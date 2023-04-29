包米粿廢紙上赫見暢銷書內文 鑽研後寫出十七世紀的工藝百科全書

宋朝的官員俸祿豐厚，社會地位高，那時的讀書人可說是活在最美好的時代。

科舉放榜之日，榜單下總會聚集不少富豪鄉紳，打算在新科進士中挑選乘龍快婿，「榜下捉婿」因此成為宋代的一種婚姻文化，「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」可說半點不差。那時候，不知有多少文人前仆後繼地撲向考場，讀書彷彿就是為了當官。

但南宋時期，在真州（今江蘇省儀徵市）的西山，有個知識淵博的人自稱「西山隱居全真子」，他並未參加科舉考試，而是隱居在西山當個農夫。

南宋時期，在真州（今江蘇省儀徵市）的西山，有個知識淵博的人自稱「西山隱居全真子」，他並未參加科舉考試，而是隱居在西山當個農夫。示意圖／Ingimage

他自幼博覽群書，擁有神童必備絕技──過目不忘。諸子百家學說無一不精：對神話、歷史爛熟於心；對算術、農學也頗有造詣。他經常為人們講解書中的知識與道理，口若懸河，引人入勝。這樣的才子不去參加科舉，時人都為他感到可惜。

他除了在田裡種植水稻、在家中植桑養蠶外，還在院子裡開墾了一塊空地，用來培育草藥。他比陶淵明高明的地方在於，不僅隱居世外，還能利用農產品賺錢養家。晴天時，他在野外耕種；雨天時，他在窗下讀書；白天觀察作物，晚上挑燈寫作，過著頗令現代人羨慕的田園牧歌式生活。

一輩子未出山的他，在七十多歲的高齡寫成了一部農學奇書──《陳旉（音「敷」）農書》。他就是南宋的陳旉，書寫成時，他已經七十四歲了。

這是我國現存最早記載江南地區農業生產技術的農書。它第一次將養蠶做為農業技能中的一項重點來講解。短短一萬兩千餘字裡，濃縮了陳旉畢生思想的精華，詳細講述了水稻育種與種植的技術，並開創性地提出在池塘堤上種桑、在塘裡養魚，再以池水灌溉稻田的農業模型，這是很現代化的農業生產理念：農漁並行，同時發展副業，循環利用資源。

還有一部農書也相當具有傳奇色彩，從綜合養殖到小吃技能培訓；從物流運輸到開源節流小技巧，應有盡有。你想到的、沒想到的裡面都有，完全可稱是古代農民創業手冊；全書約十多萬字，不但有嚴謹的結構，分類也很科學，成為後世多部農書的參考典範。

這部書籍的作者也有些傳奇色彩：好好的官不做，卻辭職去種田。

他出身書香門第，一家好幾代都是學霸。成年後，他憑藉良好的家學進入官場，最高曾做過太守的官。人家是趁出差順便旅遊，但他出差、調職是為了考察各地的農業生產。每到一處，他都會放下身段，向經驗豐富的老農民請益：「大叔，這是什麼品種？」「大嬸，這個怎麼養？」

他才不是作秀表演。為了掌握養羊的技能，他曾自掏腰包買了兩百隻羊，親自飼養。他一方面認真閱讀研究前人的農學典籍，一方面又搜羅大量的農諺歌謠、蒐集各地的生產經驗。為了向有經驗的老農民求教，他甚至經常住在村裡的茅草屋中。

技術、經驗、本事都有了，他揮一揮手，告別了官場，回到了家鄉。回鄉後，他親自耕種，不僅解決了全家的溫飽問題，還把自己的經驗傳授給鄉里，讓村裡的百姓也能改善生活。

他將自己畢生所學寫成了《齊民要術》一書。這是我國現存最完整的大型農業百科全書，受到後世歷朝歷代皇帝的重視。

這位辭去官職、到農村創業的神人就是賈思勰（音「協」），他是南北朝時期北魏青州益都（今山東省壽光市）的傑出農學家。

到了明朝，有位學霸也是一邊當官，一邊研究農業，還寫了一本更神奇的書。

他自幼在私塾求學，聰明強記，不過幾歲就能作詩。但由於八股文太枯燥，他反而對天文學、聲學、農學、醫學及工業製造產生了極大興趣。

十五歲那年，他聽說宋代沈括的《夢溪筆談》寫得很有趣，希望能讀上一讀；但問來問去，周圍沒人有這本書。人們都不解：讀這本書對考試有幫助嗎？應該是閒到沒事幹才會這樣吧。

一聽說鎮上的書鋪剛購進一批新書，他便急匆匆趕去。但找來找去，書架上都只有經典暢銷書，沒有《夢溪筆談》。

店主像看怪物一樣上下打量這位少年，說道：「那種書誰要看啊？進了貨也賣不出去啊！小伙子，我看你還是買幾本儒家經典回去讀讀，將來考個功名吧。」

少年垂頭喪氣地離開了。眾人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿哪！他一邊低頭走路，一邊嘆氣：什麼世道，好書都沒人讀。

「哎唷！是誰啊？」他不小心撞在前面一位米粿小販身上，米粿撒了一地。少年連忙道歉：「對不起，對不起，我來幫您撿！」

哎呀，這不正是《夢溪筆談》嗎？用來包米粿的廢紙上赫然印著《夢溪筆談》的內文。少年趕緊問道：「您這是從哪裡得來的啊？能賣給我嗎？」

「你說這廢紙啊？賣什麼賣，你要的話，送給你就是了！反正也是清早路過南村紙漿店時，向店老闆討來的。」竟有人如此癡迷於書，小販感動了，馬上從籃子裡拿出幾頁破書。正是《夢溪筆談》沒錯。

少年如獲至寶，卻發現少了半部。他對小販道謝後，飛快跑到紙漿店，不料那後半部書已經和其他舊書一起拆開泡入水中，準備打成紙漿。

圖為《和古代學霸擊個掌》書封。究竟出版提供 少年趕緊拿出身上僅有的錢求老闆：「求求您，把《夢溪筆談》從水池中撈上來，這錢給您。」老闆被少年的求知精神感動，從水池裡撈出拆散的書頁，送給了少年。回到家，少年耐心地把書頁晾乾，重新裝訂。

這個故事的主人公就是宋應星，明朝著名的科學家。儘管他做官後，一直在各地來回奔波，卻始終沒放棄自己的愛好，也就是鑽研各項學問。後來，他寫成一部比《夢溪筆談》更全面的書，名為《天工開物》，被譽為「中國十七世紀的工藝百科全書」。

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