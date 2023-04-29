超級瑪利歐兄弟電影版 三個道具陪你找回無敵星星

趁著週間空檔，到電影院看了超級瑪利歐兄弟電影版；不得不說，這部電影真的滿滿回憶殺，某些場景、某些配樂，都會帶出過去生命中的某些經驗與片段(不是跑馬燈，我還活的好好的)。

在電影的尾聲，看到瑪利歐與路易吉得到無敵星星打敗大魔王庫巴的片段。這讓我有種感觸，在現實生活中，我們也有屬於自己的大魔王要打敗，而那個大魔王，就在自己的心裡。

有時會聽到朋友說: 什麼時候可以有機會勇敢說出自己想要說出來的話？什麼時候我可以不要這麼在意別人的眼光？我好擔心說錯話、做錯事，所以我都不敢採取行動⋯⋯。

身為心理師 想說的話

聽到這些話時，我想如果真的有這樣一顆無敵星星該有多好？這樣就什麼都不用擔心了。很可惜，現實生活中沒有無敵星星。

雖然現實生活中沒有無敵星星，但有一個好消息，其實每個人心中都有那個無敵星星，只是在成長過程中，因為某些原因，讓無敵星星被收在某些地方了，而心理師可以做的事，就是陪著你一起找出那些將無敵星星收起來的原因，再次將它挖掘出來，挖掘時也許不會太舒服、甚至有點想逃走，但只要你願意，心理師也能在過程中找出適合你的道具磚塊陪伴你度過每個關卡，讓我們有底氣、有能力撐住那個曾經「不敢」的自己。

從Satir冰山看那個「不敢」的自己

從Satir冰山來看，那個「不敢」只是事件的表象，而面對那個「不敢」 時，每個人求生存的姿態都會長得不太一樣，有的人會選擇討好、有的人 則是打岔，討好型的人往往在關係中受委屈，沒有說出自己真實的想法或感受，那在討好的背後，是擔心不被接受與理解；而打岔型的人則會用裝傻的態度甚至轉移話題或開玩笑來迴避，這個打岔的背後，也是要避免自己直接面對真實感受，所以用打岔來閃躲應對。

而之所以會有這些應對模式，都是很正常的，因為這是保護自己的一種方式，但這些方式隨著時間慢慢地會發現到在某些地方並不管用，此時，覺察自己的溝通姿態並為自己的狀態負責，這會是第一步的功課，

比如知道自己正在討好(或打岔)，並且願意為討好(或打岔)的後果負責，這就會是成功的第一步了；除了溝通姿態之外，在我們的內在還有感受、價值觀、期待、渴望以及我認為自己是個什麼樣的人等等不同的層次。

走出第一步_讓諮商成為你的破關道具

透過諮商，我們可以開始發現，唯有先好好了解自己，才有機會看見更多的可能性。進入諮商，讓諮商如何成為你的道具之一。

1.第一個道具:覺察

當這些「不敢」出現時，心理師會陪伴你探索，從探索中了解自己、提升覺察。就像瑪利歐先發現自己的力量無法幫助自己度過難關。

2.第二個道具:正向養分(蘑菇)

當發現了自己的狀態，心理師可以陪伴你尋找與評估下一步的可能性，比如從日常開始練習，慢慢讓自己心中長出正向的養分。

3.第三個道具:找回屬於自己的無敵星星

審慎評估後，心理師可以提供的是當你採取行動後的適應與調適；比如當行動遇到困境時，可以適時使用適合的道具，像是變身道具來適應當下的場景，隨著成功經驗的產生，就漸漸可以找回自己的無敵星星。

生命探索的路上，真正的發現之旅，不在尋找新的風景，而是擁有新的眼光。讓我們一起踏上自我了解的旅途吧。

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