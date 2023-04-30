優秀的他遇到資深同事指手畫腳 默默接受背後有原因

你認為自己無力改變現狀嗎？也許你正漠視了自己擁有解決問題的能力、漠視自己有其他選擇來因應問題喔！

人遇到困難時，通常會有兩種情形：

第一種是用成年人的思維、感受和行動能力來面對問題，此時做出的行動通常是有助於解決問題的。

第二種則是掉入兒童的狀態，無法以成人的思維來面對問題，容易漠視許多真實情境的訊息，不認為自己可以解決問題，也不會思考可能的解決方案，而是陷入被動，等待「大人」來解救自己、幫自己擺脫困境。

就像小豪是個優秀的企劃員，提出的企劃通常都會有好成績，但不同組的資深同事阿嬌總是對小豪的提案內容指手畫腳，而小豪面對阿嬌的批評時，總是不知所措，只能默默地聽她挑剔自己，不知道要如何阻止阿嬌的批評。事後，小豪會很焦慮地一直修改自己的方案，避免讓阿嬌有機會挑剔自己。

在這個情境裡，小豪忽視了自己的能力以及過去的佳績，他其實並不需要聽阿嬌指手畫腳，他也有能力把企劃做好。同時他誇大了阿嬌的權力──誤以為阿嬌有資格評價自己、對自己的企劃案指手畫腳。事實上，阿嬌並不是小豪的長官，無權力干涉小豪的企劃，那麼，小豪為什麼會那麼在意阿嬌的挑剔，也無法去反駁阿嬌呢？

那是因為在面對阿嬌的挑剔時，小豪回到了兒童的狀態，就像是被媽媽責罵時那樣無法反抗，因為開口回應只會被罵更慘，他只能等待媽媽罵夠了停下來，或是等待爸爸跳出來當和事佬來解救自己，而自己什麼都不能做。

當小豪陷入兒童狀態時，他漠視了其他選擇的存在，像是他可以用：

(1)不理會她的批評，當她要批評時離開現場或假裝聽不見；

(2)客氣地跟阿嬌說，感謝她的建議，但自己對企畫案已經有想法了，未來有機會再參考她的想法；

(3)針對阿嬌的批評一一回應；

(4)直接告訴阿嬌希望她能尊重自己，請阿嬌停止她的批評行為…等不同的方式來面對阿嬌的批評。當小豪發現他可以有不同的選擇，並採取新的行動來面對時，就有機會幫自己解決問題。

借鏡小豪的例子，當我們生活中陷入無力時，可以重新審視困境去找到被自己忽視與誇大的點，重新以成人的思維方式來思考與解決問題。而單一視角很容易受到局限，因此可以嘗試和朋友討論，通常以別人的角度能夠幫助自己看到漠視的地方，可以試著討論：重新定義問題為何、有沒有可能改變（如何解決）、可能的選擇、自己有哪些能力、想運用哪些選擇、可以做出哪些不同的行動等。

事實上，人們漠視很多時候只是因為對訊息有誤解或者不了解某些訊息，像是用錯誤的方式來減重，一直瘦不下來，可能是因為不知道相關的知識、沒有足夠的資訊，用不適合自己的方式來減重。因此，審視有無漠視的同時，還可以蒐集更多資訊、去核對資訊的正確性，來幫助自己思考與解決問題。

當你開始重新審視問題、不再漠視時，你會發現，問題是有機會被改變的，你比你想像中更有選擇、更有能力來解決問題喔！

（本文出自愛心理面對問題無能為力？其實你比想像中更有選擇，未經同意禁止轉載。）