自己，而不是成為另一個因為自卑而攻擊別人的人。

（本文出自愛心理「內心經常並存的兩種聲音：我希望你過得好，但不希望你過得比我好」，未經同意禁止轉載。）

愛心 情緒勒索

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