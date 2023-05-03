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喪禮、墳墓事為撫慰在世者 死後頂多只有子孫兩代真正記得自己

星出版／ 文‧ 中村恒子、奧田弘美
喪禮和墳墓，其實都是為了撫慰在世者。精神科學經常探討如何安撫遭逢親人死亡的在世者，舉辦喪禮和維護墳墓也是一種方式。家人去世後，定期安排忙碌的儀式，藉此轉移悲傷和平復心情。此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage
喪禮和墳墓，其實都是為了撫慰在世者。精神科學經常探討如何安撫遭逢親人死亡的在世者，舉辦喪禮和維護墳墓也是一種方式。家人去世後，定期安排忙碌的儀式，藉此轉移悲傷和平復心情。此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage

喪禮和墳墓的事，留給生者去處理。死後的事，不用你操心。

奧田：恒子醫師有對家人交代後事怎麼處理嗎？

中村：要交代什麼？

奧田：就是墳墓和喪禮的事……。

中村：喔！那種事我完全沒有交代，隨便他們怎麼處理都好。我對自己死後的墳墓和喪禮不感興趣。

奧田：真像恒子醫師會說的話（笑）！死後的事，有什麼好操心的吧！

中村：沒錯沒錯。死了就一了百了，擔心身後事根本是浪費時間。

奧田：我死了只要家人私下舉辦喪禮就好，然後幫我把骨灰灑到大海。

中村：哎呀，弘美醫師真是浪漫啊！

奧田：如果有墳墓，還會給兒孫添麻煩吧。現在已經很少人一直住在同一個地方了，維護墳墓也很麻煩。之後如果要「改葬」，還得耗費時間和金錢，愈來愈多人覺得困擾。

中村：確實如此。我們家一直住在大阪，沒有這種煩惱，但如果移住別處，墳墓的問題就會變得很麻煩。所以，沒有墳墓也沒關係，不要過於執著。

我決定了！我要告訴兒子，墳墓就讓他們決定就好，不必顧慮死掉的人。

奧田：喪禮和墳墓，其實都是為了撫慰在世者。精神科學經常探討如何安撫遭逢親人死亡的在世者，舉辦喪禮和維護墳墓也是一種方式。家人去世後，定期安排忙碌的儀式，藉此轉移悲傷和平復心情。

中村：確實如此。以前會舉辦四十九日，*還有周年忌日等法事，用意在於強制增加活動和交際，避免在世者過度沉溺於悲傷吧！

奧田：不過，原本負責家事的女性，現在也投入職場，很多人甚至離開家鄉到外地工作。傳統法事或許已經變成子孫的負擔，不再是一種慰藉。

中村：無論如何，我的身後事隨便孩子們安排，只要他們輕鬆就好。覺得有墳墓比較安心，那就遵照傳統安排，要是覺得有負擔，就把骨灰處置妥當就好。死了什麼都沒了，有沒有墳墓也沒差吧！連死後的事情都要擔心，豈不是壓力很大嗎？

奧田：光是活著已經有各種壓力，如果連死後的事都要擔心，簡直就是自找煩惱！每個人都有自己的宗教觀，不能一概而論。不過，長輩盡量不留負擔給後代，把後事交給晚輩決定最好吧。

中村：沒錯沒錯。當然，可以想見的紛爭要事先處理好，否則會徒增困擾。也要先跟孩子說好，後事一概讓他們看著辦。如果沒有事先交代好，有些孩子會因為「覺得對不起死去的父母」而勉強自己，所以一定要跟孩子說清楚！

圖為《微笑老後》書封。星出版社提供
圖為《微笑老後》書封。星出版社提供
奧田：我覺得白洲次郎（二戰後負責與麥克阿瑟交涉，吉田茂首相的親信）的遺言：「無須葬禮，不要戒名」很灑脫，不過還是交代得具體一點比較好吧（笑）！人死後，頂多只有子孫兩代真正記得和懷念自己。之後，你就只是祖先而已，因此盡量不要給後代增加負擔吧！

（本文出自《微笑老後》，星出版社，未經同意禁止轉載。）

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