學霸不一定是考霸！富家子弟花廿年走遍大半國土 遊記成百科全書

明朝萬曆十五年（西元一五八七年），直隸江陰縣（今江蘇省江陰市）的一個富裕家庭迎來了一名新生兒。

據家譜記載，這孩子的高祖父徐經不但是江陰巨富，還是唐伯虎的好朋友；明朝弘治十二年（西元一四九九年）時，因參加科舉、被捲入「舞弊案」而進了監獄。

曾祖父徐洽分家時，還得到一萬多畝田產；但到了祖父徐衍芳時，家道已經中落。幸好父親徐有勉是個經商奇才，在兄弟們分家時，主動索要了地段不佳的房產，與妻子一起辛苦創業，重新振興了家族。

徐有勉很有個性，別人勸他「既然有了錢，不如買個官做」，他卻掉頭就走。他既不願為官，也不願與權貴交往。平日裡最喜歡做的，就是帶上幾名家童來場「自助旅行」，到處遊山玩水，偶爾還寫點遊記。

別看徐有勉這樣，他可不是玩世不恭的人，而是飽讀詩書的好學之士。兒子在他的影響下，自幼勤奮好學，博覽群書，尤其喜歡看地理、歷史等方面的書籍，很早就立下了「大丈夫當朝碧海而暮蒼梧」（陳函輝〈霞客徐先生墓志銘〉）的志向。

徐有勉替兒子取名「宏祖」，而這位徐宏祖有個很好聽的號──霞客。

明清時期，無論哪位文人，都不免在科舉考場中被蹂躪幾次。十五歲的徐霞客也曾心血來潮地參加過一回童子試，然而學霸不一定就是考霸，徐霞客連秀才都沒考上。

他父親倒是看得很開，還對朋友們開玩笑說：「我這兒子眉宇之間有仙俠之氣，看來能繼承我的志向，為什麼一定要去追求功名利祿呢？」

徐霞客雖然在考場失利，但書還是要繼續讀的，絕不能成為不學無術的紈絝子弟。徐霞客讀書非常認真，別人問起書中的內容時，他都能對答如流。

讀萬卷書，也要行萬里路。

徐霞客十九歲時，父親去世。雖然他覺得自己應該仗劍走天涯了，但有個難題擺在眼前：母親已經上了年紀，他不忍心出走。沒想到徐霞客的母親非常通情達理，她告訴兒子，男兒志在四方，要是想做什麼，就該馬上行動。

為了解除他的後顧之憂，母親親自為他準備行李。二十二歲那年，在母親的鼓勵下，徐霞客開始勇敢追尋自己的夢想。不僅如此，在她八十高齡之際，為了表達對兒子的支持，鼓勵年紀也不小的兒子繼續堅持夢想，她做出一項驚人之舉──她拄著拐杖，顫巍巍地陪兒子一起出遊考察，親眼見證世間的繁華。

徐霞客在外遊歷約二十多年，足跡遍布大半個中國。

在旅行的過程中，他親身探索大自然的奧祕，對各地的山脈、水道、地質進行實地勘察。除了白天跋山涉水，晚上還要挑燈夜戰。他每天都坐在昏暗的油燈下書寫，除了記錄旅途中的趣事與考察心得，也對其他書上有誤的地方仔細訂正。

沒有高鐵、長途巴士或纜車，徐霞客僅靠兩條腿走遍山川大地，其艱難可想而知。在遊覽廣西融水縣的龍洞時，徐霞客不小心掉進一處深潭，差點被淹死；還曾三次遇到強盜，錢財和衣物都被搶走。同伴們都勸他回去，認為再這樣下去，他連老命都沒了！但徐霞客瞥了一眼沒被搶走的小鋤頭，淡定地說：「我帶上這把鋤頭。如果我死了，你們隨地挖個坑把我埋了就行。」

旅途中缺少食物時，他就賣掉衣服、褲子、綢巾，換點吃的再繼續上路。沒有什麼能阻擋他對遠方的嚮往。除了母親去世後，他在家守孝三年外，其餘時間都在路上。五十一歲時，他踏上了人生最後一次旅程，前往雲南。

最後，因為積勞成疾，雲南當地的地方官雇人用滑竿把他送回了老家；史料記載他「兩足俱廢」。江陰的官員前來探望時說：「你這又是何苦呢？」他本可以憑藉父輩的遺產，安穩度過一生的。

但徐霞客只輕輕一笑，說道：「張騫鑿空，未睹昆侖；唐玄奘、元耶律楚材銜人主之命，乃得西遊。吾以老布衣，孤筇雙屨，窮河沙，上昆侖，曆西域，題名絕國，與三人而為四，死不恨矣。」（錢謙益 〈徐霞客傳〉）

圖為《和古代學霸擊個掌》書封。究竟出版提供 我一介平民百姓，完成了張騫、玄奘、耶律楚材等人都未能完成的壯舉，死而無憾啊！明朝崇禎十四年（西元一六四一年）正月，五十四歲的徐霞客病逝家中。

《徐霞客遊記》被稱為「明末社會百科全書」，不僅具有科學價值，也是一部珍貴的文學名著。如今，在美國、日本、新加坡等地都建立了「徐霞客研究會」。

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