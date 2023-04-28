美女學霸元配情場敗給歌女姐妹 皇帝夫縱欲過度死在床上

漫天星空下，深宮高牆中，一位氣質非凡的女子拿出一把精美的團扇，落寞地在院中徘徊。她想起之前受寵時的種種風光：當時年輕有為的皇帝對她一見鍾情，把她寵上了天，恨不得無時無刻不跟她在一起。但現在……團扇啊，團扇，夏天一過，你就要被丟到箱子裡了。她寫下了那首哀怨悲傷的〈團扇歌〉（又名〈怨歌行〉）：

新裂齊紈素，皎潔如霜雪。

裁為合歡扇，團團似明月。

出入君懷袖，動搖微風發。

常恐秋節至，涼風奪炎熱。

棄捐篋笥（音「竊司」）中，恩情中道絕。

我也曾有白如霜雪的肌膚、婀娜多姿的身材、出口成章的才華，備受皇帝恩寵。如今皇上移情別戀，我就好比這團扇，一到了秋天，就要被擱置在箱子裡。

團扇出現在西漢時期，又稱絹宮扇、合歡扇，是當時後宮女子的飾品；因為這首詩的出現，便有了「秋涼團扇」的典故。

這位寫詩的才女就是班婕妤。她出身顯赫，祖上多在朝中為官，父親班況也曾獲擢升為左曹（在皇帝左右處理文書的官員）、越騎校尉。她從小聰明伶俐，不愛打扮愛讀書，遍覽家中藏書，吟詩作賦自是不在話下，歷史典故也能信手拈來，是位名副其實的才女。

後來，漢成帝劉驁即位，班婕妤被選入宮。她剛開始被封少使，是宮中的低階嬪妃。但她並不因此悲傷，儘管一入皇宮深似海，但讀書能解萬般愁，每天盡是安靜地讀書、寫字。

有一天，漢成帝在宮裡閒逛，遠遠看到一位美麗嫻靜的女子，有著與眾不同的氣質，讓漢成帝驚為天人。

漢成帝召見了班氏，封為婕妤。「婕妤」是什麼意思？一如大臣職位有高低，後宮嬪妃也有等級高低，不同的品級有不同待遇。例如漢成帝時，後宮宮制分為：昭儀、婕妤、娙娥、容華、美人、八子、充衣、七子、良人、長使、少使、五官、順常、舞涓等十四個品級；婕妤的地位僅次於皇后和昭儀，漢成帝對班婕妤的喜愛由此可見一斑。

班婕妤很快便為皇帝誕下皇子，但不幸的是，孩子沒幾個月就夭折了，她第一次體會到刻苦銘心的痛是什麼滋味；幸好漢成帝非常關心疼愛她，減輕了她的悲傷。

漢成帝為了能時時刻刻與班婕妤在一起，原想命人製造一輛很大的輦車，以便與心愛的女人一同出遊，但熟讀史書的班婕妤冷靜地拒絕了。她說：「古代聖賢之君都有名臣在側，亡國之君都要美人作陪：夏桀有妺喜，商紂有妲己，周幽王有褒姒，最後都落得亡國的下場。我如果和您同車進出，那就跟她們沒有兩樣了。能不令人警惕嗎？」

儘管漢成帝心裡有些失落，但年輕的他也想有所作為，於是打消了同車出遊的想法。

皇太后王政君聽聞此事，對班婕妤的做法非常欣賞，對左右親近的人說：「古有樊姬，今有班婕妤。」樊姬賢慧能幹，曾輔佐楚莊王成為春秋五霸之一；現在太后把班婕妤與她並列，表示對她的高度評價。皇帝喜歡，太后稱讚，一時之間班婕妤風光無限，但她卻始終保持頭腦清醒，從不恃寵而驕，對人寬厚仁愛，也不與許皇后爭寵爭權，就連皇后對她也很敬重。

她想用自己的言行影響皇帝，希望他能成為一代明君。可惜她高估了丈夫的能力與決心。一對來自民間的姊妹擾亂了皇帝的內心，也破壞了後宮的寧靜。她們就是趙飛燕與趙合德。

有次，人到中年的漢成帝微服出遊至陽阿公主府，看到府中的歌女趙飛燕，那纖盈的身材、天仙般的舞姿，直接勾走了他的魂。他將趙飛燕帶回宮中，夜夜纏綿。後來又聽說趙飛燕的妹妹更漂亮，便下令宣趙合德進宮，一時之間將後宮粉黛全都拋到了九霄雲外，專寵趙氏姊妹，懶理政務。

趙飛燕和趙合德沒讀過什麼書，也未勸誡皇帝收斂，反倒恃寵而驕、飛揚跋扈，一心剷除異己，甚至垂涎皇后大位。

趙氏姊妹的受寵遭到了許皇后的嫉恨：想我出身名門，父親許嘉乃是大司馬、車騎將軍，小小的歌女竟然想搶我的位子？但這時候剛好發生了一件事：許皇后的親姊姊平安剛侯夫人許謁在宮中設置神壇，反覆誦念咒語，詛咒後宮中有孕的王美人和成帝的舅舅王鳳，這就是原本流行於民間的巫蠱之術—起源於遠古時期，古人相信詛咒能使仇敵遭到禍害。

世界上沒有不透風的牆，事情很快被揭發—據說是趙氏姊妹向太后揭露的。趙氏姊妹想藉機把對她們有威脅的嬪妃一網打盡，其中也包括失寵的班婕妤。漢成帝知道許皇后與巫蠱之事有關後，一怒之下廢了許皇后，將她打入冷宮；可是他不太相信知書達理的班婕妤竟會參與此事，於是親自召見班婕妤詢問。

班婕妤不愧是學霸，她從容應對道：「我自幼飽讀詩書，知道人的壽命長短是命中注定的，人的貧富也是上天注定的，並非隨意就能改變。做善事尚且不能得到福分，難道做壞事可以得到好報嗎？如果鬼神上天有知，怎麼會聽信巫蠱的祈禱？如果神明無知，詛咒又有什麼用？我沒做這樣的事，更不屑做！」

漢成帝啞口無言。念及舊情，不僅不再追究，還大大賞賜了班婕妤，以彌補心中的愧疚。

在學霸班婕妤面前，趙氏姊妹不過是小兒科。

熟讀史書的班婕妤明白，在爭權奪利的後宮中，只有急流勇退，才能明哲保身，否則下場可能會像過去的戚夫人一樣，一個不小心，連命都沒了。聰明絕頂的她上了一份奏章，要求前往長信宮侍奉非常不喜歡趙氏姊妹的王太后。大樹底下好乘涼，以後看誰敢輕易誣陷她？

從此深宮高牆，猶如牢獄，每天只能空對月。班婕妤寫詩作賦，抒發心情，留下許多詩篇，如〈團扇歌〉〈自悼賦〉〈搗素賦〉等。

不久，趙飛燕被封為皇后，趙合德也成了昭儀，兩姊妹風光無限。但好景不長，漢成帝因縱欲過度，死在趙合德的床上。引起朝廷上下公憤的趙合德被逼自殺；沒過幾年，趙飛燕也被貶為庶人，自殺身亡。

圖為《和古代學霸擊個掌》書封。究竟出版提供 漢成帝死後，班婕妤知道宮中必有一番腥風血雨，步入晚年的她懶得理會是是非非，於是主動要求到成帝陵守墓，大概一年後，她就病逝了。

班婕妤的家族成員基本都是學霸，兄弟有班伯、班斿（音「游」）、班稚等；班稚的兒子是班彪，班彪又生下兒子班固、女兒班超，都是東漢著名的史學家。

本文出自《和古代學霸擊個掌》究竟出版，未經同意請勿轉載。

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